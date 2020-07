Công an kêu gọi khách hàng cung cấp thông tin dự án 'ma' Hồ Tràm Riverside

Quảng cáo

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Xuyên Mộc đang tiến hành xác minh tin báo thụ lý điều tra vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua quảng cáo mua bán dự án bất động sản xảy ra trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do đối tượng Nguyễn Quốc Vinh (sinh năm 1972, ngụ tại 80 Trương Quyền, phường 6, quận 3, TPHCM) thực hiện.

UBND huyện Xuyên Mộc cắm bảng cảnh báo "dự án ma" trước khu đất được quảng cáo là dự án Hồ Tràm Riverside.

Theo Công an huyện Xuyên Mộc, thông qua các phương tiện thông tin, báo chí được biết tại khu vực ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuất hiện “siêu dự án” bất động sản Hồ Tràm Riveerside đang được nhiều công ty bất động sản quảng cáo, chào bán với quy mô dự án gần 60ha, 586 nền đất.

Ghi nhận hiện trạng, khu đất đã san ủi bằng phẳng và hình thành nhiều con đường xương cá (đường đất), đây được xem là dự án đất nền, biệt thự nhà liền kề với giá bản khoảng 7 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, thực tế đến nay khu vực này chưa được cấp phép xây dựng cho bất kỳ dự án nào, hoạt động chào bán đất nền dưới dạng dự án Hồ Tràm Riverside ẩn chứa nhiều nguy cơ lừa đảo.

Qua kiểm tra xác minh việc phân lô bán nền của ông Nguyễn Quốc Vinh cho thấy ông Vinh sử dụng đất là sai quy định. Khu đất rộng 60ha trên là đất nuôi trồng thuỷ sản, ông Vinh chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thuỷ sản sang đất ở. UBND huyện Xuyên Mộc chưa cấp phép cho chủ sử dụng đất làm hạ tầng.

Do đó, Công an huyện Xuyên Mộc thấy cần xác định những người đã mua đất của ông Vinh tại khu vực trên để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng và đảm bảo quyền lợi của những người dân đã mua đất của ông Vinh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc đề nghị Công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc thông báo rộng rãi đến người dân được biết “ai là người mua đất của ông Nguyễn Quốc Vinh theo dự án Hồ Tràm Riverside” thì đến Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Quốc lộ 55, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bữu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để hướng dẫn giải quyết.

Như Tiền Phong đã thông tin, khu đất có diện tích khoảng 60ha thuộc ấp Gò Cát, xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là của ông Nguyễn Quốc Vinh trú tại quận 3, TPHCM. Chủ khu đất này đã có hành vi tự ý san ủi mặt bằng, làm đường trên diện tích 60ha đất nuôi trồng thủy sản, phân lô và giao cho rất nhiều công ty môi giới bất động sản chào bán cho khách hàng với giá 7 triệu đồng/m2.

Khu đất 60ha ở huyện Xuyên Mộc được quảng cáo là dự án Hồ Tràm Riverside.



Nhiều công ty bất động sản tham gia môi giới cho dự án này như DanhKhoi real, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tây Nam, CentralLand, Ben Thanh Real, Nhà Việt Land, DanhphatLand, Homelandsg, HTLand…

Sau đó, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với ông Nguyễn Quốc Vinh (ngụ quận 3, TPHCM) vì tự làm đường giao thông trên đất nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Theo quyết định này, UBND huyện Xuyên Mộc yêu cầu ông Nguyễn Quốc Vinh phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu trước khi vi phạm trong thời gian 10 ngày, bắt đầu từ ngày 20/5. Nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

