Cư dân chung cư Hà Nội hoảng hồn vì điếu cày rơi từ tầng cao

Theo một nhân chứng cho biết, sự việc vừa xảy ra tại chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội). Thời điểm đó, nhiều người dân giật mình khi chứng kiến một chiếc điếu cày dài gần nửa mét bất ngờ rơi từ tầng cao xuống khu vực sân chung cư.

Chiếc điếu cày bất ngờ rơi từ tầng cao chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) xuống đất khiến nhiều người hoảng sợ.

“Chiếc điếu rơi từ trên cao xuống bay ra những mảnh vỡ, nước điếu bắn tung toé, hôi rình cả một góc chung cư. Khi chiếc điếu cày rơi xuống khu vực sân có nhiều cháu nhỏ nô đùa và người dân đi tập thể dục. Rất may không rơi trúng ai”, nhân chứng cho hay.

Vụ việc khiến nhiều cư dân chung cư New Horizon City lại một phen hú vía. Bởi trước đó, tình trạng đồ vật từ trên trời rơi xuống tại chung cư này cũng đã từng xảy ra khi cách đây không lâu, một chiếc chổi lau nhà (loại xoay, cán bằng inox - PV) bất ngờ rơi từ tầng 17 xuống sân chung cư này khiến bé trai hơn 1 tuổi bị thương.

Đại diện Ban quản trị chung cư New Horizon cho biết, sự việc xảy ra vào tối qua. Tuy nhiên vẫn chưa xác định được chiếc điếu cày rơi từ căn hộ nào xuống.

Thời điểm chiếc điếu cày rơi xuống khu vực sân có nhiều cháu nhỏ nô đùa và người dân đi tập thể dục, rất may không rơi trúng ai.



Các cư dân tại đây đề nghị các cấp chính quyền sở tại, chủ đầu tư và ban quản lý khu dân cư đề ra các quy định, nội quy, chế tài nhằm đảm bảo an toàn cho người dân (yêu cầu 100% làm cửa lưới). “Tình trạng rơi đồ từ trên cao xuống thế này thì sớm muộn cũng có án mạng”, nhiều cư dân lo ngại.



Nhắc đến "vật thể bay" từ trên trời rơi xuống ở các khu chung cư thì không thể không nhắc đến tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Vào tháng 1/2019, khi đang ngồi uống nước dưới sân chung cư HH Linh Đàm, một người đàn ông bất ngờ bị viên đá nghi từ tầng cao chung cư rơi trúng đầu, chảy máu. "Chung cư có camera an ninh, tuy nhiên không thể ghi được hình ảnh từ trên cao. Ban quản trị và cư dân sẽ rà soát tại các tầng về việc người hút thuốc lào tại chung cư. Chúng tôi đã nhiều lần khuyến nghị các căn hộ làm lưới ban công và không để đồ ở sát phía ngoài hay trên lan can để tránh rơi đồ xuống dưới. Tuy nhiên, không có quy định nào bắt buộc việc lắp lưới ban công nên có nhà làm có nhà không làm", vị này nói.

Người đàn ông nghi bị viên đá từ tầng cao chung cư HH Linh Đàm rơi trúng đầu, chảy máu. Dao thớt bay từ tầng 11 chung cư HH Linh Đàm.

Tháng 8/2018, khi đang đu dây xử lý chống thấm cho tòa chung cư HH, người thợ bất cẩn làm rơi xô vật liệu từ tầng 41 xuống, xuyên thủng mái che của một nhà hàng bên dưới, rất may vụ việc không khiến ai bị thương nhưng nhiều người được một phen khiếp vía. Hay trước đó vào tháng 8/2017, tại tòa chung cư HH2B xảy ra một vụ khá nghiêm trọng khi cả chiếc thớt, chiếc dao to bản "bay" từ tầng 11 xuống và cũng rất may không ai bị thương.

