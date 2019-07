Công bố giải thưởng Bất Động Sản Dot Property Vietnam Awards 2019

Năm thứ 4 tổ chức tại Việt Nam, Lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2019 với sự tham gia của gần 200 khách mời và đông đảo truyền thông chứng kiến số lượng nhà chiến thắng kỷ lục nhất từ trước đến nay. Đã có 36 hạng mục giải thưởng được trao cho 22 đơn vị nhận được danh hiệu bất động sản lớn nhất Việt Nam.

Nhà chiến thắng hạng mục giải thưởng lớn và quan trọng nhất đêm trao giải là Novaland Group, đơn vị đã xuất sắc được trao giải Nhà Phát Triển Dự Án Bất Động Sản Tốt Nhất Việt Nam. Ưu thế của Novaland Group là sở hữu quỹ đất rộng lớn, nằm ở nhiều vị trí đắc địa, dành cho chiến lược phát triển 03 dòng sản phẩm chủ lực, bao gồm: Đô thị/khu nhà ở tại TP.HCM, BĐS du lịch nghỉ dưỡng và nhóm BĐS khu đô thị vệ tinh tại các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, Novaland Group cũng đồng thời giành giải thưởng Dự Án Phức Hợp Cao Cấp Tốt Nhất Việt Nam cho dự án The Grand Manhattan và Dự Án Nghỉ Dưỡng Có Thiết Kế Cảnh Quan Đột Phá Nhất Việt Nam cho NovaWorld Phan Thiết.

Đây cũng là một đêm tuyệt vời cho Sunshine Homes - Thành viên của Sunshine Group, đơn vị đã tỏa sáng dành chiến thắng với số lượng hạng mục nhiều nhất trong sự kiện với 5 giải thưởng, trong đó Sunshine Homes được vinh danh hạng mục “Best Luxury Developer Vietnam” với nhiều dự án hạng sang đẳng cấp, tinh tế. Sunshine Homes luôn khẳng định vị thế tiên phong của mình bằng việc dẫn đầu xu thế ứng dụng công nghệ 4.0 thông minh, kiến tạo nên phong cách sống mới - nhà ở công nghệ tương lai smart living.

Keppel Land Vietnam cũng lập thành tích ấn tượng với 2 hạng mục giải thưởng quan trọng khẳng định uy tín của một chủ đầu tư quốc tế hàng đầu trên thị trường là Best Residential Developer Vietnam và giải thưởng Dự Án Biểu Tượng - Best Iconic Development được trao cho dự án trọng điểm Saigon Centre. Bên cạnh đó 2 đại diện miền Nam là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng Best Developer Ho Chi Minh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng Best Sustainable Developer.

Sự kiện năm nay cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp bất động sản phía Bắc, điển hình như MIKGroup và Alphanam Group dành “hattrick” giải thưởng khẳng định vị thế vững mạnh trên thị trường. MIKGroup giành 3 hạng mục gồm: Best Developer Hanoi, Best Mixed - Use Developer Vietnam và Breakthrough Developer Vietnam, trong khi đó Alphanam Group dành chiến thắng ở hạng mục Best Innovative Developer Vietnam bên cạnh giải thưởng dành 2 dự án đẳng cấp gồm Altara Residences Quy Nhơn dành chiến thắng hạng mục Best Investment Property Vietnam và dự án King Palace dành chiến thắng hạng mục Best Apartment Architectural Design Vietnam. Một đơn vị khác tại miền Bắc là BIM Land thuộc tập đoàn BIM Group một lần nữa khẳng định sự tiên phong của mình trong việc quy hoạch và phát triển những khu đô thị, khu phức hợp du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế xứng đáng được vinh danh hạng mục Best Luxury Resort Developer Vietnam. Điểm đáng chú ý của sự kiện là các dự án được vinh danh trong đêm trao giải đa phần là các dự án nghỉ dưỡng nổi trội, các dự án chú trọng không gian sống xanh, các dư án thể hiện sự sáng tạo và tinh tế trong thiết kế kiến trúc và áp dụng công nghệ kỹ thuật vào phát triển dự án, điều này cho thấy xu hướng phát triển dự án bất động sản của thị trường và đó chính là nỗ lực và thành quả của các đơn vị giành chiến thắng xứng đáng nhận được. Một số nhà chiến thắng các hạng mục nhà phát triển dự án: Best Developer Vietnam - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (Novaland Group) Best Mixed-Use Developer Vietnam - Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam (MIKGroup) Best Luxury Developer Vietnam - Công ty Cổ phẩn Sunshine Homes – Thành viên của Sunshine Group (Sunshine Homes – A Member of Sunshine Group) Best Residential Developer Vietnam - Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Keppel Land Vietnam (Keppel Land Vietnam) Best Innovative Developer Vietnam - Tập đoàn Alphanam Group (Alphanam Group) Breakthrough Developer Vietnam - Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam (MIKGroup) Danh sách nhà chiến thắng hạng mục Vietnam's Best Real Estate Agencies 2019 Công ty Cổ phần RealPlus (RealPlus JSC) Công ty Cổ phần DKRA Việt Nam (DKRA Vietnam) Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hải Phát (Hai Phat Land) Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - CenLand (CENLAND) Xem toàn bộ danh sách Xem toàn bộ danh sách tại đây