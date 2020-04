Cuộc đua của hàng loạt cao ốc 'đu bám' dọc tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên

Theo quan sát của Tiền Phong, có hàng loạt dự án ăn theo metro như Vinhomes Golden River, Vinhomes Central Park, The Madison, Saigon Luxury, City Garden, Sunwah Pearl, Saigon Pearl, The Manor… (quận Bình Thạnh); Thảo Điền Pearl, Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Gateway Thảo Điền, Nassim Thảo Điền… (quận 2); TDH Phúc Thịnh Đức, First Home Premium, Ihome, Lavita Garden, Saigon Gateway… (quận 9)…