Cuối năm, khát căn hộ giá vừa túi tiền

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) cho rằng, phân khúc nhà vừa túi tiền sẽ tăng trưởng mạnh và giữ vai trò chủ đạo của thị trường vào cuối năm 2018 và những năm tới. Do đó, Hiệp hội luôn khuyến nghị các doanh nghiệp BĐS cần quan tâm phân khúc thị trường nhà ở vừa và nhỏ (1 - 2 phòng ngủ), có giá bán hợp lý vì đây sẽ là phân khúc có tính thanh khoản và bền vững nhất trên thị trường.

Trong báo cáo của CBRE Việt Nam vừa qua chỉ ra thực tế trên thị trường hiện nay, số lượng căn hộ có mức giá vừa túi tiền mà ở trung tâm chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Do đó, hầu hết các dự án mới giới thiệu ra thị trường đều giao dịch sôi động.

Vừa qua, giới kinh doanh bất động sản sốc trước thông tin dự án Dream Home Riverside tọa lạc trên 2 mặt tiền Nguyễn Văn Linh - Phạm Thế Hiển (quận 8) nhưng được rao bán với giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn hộ, được xem là rẻ nhất khu vực quận 8, do Công ty Cổ phần Nhà Mơ làm chủ đầu tư.

Đây là dự án có mức giá rẻ bất ngờ nhưng lại có vị trí khá đẹp tại khu vực phía Nam thành phố. Cư dân có thể dễ dàng đến Phú Mỹ Hưng chỉ trong vòng 15 phút và qua Đại lộ Võ Văn Kiệt đến chợ Bến Thành chỉ trong 20 phút và mất 5 phút để đến Bến Xe Miền Tây.

Tại Dream Home Riverside, toàn bộ 100% căn hộ đều là căn góc được thiết kế thông thoáng, khai thác tối đa các yếu tố như hướng gió, ánh sáng tự nhiên. Đa số diện tích các căn hộ của Dream Home Riverside đều dưới 62m2 (chiếm 80%) nhưng vẫn đảm bảo có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh.

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu mua nhà giá rẻ của người dân thì nhiều chủ đầu tư đã “dạt” ra các địa phương lân cận TPHCM để tìm kiếm cơ hội.

Vista Riverside nằm hai mặt tiền đường 3/2 và bờ bao sông Sài Gòn thơ mộng

Cụ thể như dự án Vista Riverside tại thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) do Công ty TNHH Kim Đại Dương làm chủ đầu tư. Đơn vị tiếp thị và Phân phối là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Nam Minh (Nam Minh Land).

Đây là dự án có 100% căn hộ view sông và view hồ bơi với thiết kế chuẩn Singapore. Vista Riverside tọa lạc trên hai mặt tiền đường 3/2 và bờ bao sông Sài Gòn với 528 căn hộ có diện tích từ 39 – 70m2. Mức giá căn hộ của dự án này chỉ 777 triệu đồng/căn. Thời gian giao nhà dự kiến là vào năm 2020.

Dự án này sẽ giải quyết nhu cầu mua nhà dưới 1 tỷ đồng của người dân có thu nhập thấp đang làm việc tại khu vực quận 12, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi và tỉnh Bình Dương.

Theo đơn vị chuyên nghiên cứu thị trường DKRA thì trong quý 2/2018, nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở khu vực phía Đông. Đến quý 3/2018, nguồn cung mới đã dịch chuyển sang khu vực phía Nam với tỷ lệ 49%. Đáng chú ý, trong quý 3/2018, phân khúc căn hộ giá rẻ hạng C không có nguồn cung mới.

Dự đoán, trong quý 4/2018 thì căn hộ hạng A và B tiếp tục dẫn dắt thị trường. Trong khi đó, căn hộ hạng C không có nhiều dự án mới. Nguồn cung căn hộ khu vực phía Đông có xu hướng tăng lên và chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường. Sức cầu của thị trường có thể tăng nhẹ so với quý 3 do tâm lý người dân và xu hướng dòng tiền trong thời gian cuối năm.

Như vậy, việc tìm mua nhà giá rẻ của người dân vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn khi nguồn cung này tiếp tục khan hiếm trong thời gian tới.

P.V