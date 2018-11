Công khai loạt công trình cao tầng Hà Nội ‘dính’ vi phạm PCCC

Toàn bộ chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC

Thanh tra Thành phố (TTTP) vừa ban hành Kết luận về việc Thanh tra Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại 15 công trình nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo thống kê, toàn bộ 15 công trình được thanh tra đều chưa có văn bản nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền với 52 lỗi vi phạm về PCCC trong đầu tư xây dựng.

Qua thanh tra, có 2 công trình (nhà chung cư BMM khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông đã khắc phục xong toàn bộ 3/3 lỗi vi phạm về PCCC do Cảnh sát PCCC Thành phố thống kê và có văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC của Cảnh sát PCCC thành phố và Tòa nhà C17- Bộ Công an tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đã khắc phục xong 3/3 lỗi vi phạm về PCCC do Cảnh sát PCCC Thành phố thống kê nhưng chưa có văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC của Cảnh sát PCCC thành phố).

Ngoài ra, có 4 công trình đã khắc phục xong một phần lỗi gồm: Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Tổng cục V- Bộ Công an khắc phục xong 1/2 lỗi; Tòa nhà chung cư 89 Phùng Hưng, quận Hà Đông khắc phục xong 1/4 lỗi; Tòa nhà CT4- khu đô thị Xa la, quận Hà Đông khắc phục xong 2/3 lỗi; Tòa nhà Capital Garden khắc phục xong 1/5 lỗi).

Tuy nhiên, còn lại 41/52 lỗi vi phạm về PCCC chưa khắc phục xong (trong đó có 3 lỗi đã khắc phục được một phần) thuộc 13 công trình, cụ thể: Công trình Chung cư mini tại ngõ 193 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên do bà Phạm Thu Trang là chủ đầu tư (CĐT) và Công trình Nhà ở nhiều hộ gia đình tại số 76 phố Cự Lộc (tổ 2), phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân do ông Hà Hùng Kim là CĐT còn chưa khắc phục xong 6/6 lỗi.

Theo TTTP, Công trình Tòa nhà văn phòng cho thuê và để ở tại số 88 Tô Vĩnh Diện chưa khắc phục xong 3/4 lỗi.

Công trình Tòa nhà văn phòng cho thuê và để ở tại số 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân do ông Nguyễn Văn Thân là CĐT chưa khắc phục xong 3/4 lỗi.

Công trình Trung tâm thương mại và nhà ở cao tầng tại số 27 phố Lạc Trung do Công ty Thương mại Hà Nội (trước đây là Công ty Bách hóa tổng hợp Hà Nội) là CĐT chưa khắc phục xong 2/3 lỗi.

Công trình Tòa nhà ở chung cư cao tầng kinh doanh tại số 46/230 Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội là CĐT chưa khắc phục xong 2/2 lỗi.

Công trình Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Tổng cục V- Bộ Công an (Tòa nhà T6/08) tại Khu đô thị mới Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm (trước đây là xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) do Ban quản lý dự án T6/08 - Tổng cục V, Bộ Công an là CĐT chưa khắc phục xong 1/2 lỗi.

Tổng HUD lên tiếng về 19 chung cư vi phạm PCCC Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã lên tiếng về việc 19 chung cư do đơn vị này làm chủ đầu tư nằm trong danh sách 88 cơ sở, công trình nhà cao tầng tồn tại, vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) được Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội công khai mới đây.

Công trình Nhà ở để bán cho Cán bộ chiến sỹ công an huyện Gia Lâm - Nhà 9 tầng nhà C tại phường Thượng Thanh do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Gia Lâm là CĐT chưa khắc phục xong 5/5 lỗi.

Công trình Nhà ở cho cán bộ giáo viên Học viện Quốc tế, Bộ Công an được xây dựng trên đất phục vụ an ninh quốc phòng giao cho Bộ Công an quản lý tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì do Học viện Quốc tế, Bộ Công an là CĐT chưa khắc phục xong 2/3 lỗi.

Tòa chung cư 89 Phùng Hưng (Phúc La, Hà Đông) do Công ty CP thương mại Hà Tây là CĐT cũng chưa khắc phục xong 3/4 lỗi.

Công trình nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại và nhà ở tại 89 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông do Công ty CP thương mại Hà Tây là CĐT chưa khắc phục xong 3/4 lỗi.

Đáng chú ý, trong 13 công trình chậm khắc phục vi phạm về PCCC có một loạt công trình của Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên. Điển hình như, Công trình Tòa nhà Trung tâm thương mại và căn hộ chung cư thuộc Dự án Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông chưa khắc phục xong 2/2 lỗi. Cũng thuộc Dự án Khu đô thị Xa La, doanh nghiệp này còn có Công trình Tòa nhà CT2 chưa khắc phục xong 1/1 lỗi và Công trình Tòa nhà CT4 chưa khắc phục xong 1/3 lỗi.

“Trách nhiệm khắc phục 41 lỗi vi phạm này thuộc CĐT của 13 công trình nêu trên”, TTTP nhấn mạnh.

Theo TTTP, có 3/15 công trình (chung cư tại ngõ 193 phố Bồ Đề, quận Long Biên: Công trình nhà ở nhiều hộ gia đình tại số 76 phố Cự lộc, quận Thanh Xuân; công trình tòa nhà văn phòng cho thuê và để ở tại số 88 Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân) CĐT là cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC. Nguyên nhân có sự tồn tại nêu trên là do 3 CĐT xây dựng sai thiết kế xây dựng được duyệt.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra

Trước những vi phạm trên, TTTP kiến nghị UBND Thành phố giao Cảnh sát PCCC Thành phố chủ trì, phối hợp với các UBND quận, phường có biện pháp yêu cầu các CĐT các công trình có vi phạm về PCCC thực hiện khắc phục các lỗi vi phạm về PCCC đã nêu theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, củng cố hồ sơ của các công trình còn lỗi vi phạm về PCCC chuyển cơ quan cảnh sát điều tra theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Cùng với đó, TTTP giao UBND các quận, phường và các cơ quan Cảnh sát PCCC thành phố tại các địa bàn có công trình vi phạm nêu trên kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các CĐT, các cá nhân, tổ chức có vi phạm, thực hiện khắc phục các lỗi vi phạm về PCCC theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố.

TTTP cũng kiến nghị giao Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện trật tự xây dựng, báo cáo Thành phố xử lý tại 3 công trình gồm: Chung cư mini tại ngõ 193 phố Bồ Đề; Nhà ở nhiều hộ gia đình tại số 76 phố Cự Lộc (Tổ 2); Tòa nhà văn phòng cho thuê và để ở tại số 88 Tô Vĩnh Diện...

