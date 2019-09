Đại đô thị HaLong Marina: Sống cùng di sản

Quảng cáo

Vị trí đắc địa 'sống cùng di sản'

Halong Marina nằm giữa Bãi Cháy và Tuần Châu – nơi được coi là điểm giao hòa giữa Đất, Trời và Biển, hội tụ những nét tinh túy do thiên nhiên ban tặng. Hơn thế, Halong Marina sở hữu vị trí hoàn hảo “lưng tựa núi, mặt hướng biển” hiếm nơi nào có được với mặt hướng về kì quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, lưng tựa vào dãy núi Hùng Thắng vững chãi. Được quy hoạch thành trung tâm của khu du lịch Bãi Cháy, Halong Marina chỉ cách khu hành chính Hòn Gai 10 phút, cách Đảo Tuần Châu chưa tới 5 phút lái xe ô tô.

Được xây dựng và phát triển trên tổng quy mô 248ha, trải dài trên 3,8km đường biển, tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, đại đô thị khép kín “all in one” này không chỉ hứa hẹn mang đến cho cư dân chất lượng không gian sống trong lành, ngập tràn thiên nhiên; mà còn là sự trải nghiệm, lan tỏa, kết nối và phát triển đồng bộ của một đô thị biển nghỉ dưỡng hiện đại, sầm uất với chuẩn mực quốc tế.

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới nhờ những giá trị cảnh quan tự nhiên và địa chất độc đáo. Hãy tưởng tượng di sản thiên nhiên, 1 trong 7 kỳ quan của thiên nhiên thế giới sẽ là cảnh trí của chính ngôi nhà bạn sống hàng ngày? Tận hưởng cảnh thiên nhiên đẹp mê hoặc từ ban công, sân thượng hay phía trước hiên nhà. Chiêm ngưỡng mặt trời mọc và lặn cùng không khí trong lành khiến tâm trí được thư thái tuyệt đối. Cuộc sống với dịch vụ tiện ích đẳng cấp sẽ trở nên thật sự thượng lưu khi trải nghiệm hàng ngày của mỗi cư dân và du khách đến Halong Marina là mỗi ngày được sống cùng di sản.

Chuỗi giá trị sống 'độc nhất vô nhị'

Tận hưởng cuộc sống mỗi ngày ngay sát 1 trong 7 di sản thiên nhiên thế giới: Nằm ở trung tâm Bãi Cháy, nhưng Halong Marina lại có một vị trí riêng biệt, cư dân của đại đô thị này vừa được tận hưởng các ưu thế từ giao thông, hạ tầng, hơi thở bản địa; Vừa có sự yên tĩnh thanh thản, tách khỏi những ồn ào của giao thông và cuộc sống thị dân.

Halong Marina là dự án nghỉ dưỡng, giải trí và an cư đồng bộ

Sống trong đại đô thị du lịch được quy hoạch và phát triển đồng bộ, mang đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Hạ Long: Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch 1/2000, Halong Marina được chú trọng đầu tư về cảnh quan đô thị và các dự án hợp phần theo phân khu đặc trưng, rõ ràng.

Từ điểm chính giữa là tuyến đường trung tâm Hoàng Quốc Việt. Khu đô thị được chia ra thành hai phía cụ thể, phía giáp núi (phía Bắc của trục đường Hoàng Quốc Việt) được xác định là các khu dân cư, tổ hợp nhà ở, biệt thự, trường học, siêu thị đơn thuần; Phía sát vịnh Hạ Long (tức phía Nam đường Hoàng Quốc Việt) bao gồm 3 bán đảo và hai hồ cảnh quan kết nối xuyên suốt các bán đảo, được các kiến trúc sư bậc thầy của Belt Collins International (HK) Limited khéo léo phối hợp hài hòa trong ý tưởng thiết kế, nơi đây được định hướng trở thành trung tâm du lịch, giải trí chính của toàn thành phố, hội tụ các thương hiệu nghỉ dưỡng và giải trí quốc tế.

Năm 2017, dự án được vinh danh là “Dự án tương lai của năm” với quy hoạch nổi bật do Ashui Awards trao tặng. Năm 2019, Dự án Citadines Marina Halong đã giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng Best Residential Development (Halong Bay) - Dự án nhà ở tốt nhất (Hạ Long). Cũng trong lễ trao giải, dự án đô thị Halong Marina tiếp tục được xướng tên ở hạng mục - Highly Commended Best Township Landscape Architectural Design - Thiết kế cảnh quan khu đô thị đẹp nhất do Tập đoàn PropertyGuru trao tặng.

Sống tại đại đô thị du lịch đầu tiên tại Hạ Long với tiện ích “all in one”: Khi điều kiện sống nâng cao, khái niệm đầu tư bất động sản còn là mua hệ sinh thái và giá trị sống. Halong Marina ngoài sở hữu cảnh quan thiên nhiên diễm lệ trong lành, giá trị vượt trội là cung cấp tiện ích đẳng cấp và hoàn hảo cho cộng đồng cư dân và khách lưu trú. Như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường quốc tế Singapore, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí trẻ em, hệ thống nhà hàng ẩm thực, phố đi bộ trung tâm, bãi biển với bãi cát trải dài dọc quảng trường biển… Theo quy hoạch, tương lai tại đây sẽ hình thành bến du thuyền và câu lạc bộ giải trí Salling Club (Lounge & bar ngoài trời), tất cả sẽ tạo nên một khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và sinh sống đẳng cấp, đạt chuẩn quốc tế ngay bên bờ Vịnh.

