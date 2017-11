Cơ hội sở hữu bất động sản - Hưởng quyền lợi công dân Châu Âu

Khi trở thành công dân Châu Âu – công dân toàn cầu, bạn, gia đình và con cái của mình được hưởng một nền giáo dục tiên tiến, được hưởng một nền y tế, chế độ an sinh xã hội thật tốt và rất nhiều quyền lợi khác…

Đồng thời, khi được tự do đi lại những đất nước có nền kinh tế phát triển, cơ hội kinh doanh của các nhà đầu tư cũng sẽ được mở rộng. (Thông tin chi tiết về quyền lợi công dân Châu Âu và các chương trình đầu tư khác của FGV, vui lòng xem thêm tại đây)

Hiện nay, các nước thuộc khối liên minh Châu Âu (E.U), cụ thể như Bồ Đào Nha, đang được đánh giá là một trong những quốc gia đáng sống nhất thế giới cũng là nơi giúp gia đình bạn dễ dàng thực hiện hóa giấc mơ trở thành công dân toàn cầu.

Theo báo cáo của Expat Insider 2017, Bồ Đào Nha chiếm vị trí số một về chỉ số chất lượng cuộc sống tốt nhất dành cho người nước ngoài (dựa trên các yếu tố về lựa chọn hình thức giải trí, du lịch, sức khỏe và thể lực, mức độ an toàn và an ninh, hạnh phúc cá nhân). Quốc gia này có khí hậu tốt hơn, chi phí sinh hoạt thấp và lối sống hấp dẫn hơn so với các quốc gia khác trong khối E.U.

Mười hai lý do bạn nên đầu tư vào Bồ Đào Nha để trở thành công dân Châu Âu: chỉ mất từ 3-6 tháng có thẻ cư trú cho cả gia đình; được hưởng mọi quyền lợi của công dân Châu Âu; mức đầu tư chỉ 350.000 EUR (thấp hơn so với các chương trình khác của Golden Visa); cam kết hoàn trả 100% vốn đầu tư (sau 6 năm); cam kết lợi nhuận 4%/ năm (cho thuê tài sản); quyền rút vốn/ bán tài sản tại bất kì thời điểm nào (từ năm thứ 2); nhận hoàn thuế chuyển nhượng bất động sản đến 13.000 EUR; miễn đóng thuế bất động sản hàng năm; ở miễn phí 7 ngày/ năm tại bất động sản này; miễn đóng phí quản lý tài sản; đồng chủ sở hữu của dự án; đầu tư an toàn vào tài sản nảy sinh lợi nhuận thực tế.

Nhằm mang đến cho các nhà đầu tư những thông tin hữu ích về các chương trình đầu tư định cư an toàn và khả thi nhất hiện nay để trở thành công dân toàn cầu, công ty FGV hân hạnh tổ chức chuỗi hội thảo với chủ đề "SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN – HƯỞNG QUYỀN LỢI CÔNG DÂN CHÂU ÂU" với thời gian và địa điểm cụ thể như sau: TPHCM: Thứ 4 (22/11/2017) vào lúc 14h00 tại Trụ sở chính USIS Group (Lầu 7, P.701, Tòa nhà CJ, Số 6 Lê Thánh, Tôn, Q.1, TPHCM); Hà Nội: Thứ 5 (23/11/2017) vào lúc 14h00, tại Văn phòng USIS Group Hà Nội (Lầu 8, P.804, Tòa nhà Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

