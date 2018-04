Cư dân sợ hãi, muốn chuyển nơi ở

Hộp cứu hỏa trống không

Trong buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội tuần vừa qua, đại diện Sở Cảnh sát PCCC cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ 3 tòa chung cư CT4, CT5A-B và CT6 thuộc khu đô thị Văn Khê, phường La Khê (Hà Đông, Hà Nội) chuyển tới Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội để điều tra, xử lý hình sự. Theo Sở Cảnh sát PCCC, tòa CT4 do Cty CP Sông Đà 1 làm chủ đầu tư; trong khi toà CT5A-B và CT6 do Cty CP Hà Châu OSC làm chủ đầu tư. Các chủ đầu tư 3 tòa nhà này chây ì, không thực hiện khắc phục điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tòa CT5A-B có diện tích hơn 1.900 m2, cao 78 m gồm 23 tầng nổi và 1 tầng hầm. Quá trình kiểm tra, cảnh sát PCCC phát hiện hệ thống báo cháy, cấp nước chữa cháy của tòa nhà chưa đưa vào hoạt động. Tòa nhà gồm 160 căn hộ không có hệ thống hút khói hành lang, chưa chèn kín trục kỹ thuật thông tầng, hộp cứu hỏa không có dây cứu hỏa. Trong 5 lỗi vi phạm được cảnh sát PCCC chỉ ra, chung cư CT5A-B chưa có giải pháp ngăn lối thoát nạn xuống tầng hầm, hệ thống hút khói tại tầng hầm, tăng áp buồng thang của chung cư này cũng chưa hoàn thiện, chưa đưa vào sử dụng.

Kết quả kiểm tra tại tòa chung CT6, cảnh sát xác định dù tòa nhà đã đưa vào hoạt động nhiều năm nay nhưng chưa được nghiệm thu PCCC. Tòa nhà 25 tầng này không có giải pháp chống tụ khói khu vực hành lang và buồng đệm sảnh thang máy tại tầng hầm. Đặc biệt, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà không đảm bảo. Chủ đầu tư chỉ trang bị hệ thống chữa cháy tự động tại tầng hầm và tầng 1. Bình chữa cháy, phương tiện chỉ dẫn thoát nạn tại đây cũng không đảm bảo, chưa có giải pháp ngăn lối thoát nạn xuống tầng hầm.

Còn tại tòa chung cư CT4 Văn Khê, cảnh sát xác định chủ đầu tư chưa chuyển đổi quạt hút khói khi có cháy, cửa phòng kỹ thuật, phòng dưới tầng hầm không phải cửa chống cháy. Chung cư cũng chưa xuất trình được thiết kế, vật liệu làm ống đổ rác bằng vật liệu chống cháy, chưa bố trí tăng áp trong phòng đệm thang máy tại tầng hầm và giếng thang máy.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 5/4, hàng loạt điều kiện về đảm bảo an toàn PCCC tại 3 tòa nhà này chưa được khắc phục. Cụ thể, tại tầng 10, tầng 21 tòa CT5A-B, nhiều hộp cứu hỏa trống không, thiếu dây dẫn nước, nhiều họng nước không đảm bảo. Cửa lối thoát hiểm nhiều tầng thường xuyên mở. Trong khi đó nhiều vật liệu dễ cháy ngổn ngang ở hành lang tầng 21, nơi từng xảy ra hỏa hoạn hơn 10 ngày trước.

“Tôi không muốn ở đây nữa”

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Giáp, trú tầng 13 tòa CT5A-B cho biết, nhiều năm qua đại diện Ban quản trị (BQT) tòa nhà nhiều lần đề nghị chủ đầu tư khắc phục điều kiện đảm bảo an toàn PCCC, tuy nhiên họ chây ì, phớt lờ. Ông Giáp cho biết, cảnh sát và chính quyền từng tổ chức nhiều buổi tập huấn PCCC nhưng chỉ với một bộ phận rất ít cư dân. Ông cùng nhiều người cao tuổi khác chưa từng được mời hướng dẫn, tập huấn chữa cháy tại chỗ. Hiện tại ông Giáp và nhiều cụ già khác sống tại đây vẫn chưa biết cách sử dụng bình cứu hỏa mini, ống dẫn nước...

Cũng theo ông Giáp, trước đó 10 ngày, tòa nhà từng xảy ra sự cố hỏa hoạn tại tầng 21 khiến hàng chục cụ già nháo nhác bế cháu tháo chạy theo cầu thang bộ. Bản thân ông cũng 2 tay bế 2 cháu nội chạy bộ từ tầng 13 xuống nên rất sợ và lo lắng. “Với tình hình chủ đầu tư bỏ mặc người dân, không được khắc phục điều kiện PCCC như vậy, thời gian tới tôi sẽ không ở đây nữa. Tôi khiếp quá rồi”, ông Giáp nói.

Đại diện BQT tòa CT5A-B cho biết, suốt 5 năm qua, hệ thống PCCC vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn thiện. Cư dân ở đây rất lo lắng, đặc biệt sau nhiều vụ hỏa hoạn gần đây xảy ra trên cả nước. “Chúng tôi luôn sống trong lo lắng, sợ hãi. Chủ đầu tư nhiều lần hứa nhưng đều không có gì thay đổi. Gia đình tôi đã mua 5 mặt nạ chống độc nhưng chỉ là công tác tư tưởng. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì không biết hậu quả thế nào”, đại diện BQT tòa CT5A-B nói.

Còn ông Trịnh Đình Hải, cán bộ phụ trách công tác PCCC phường La Khê (Hà Đông) cho biết, trên địa bàn phường có 14 tòa chung cư. Trong đó, 3 tòa CT4, CT5A-B và CT6 thuộc khu đô thị Văn Khê không đảm bảo an toàn PCCC suốt 7 năm qua kể từ khi đưa vào sử dụng. Cảnh sát và chính quyền địa phương từng nhiều lần phạt hành chính, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục nhưng tới nay chưa thấy chuyển biến. UBND phường đã phối hợp với cơ quan chức năng lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra vào cuộc, đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự.

