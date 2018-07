Cư dân phản ánh nhiều bất cập tại Nhà ở xã hội Becamex Định Hòa

“Nghe quảng cáo rầm rộ với nhiều tiện ích nên tôi vay mượn tiền để mua một căn hộ làm nơi an cư lập nghiệp. Thế nhưng, khi đến Nhà ở xã hội Định Hòa ở, tôi cảm thấy rất thất vọng. Bỏ ra 150 triệu đồng sở hữu một căn hộ 30m2 để rồi phải chịu đựng nhiều phiền toái không biết phản ánh với ai. Có ban quản trị cũng như không vì mọi thắc mắc, phản ánh đều không được giải quyết”, bà Ng.T.T.M một cư dân tại NƠXH Định Hòa bức xúc nói.

Nhà ở xã hội Becamex Định Hòa

Cư dân sống tại khu NƠXH Becamex Định Hòa thuộc phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phản ánh rằng, họ đang sở hữu những căn hộ với chất lượng công trình rất kém. Do chất lượng chống thấm kém nên nhà tầng dưới phải hứng chịu nước nhỏ giọt từ tầng trên xuống. Sơn ở các mặt tường bên trong nhà bị bông tróc thành từng mảng, gạch ốp bị bung. “Chúng tôi đã phản ánh tình trạng nước thấm vào nhà và tường sơn bông tróc nhưng chủ đầu tư không giải quyết”, bà M. cho biết thêm.

Trong khi đó, anh Ng.T.V (cư dân sống tại Block A) cho hay, rất nhiều bất cập được cư dân phản ánh nhưng chỉ nhận được cách hành xử hờ hửng của ban quản trị và chủ đầu tư khiến cư dân càng thêm ức chế.

Công trình nhà ở xuống cấp, gạch ốp tường bung tróc

Không chỉ phản ánh chất lượng công trình kém, cư dân tại đây còn cho rằng dịch vụ cũng rất tệ. “Điện, nước ban quản trị nhà ở thích là cắt không có thông báo trước. Nhiều gia đình ở lầu cao phải rất khổ để xuống dưới xin nước dùng. Chúng tôi đã phản ánh với ban quản trị nhưng họ đổ lỗi cho điện lực và cấp thoát nước. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ bên điện lực và cấp thoát nước thì họ nói không cắt rồi nói cư dân nên phản ánh vụ việc với ban quản trị nhà ở”, anh Đ.V (sống tại Block D) bức xúc.

Theo cư dân, lý do họ bị cúp điện rất vô lý. Mặc dù họ đóng đầy đủ tiền điện, nước nhưng lại bị cúp điện nước do chưa đóng tiền an ninh, vệ sinh trong khu nhà ở. Một cư dân cho biết: “Có những khoản thu rất phi lý nên chúng tôi không đóng và bị cưỡng chế bằng việc cúp điện, nước. Thậm chí, ban quản trị không cho chúng tôi gửi xe tại bãi chung để lên nhà vì chưa đóng tiền an ninh, đèn chiếu sáng, bảo trì, vệ sinh. Thu tiền an ninh, trong khi rất nhiều hộ bị trộm đến phá cửa vào lấy hết đồ”.

An ninh không đảm bảo dẫn đến việc nhà cư dân bị trộm phá khóa đột nhập

Mặt khác, cư dân NƠXH Becamex Định Hòa còn cho biết, đồng hồ điện, nước chạy không chính xác. Dù cùng dùng mức điện tiêu thụ hàng tháng giống nhau nhưng tiền chênh lệch nhau rất lớn. “Tôi chỉ dùng điện thắp sáng trong nhà và sinh hoạt hàng tháng giống nhau nhưng tiền trả của tháng sau cao hơn gần gấp đôi của tháng trước. Tôi có phản ánh nhưng họ bỏ ngoài tai. Cư dân ở đây ai cũng ức chế nhưng không biết kêu ai”, bà Tr.T.T (một cư dân tại NƠXH Becamex Định Hòa) nói.

Theo cư dân, họ đề nghị chủ đầu tư khu NƠXH Becamex Định Hòa phải cho họ biết vì sao cư dân phải đóng tiền vận hành áp dụng tại điều khoản nào và các khoản tiền an ninh, thắp sáng đô thị, lau dọn chung cư?. Một vấn đề mà cư dân nơi đây đặc biệt quan tâm là việc bàn giao quyền quản trị và phí bảo trì 2%. Theo cư dân phản ánh, dù đã đưa vào khai thác, vận hành gần 2 năm, nhưng đến nay, cư dân vẫn chưa được chuyển giao quyền quản trị, quỹ bảo trì.

Cư dân phản ánh những bất cập tại Nhà ở xã hội Becamex Định Hòa

Được biết, NƠXH Becamex Định Hòa nằm trong Đề án xây dựng NƠXH đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và giao cho Tổng công ty Becamex IDC thực hiện. Hiện có hơn 3.000 căn hộ được xây dựng tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, trên khu đất 13ha, gồm 17 block nhà loại nhà 1 trệt 4 lầu. Căn hộ có diện tích sử dụng là 30m2. Nhà ở xã hội này được khánh thành và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2016.

Các khu Nhà ở xã hội tại Bình Dương được cho là cơ hội của người "nghèo" có nhà ở. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân nơi đây thì người thu nhập thấp "không có cửa" vào được vì vướng nhiều thủ tục và chi phí không hề thấp. Cư dân phải bỏ ra một số tiền không nhỏ từ ban đầu và sau khi đến ở phải đóng thêm nhiều phí, không khác cư dân tại các khu chưng cư khác.

Liên quan đến phản ánh của cư dân, ông Nguyễn Minh Thành – Trưởng ban Quản trị Nhà ở xã hội Becamex Định Hòa cho biết, trong hợp đồng mua bán nhà giữa chủ đầu tư và cư dân có quy định nếu cư dân không thực hiện nghĩa vụ đóng các khoản phụ thu sẽ bị cưỡng chế bằng việc cúp điện, nước. “Cư dân phản ánh chúng tôi ghi nhận nhưng chúng tôi không làm gì sai, trái quy định”, ông Thành nói.

Hương Chi