Cư dân các khu đô thị chật vật 'vượt' biển nước trên đường về nhà

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, trưa và chiều 3/8, khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to. Theo ghi nhận của PV, một số khu vực phía Tây và Tây Bắc Thủ đô như nút giao Thiên Đường Bảo Sơn-Lê Trọng Tấn với Đại lộ Thăng Long xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, có nơi ngập sâu từ 0,5-1m.