'Đại gia' lấp sông phân lô bán nền 'chấn động' miền Tây

Sở Xây dựng tỉnh Long An vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Long An sau khi làm việc với các cơ quan ban ngành để làm rõ thông tin báo chí phản ánh liên quan tới Dự án Khu dân cư Phước Hậu - Long Thượng (tên thương mại là Trị Yên Riverside) tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An như việc chủ đầu tư phân lô , bán nền khi chưa đủ điều kiện, hoàn thiện pháp lý hay việc dự án lấp sông thoát nước của người dân...

Phối cảnh Dự án Trị Yên Riverside lấp đường sông, bịt lối thoát nước của hàng trăm người dân trong khu vực.

Được biết, Dự án Trị Yên Riverside do Công ty TNHH Đầu Tư – Kinh Doanh Bất động sản Long Thượng Lộc (Công ty Long Thượng Lộc) làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần địa ốc First Real Miền Nam là đơn vị phát triển dự án và Công ty Cổ phần Bất động sản Protech Sài Gòn (Công ty Protech Sài Gòn) làm đơn vị phân phối.

Trước đó, báo chí phản ánh Dự án Trị Yên Riverside đang trong quá trình trình hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ xây dựng thì chủ đầu tư đã cho thi công công trình hạ tầng kỹ thuật và tiến hành phân lô, rao bán rầm rộ.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 6/5/2018, Công ty Cổ phần Địa ốc First Real đã tổ chức lễ ra mắt thương hiệu First Real Miền Nam tại TP.HCM và chính thức mở bán các sản phẩm của dự án Trị Yên Riverside.

“Với giá bán 13,5 triệu/m2, chiết khấu lên đến 12% cùng phương thức thanh toán linh hoạt, chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, 85% sản phẩm tại dự án đã được giao dịch thành công. Trị Yên Riverside thực sự đã tạo nên cơn “sốt” tiếp theo trên thị trường bất động sản Long An”, thông cáo báo chí của First Real Miền Nam nêu rõ.

First Real Miền Nam chính thức mở bán rầm rộ Dự án Trị Yên Reverside ngày 6/5/2018 Về vấn đề này, Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, ngày 31/10/2018, Sở Xây dựng mới ký quyết định cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án cho Công ty Long Thượng Lộc. Điều này cho thấy, First Real Miền Nam đã tổ chức huy động vốn khi dự án còn chưa được cấp phép xây dựng.

Trước đó 2 ngày (ngày 29/10), Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Long Thượng Lộc, về hành vi xây dựng cơ sở hạ tầng, khi không có giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Dù chưa hoàn thiện pháp lý nhưng chủ đầu tư Dự án Trị Yên Riverside vẫn tiến hành mở bán, huy động vốn trái phép. Ảnh: VTC News.

Còn việc từ tháng 3/2018 bà Trương Ngọc Hiền Khanh – chủ sở hữu Công ty Long Thượng Lộc ký hợp đồng đặt cọc với Công ty Địa ốc First Real Miền Nam, với diện tích khoảng 1,47ha, khi dự án không đảm bảo các điều kiện theo quy định thì ngày 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Long An đã có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Long An ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đối với bà Khanh, do mức tiền phạt vượt quá thẩm quyền của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng.

"Lấp" sông làm dự án

Không chỉ tiến hành mở bán, huy động vốn trái phép khi thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện, Dự án Trị Yên Riverside còn khiến người dân địa phương điêu đứng vì "lấp" đường sông Trị Yên, bịt lối thoát nước gây ngập úng nghiêm trọng.

Dự án Trị Yên Riverside lấp đường sông Trị Yên, bịt lối thoát nước gây ngập úng nghiêm trọng khiến hàng trăm hộ dân trong khu vực điêu đứng. Ảnh: VTC News.

Trước vấn đề này, Sở Xây dựng tỉnh Long An lý giải, nguồn gốc khu đất Dự án Trị Yên Riverside được hình thành từ việc lấp đoạn rạch Trị Yên. Đây là đoạn rạch cong, sạt lở, nước ít lưu thông và bị bồi lắng. Do đó, UBND huyện Cần Giuộc đã đề xuất mở một đoạn thẳng, nắn dòng làm ngắn lý trình của rạch Trị Yên và được các cơ quan chức năng của tỉnh Long An chấp thuận, phê duyệt. Năm 2014, đoạn rạch thẳng mới đào đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

“Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã báo cáo, xin chủ trương và UBND tỉnh thống nhất cho chủ trương thanh lý đấu giá để có kinh phí đầu tư hạ tầng xã nông thôn mới. Sau khi trúng đấu giá, Công ty Long Thượng Lộc đã san lấp đoạn kênh”, Sở Xây dựng Long An cho biết.

Ngoài ra, để giải quyết việc gây ra tình trạng ngập úng, Sở Xây dựng Long An cho hay, hiện UBND huyện đã và đang thi công cống thoát nước dọc theo rạch Trị Yên nhưng trong quá trình thực hiện đến nay còn 1 hộ dân chưa thống nhất về ranh đất.

Đồng thời, để giải quyết vấn đề cấp bách thoát nước cho các hộ dân xung quanh, huyện đã đưa ra giải pháp làm thêm 1 cống thoát nước dọc theo đường dân sinh giáp ranh Dự án Trị Yên Riverside, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.

Theo quảng cáo của chủ đầu tư, Dự án Trị Yên Riverside có tổng diện tích gần 41ha, trong đó hơn 22ha dành cho đất ở, 13.6ha là đất giao thông và 5ha là khuôn viên dành cho cây xanh. Dự án có tổng số nền quy hoạch là 222 nền nhà phố với diện tích mỗi nền từ 83 - 100m2, được chia làm 2 phân khu, khu A phân lô gồm 88 nền, khu B với 134 nền.

Lâm Vỹ