Đầu tư vào Halong Marina - là cách biến “tài sản thành di sản”, Halong Marina hiện đang cung cấp đủ các loại hình bất động sản an cư - nghỉ dưỡng với nhiều mức giá từ trung cấp đến cao cấp

Một đại đô thị sống động ngay sát di sản Vịnh Hạ Long: Nhận thấy tiềm năng cần được đánh thức của một vị trí hiếm có không chỉ tại Việt Nam mà là cả toàn Đông Nam Á, đại dự án Halong Marina được quy hoạch thành “trái tim” của Bãi Cháy, trung tâm du lịch, sinh sống và giải trí hàng đầu tại Hạ Long. Bắt đầu đi vào hoạt động từng phân khu từ 2014, hiện nay Halong Marina đã bàn giao và đưa vào vận hành hệ thống resort và khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại, căn hộ cao cấp, toà nhà chung cư… và các hệ thống tiện ích kèm theo. Hiện nay, Halong Marina trở thành điểm đến “nhất định phải trải nghiệm” tại miền Bắc Việt Nam.

Phong cách, đẳng cấp sống được thiết lập riêng cho cộng đồng cư dân chọn sống cùng di sản: Cư dân của Halong Marina được định hình là một cộng đồng văn minh, hiện đại, cùng đẳng cấp, có tầm nhìn xa trông rộng, đầu tư đúng hướng cho gia đình và con cháu có cơ hội sống trong một môi trường đẳng cấp. Ngoài ra, họ yêu thiên nhiên, trân quý những giá trị tinh thần mà thiên nhiên mang lại…

Các thương hiệu danh tiếng quốc tế phối hợp cùng BIMLand tạo nên một di sản mới: Nhiều thương hiệu lớn của thế giới đã và sẽ cùng xây đắp nên những giá trị văn hoá và lối sống cho Halong Marina như: khu nghỉ dưỡng InterContinental thuộc IHG - Tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn & resort hạng sang; khu phức hợp khách sạn & tổ hợp biệt thự Grand Bay được quản lý và vận hành bởi tập đoàn danh tiếng Centara, dự án Citadines được quản lý bởi The Ascott Limited (Singapore), Sailing Club, rạp chiếu phim CGV, chuỗi Loteria… đặc biệt với các dự án đã đi vào hoạt động như Royal Lotus Resort luôn có tỷ lệ lấp đầy ở mức 80-85% Ngoài ra, những đối tác uy tín khác trong các lĩnh vực giáo dục, bán lẻ, nhà hàng, đặc biệt là thương hiệu danh tiếng Aeon Mall cũng dự kiến sẽ có mặt để cung cấp cho đại đô thị những tiện ích cao nhất.

Đồng hành cùng chủ đầu tư với triết lý để lại di sản cho đời sau: Không chỉ sống với tầm nhìn Hạ Long mỗi khoảnh khắc trong ngày, những chủ nhân của Halong Marina còn truyền lại cho thế hệ mai sau tài sản giữa lòng di sản.

Halong Marina hiện đang cung cấp đủ các loại hình bất động sản an cư - nghỉ dưỡng với nhiều mức giá từ trung cấp đến cao cấp: Tổ hợp chung cư Green Bay Village, Nhà liền kề Coral Bay - San Hô, Khu Căn hộ đầu tư Citadines Marina Halong, Nhà phố du lịch Little Vietnam, Nhà liền kề nghỉ dưỡng Royal Lotus, Biệt thự Pearl Villas, Nhà liền kề Harbor Bay, Nhà liền kề Halong Marina Square… Đặc biệt, các tổ hợp an cư tại đây đã đi vào hoạt động với cộng đồng dân cư văn minh và với vị trí “đẹp như mơ” khiến đại đô thị Halong Marina đang là một trong những khu vực có mức tăng giá ấn tượng, ghi nhận mức tăng từ 10 - 12 lần so với giai đoạn 2018. Đầu tư vào Halong Marina - là cách biến “tài sản thành di sản”, bởi đại dự án này được giới đầu tư địa ốc đánh giá là đại đô thị có sức hấp dẫn và tiềm năng sinh lời bậc nhất.

Sứ mệnh gây dựng nền tảng sống vững chãi cho thế hệ sau

Với mong muốn để lại những công trình tiêu biểu, nâng tầm giá trị sống, sánh ngang tầm quốc tế, BIM Group đã chọn chiến lược đầu tư dài hạn qua đó gia tăng giá trị bền vững cho bất động sản.Với nền tảng tài chính vững chắc, BIM Land - thành viên Tập đoàn BIM Group thuộc Top 10 công ty Bất động sản lớn nhất Việt Nam. BIM Land hiện là một trong những chủ đầu tư bất động sản hiếm hoi trên thị trường có đủ năng lực đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe và chuyên nghiệp của các thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế. “Nâng tầm giá trị sống cho cộng đồng” chính là sứ mệnh mà thương hiệu này cam kết và theo đuổi trong hành trình phát triển của mình.

