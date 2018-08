Cư dân 'biệt thự triệu đô' Hà Nội hối hả trước cơn bão số 4

Công nhân vận chuyển tích cực và nhanh chóng trước khi mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Sống giữa Thủ đô, trong căn biệt thự triệu đô nhưng người dân ở đây như ở "rốn lũ" quen dần với việc di chuyển, chuyển bị đồ để ứng phó với ngập lụt xảy ra thường xuyên. "Sau trận mưa lớn kéo dài từ chiều tối 20/7 và rạng sáng 21/7 vừa qua khiến những ngôi nhà phố liền kề, biệt thự ở đây bị ngập và thiệt hại về tài sản khi bị nước mưa ngập bủa vây", một cư dân than phiền.

Theo thông báo "hỏa tốc" mà cư dân ở KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco vừa nhận được từ Ban quản lý KĐT này thì do ảnh hưởng của bão số 4, cảnh báo mưa lớn từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt); nguy cơ xảy ra ngập úng. Hàng trăm bao tải chứa đầy cát đã được đưa đến để ứng phó với ngập lụt tại đây.