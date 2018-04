Cư dân chung cư Hà Nội tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy

Đây là một trong những hoạt động diễn tập PCCC thường xuyên được tổ chức tại Imperia Garden. Buổi diễn tập trước đó được tổ chức vào tháng 12/2017 cũng đã thu hút được sự tham gia của đông đảo cư dân tại khu chung cư.

“Tại Imperia Garden cũng như ở những dự án bất động sản khác do MIK Group phát triển, chúng tôi luôn đặt mục tiêu mang đến cho cư dân một môi trường sống có chất lượng tốt nhất và an toàn nhất. Trong đó, đầu tư trang thiết bị PCCC và tổ chức diễn tập PCCC là một trong rất nhiều hoạt động thường xuyên được chủ đầu tư thực hiện nhằm đảm bảo một môi trường sống an toàn và tiện nghi nhất cho cộng đồng cư dân,” ông Vũ Tiến Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn MIK Group, chia sẻ.

Được bàn giao cho cư dân từ tháng 5/2017, Imperia Garden là một trong những dự án chung cư cao cấp do MIK Group phát triển tại Hà Nội. Ngay trong quá trình xây dựng dự án, chủ đầu tư đã đầu tư đầy đủ hệ thống PCCC có chất lượng, thông minh và hiện đại nhất hiện nay. Trong đó bao gồm hệ thống cảnh báo sớm, hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống quạt hút khói tại hành lang. Đặc biệt, ngoài các bể chứa nước ngầm cứu hỏa ra, hai bể bơi tại dự án cũng được thiết kế có khả năng xả nước trực tiếp xuống bể cứu hỏa nhằm tăng khối lượng nước có thể sử dụng khi xảy ra hỏa hoạn. Thực tế, Cục cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn – Bộ Công An cũng đã có văn bản số 4021/PCCC&CHCN-P6 chấp thuận nghiệm thu về PCCC đối với công trình Tổ hợp văn phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI (Dự án Imperia Garden).

Nhưng dù được đầu tư hệ thống PCCC hiện đại, chủ đầu tư dự án cùng Ban Quản lý Imperia Garden vẫn xác định các đợt diễn tập thực tế là cần thiết, cùng với đó là nâng cao ý thức, trách nhiệm PCCC của mỗi cư dân. Đặc biệt, sau một số sự cố hỏa hoạn tại những khu chung cư khác trên cả nước, chủ đầu tư và Ban Quản lý Imperia Garden đã quyết định mở rộng quy mô đợt diễn tập lần này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về PCCC tốt hơn cho cư dân cũng như nâng cao ý thức về ngăn ngừa hiểm họa cháy, nổ ngay tại Imperia Garden.

Ngoài những kiến thức cơ bản về kỹ năng sinh tồn, thoát nạn và phòng chống cháy, nổ được chính các chuyên gia của Đội Cảnh sát PCCC số 8 chia sẻ với cư dân, hoạt động diễn tập với các xe cứu hỏa phun nước lên những đám cháy giả định, hoạt động cấp cứu người bị nạn, ban tổ chức sự kiện đã đầu tư một mô hình căn hộ nhằm giúp cư dân được thực tập kỹ năng sinh tồn khi hỏa hoạn và kỹ năng phòng cháy chữa cháy như thật ngay tại căn hộ của mình. Bên cạnh đó còn có những mô hình thực hành thoát nạn khác được xây dựng giúp cư dân và đặc biệt là các em nhỏ có thêm những kỹ năng thực tế. Có thể nói đây là một trong những hoạt động diễn tập PCCC thực tế nhất, hữu ích nhất được tổ chức tại các dự án chung cư ở Hà Nội trong thời gian qua.

“Chúng tôi hiểu rằng phòng cháy quan trọng hơn chữa cháy, vì vậy song song với các hoạt động diễn tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cư dân, kỹ năng sinh tồn khi hỏa hoạn, chúng tôi cũng liên tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo các thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất,” đại diện MIK Group cho biết.

Q.N