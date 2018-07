Cú “hích” mới, IRBHoldings sở hữu đồi hoa đào nhìn trọn Vịnh Hạ Long

Bất động sản nghỉ dưỡng lên ngôi

Du lịch Hạ Long nói chung, thị trường bất động sản nghĩ dưỡng ‘cất cánh’ một phần đến từ các yếu tố khách quan như: thời tiết thuận lợi, mùa mưa bão ít cộng hưởng với sự thay đổi tích cực trong công tác truyền thông quảng bá, đặc biệt trong Năm Du lịch quốc gia 2018 với chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện”. IRBHoldings, vì thế, đến với Hạ Long như một cơ duyên định sẵn.

Để tận dụng những tiềm năng sẵn có như vậy, xu hướng đầu tư bất động sản, bắt buộc phải chuyển mình bắt kịp với xu hướng của thế giới. Thay vì chỉ tập trung đầu tư vào phân khúc bất động sản tầm trung, bám biển, phục vụ nhu cầu của đa số, đầu tư bất động sản hiện tại phải chuyển hướng dần tới “miếng bánh” nghỉ dưỡng, đặc biệt là nghỉ dưỡng cao cấp, phân khúc chỉ hướng tới số ít những đối tượng muốn tận hưởng một không gian sống riêng biệt, đẳng cấp cùng với những tiện ích đỉnh cao.

Phoenix Legend Villas, Hotel and Residences mang thương hiệu MGallery by Sofitel -bước tiến mới trong phân khúc Bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Hạ Long

Ý tưởng về Dự án ra đời trong bối cảnh Chủ đầu tư IRBHoldings đang tìm kiếm một biểu tượng cho Hạ Long cũng như là biểu tượng của chính mình. Với mong muốn tạo dựng một không gian sống cách biệt, thượng lưu không dành cho số đông, nhưng vẫn đảm bảo được đầy đủ các tiện ích đẳng cấp như Skybar, Spa, bể bơi vô cực, nhà hàng Á – Âu, hầm rượu, CLB Cigar, trên độ cao lý tưởng 86m so với mặt nước biển bao quát toàn bộ quang cảnh vịnh Hạ Long, ý tưởng về một biểu tượng đỉnh cao, ý tưởng về Phoenix Legend Villas, Hotel and Residences, ý tưởng về ngôi nhà thứ hai trong mơ ước của mỗi người đã ra đời.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Rồng Phượng, trên cơ sở hình tượng Hòn Trống Mái, biểu tượng của Dự án, hai tòa tháp khách sạn và căn hộ đã được hiện thực hóa bởi tầm nhìn đỉnh cao của Chủ đầu tư, thông qua bàn tay thiết kế tài hoa của kiến trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha Salvador Perez Arroyo, và mang thương hiệu đẳng cấp thế giới MGallery by Sofitel, được quản lý và vận hành bởi tập đoàn AccorHoltels, tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu trên thế giới. Đặc biệt hơn, căn hộ của Dự án là những bất động sản đầu tiên và duy nhất trên thế giới mang thương hiệu MGallery by Sofitel tính đến thời điểm hiện tại mà khách hàng có thể sở hữu vĩnh viễn.

Phối cảnh dự án Phoenix Legend với hình tượng Hòn Trống Mái tựa đầu vào nhau

Một điểm nổi bật, làm nên sự khác biệt hiếm có của Phoenix Legend Villas, Hotel and Residences đó chính là việc Dự án sở hữu đồi hoa đào cổ độc nhất vô nhị. Với tính biểu tượng, thiết kế hiện đại, vị trí đặc địa, cùng với cảnh quan chủ đạo mang màu sắc đầy huyền hoặc, thanh lịch của hoa đào cổ, Phoenix Legend Villas, Hotel and Residences mang thương hiệu MGallery by Sofitel mang trong mình một nét đẹp hoàn hảo mà ở đó có sự kết hợp của truyền thống, của sự cổ kính, cùng với nét sang trọng, hiện đại, đẳng cấp nhưng không hề hào nhoáng.

Nếu Hạ Long là điểm đến của di sản, của nét đẹp trời ban, thì thực sư không khoa trương khi nói rằng, Phoenix Legend Villas, Hotel and Residences chính là điểm đến của mơ ước về tổ ấm thứ hai, điểm đến của cơ duyên định sẵn.

