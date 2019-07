Cơ hội nhận quà khủng hơn 1 tỷ đồng khi mua căn hộ D’. Le Roi Soleil

Quảng cáo

Khu vui chơi trẻ em đã hiện hữu tại tháp dịch vụ của dự án

Nhằm tạo điều kiện và gia tăng lợi ích cho khách hàng, chủ đầu tư Tân Hoàng Minh sẽ tổ chức chương trình “Ngày vàng ưu đãi” với tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 1 tỷ đồng. Đây là cơ hội để khách hàng sở hữu căn hộ đẳng cấp nhất bán đảo Quảng An với mức giá hấp dẫn chưa từng có và tham gia đồng thời 2 sự kiện bốc thăm may mắn của chủ đầu tư. Đó là chương trình bốc thăm trúng 3 xe máy SH, 5 điện thoại Iphone X ngày 28/7 và chương trình bốc thăm xe Mercdeces C200 dự kiến được tổ chức trong tháng 9/2019.Khách hàng đặt mua căn hộ D’. Le Roi Soleil tại thời điểm này chỉ cần đóng 30% giá trị căn hộ, tương đương với từ 2,1 tỷ đồng sẽ được nhận nhà ở ngay. Khách hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu 3% khi thanh toán theo tiến độ thông thường, và chiết khấu lên tới 9,5% khi thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ.Bên cạnh đó, chủ đầu tư hỗ trợ vay 45% giá trị căn hộ và hưởng lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc và miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.Là công trình cao tầng đầu tiên được cấp phép xây dựng có sổ đỏ vĩnh viễn tại bán đảo Quảng An, ngay từ khi ra mắt thị trường, D’. Le Roi Soleil đã tạo nên cơn sốt đối với khách hàng và nhà đầu tư. Không chỉ sở hữu vị trí sang trọng trên mảnh đất đầu rồng, ôm trọn 500 ha mặt nước Hồ Tây và sông Hồng thơ mộng, D’. Le Roi Soleil còn khẳng định chất lượng dự án cùng với tâm huyết của chủ đầu tư Tân Hoàng Minh.Toàn bộ hành lang và phòng khách các căn hộ D’. Le Roi Soleil đều được ốp đá marble tự nhiên, phòng ngủ ốp sàn gỗ Engineer cao cấp và được trang bị nội thất từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Kohler, Grohé ...Để cung cấp những tiện ích, dịch vụ tốt nhất cho cư dân, chủ đầu tư cũng dành riêng một tòa tháp dịch vụ cao 8 tầng, nơi hội tụ những dịch vụ tiện ích đẳng cấp như: Phòng tập Gym, bể bơi bốn mùa, khu spa sauna hiện đại, trung tâm thương mại sầm uất…Dự án đã hoàn thiện và bàn giao căn hộ cho khách hàng từ đầu năm 2019, khu trung tâm thương mại cũng đã đi vào hoạt động với những thương hiệu ẩm thực, thời trang, vui chơi giải trí hàng đầu cả nước như CGV cinema, Trung tâm Kickfit, khu vui chơi Tiniword, Fresh Garden, trường mầm non Quốc tế Steame Garden, Trung tâm tiếng Anh Apax ...

Đặc biệt, điểm nhấn của chuỗi tiện ích tại dự án chính là bể bơi vô cực trên tầng thượng tháp dịch vụ với hướng nhìn trực diện về phía sông Hồng thơ mộng. Hiện tại bể bơi vô cực đang mở cửa miễn phí và chỉ phục vụ riêng cho các cư dân tại dự án.

D’. Le Roi Soleil hiện cũng đang là dự án chung cư có số lượng tầng hầm lớn nhất Hà Nội với 6 tầng hầm được thiết kế rộng rãi, hiện đại, cung cấp 530 chỗ để xe ô tô và hơn 600 chỗ để xe máy.

Không nằm ngoài xu hướng phát triển của công nghệ 4.0, D’. Le Roi Soleil được áp dụng các hệ thống quản lý, vận hành tòa nhà thông minh và tiên tiến hàng đầu trên thế giới của hãng IBMS, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân và tiết kiệm tối đa chi phí vận hành.

Với tất cả những điểm mạnh đó, D’. Le Roi Soleil chính là mảnh ghép không thể thiếu cho cuộc sống thượng lưu chốn Hà thành. Không khó để nhận ra, hai tòa tháp căn hộ cao cấp của dự án chính là nơi hội tụ cộng đồng cư dân tinh hoa, đa sắc tộc, mang đến một không gian sống văn minh hoàn toàn khác biệt.

Trong điều kiện thị trường đang thiếu hụt nguồn cung căn hộ mới, giá bất động sản có xu hướng tăng lên, và các chủ đầu tư thắt chặt chính sách ưu đãi để tối đa hóa lợi nhuận. Hiếm có chủ đầu tư nào tiếp tục tạo điều kiện và gia tăng lợi ích cho khách hàng như Tân Hoàng Minh.

Thông tin sự kiện “Ngày vàng ưu đãi” của dự án: Thời gian: Sáng Chủ nhật, ngày 28/07/2019 Địa điểm: Phòng sự kiện - dự án D’. Le RoI Soleil, 59 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội Liên hệ Đơn vị phân phối độc quyền: Đất Xanh Miền Bắc Hotline: 0948 12 5151 – 0917 61 2020 Website: https://datxanhmienbac.com.vn/ban/du-an-d-leroi-soleil-quang-an.html

P.V