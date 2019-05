Đại gia ngoại rót tỷ USD vào BĐS; 'nóng' tranh chấp dự án Bavico Nha Trang

Lùm xùm dự án chung cư Báo Công an nhân dân: Thanh tra Bộ vào cuộc



Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo Chính phủ Thường kỳ chiều 4/5 về những phản ánh liên quan đến việc triển khai chậm trễ dự án chung cư Báo Công an nhân dân, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, chủ đầu tư Dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Báo Công an nhân dân là Báo Công an nhân dân. Đến nay dự án đã thực hiện được 9 - 10 năm nhưng vẫn dang dở.

Dự án chung cư Báo Công an nhân dân vẫn dang dở sau năm 9 khởi công.

Dân xuống đường băng rôn đòi quyền lợi dự án khách sạn Bavico Nha Trang “Qua rất nhiều năm việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, quá trình đó có nhiều vấn đề gặp khó khăn phức tạp. Chúng tôi đã giao Thanh tra Bộ Công an thanh tra việc này, kết quả thế nào sẽ thông tin tới báo chí”, ông Nam cho hay.

Sáng 2/5 hàng chục cư dân mua căn hộ du lịch đã căng băng rôn trước cổng UBND tỉnh Khánh Hòa để đòi quyền lợi vì không nhận được khoản lợi nhuận như cam kết của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bạch Việt - chủ đầu tư dự án khách sạn Bavico International Hotel Nha Trang (được xây dựng trên đất quốc phòng ở số 2, Phan Bội Châu, TP Nha Trang).

Cư dân mua căn hộ tại khách sạn Bavico căng băng rôn đòi quyền lợi trước cổng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thủ tướng “lệnh” Đà Nẵng làm rõ các dự án lấn sông Hàn Được biết, thời gian qua, nhiều khách hàng mua căn hộ du lịch tại khách sạn Bavico liên tục có đơn kêu cứu lên các bộ, ngành Trung ương kêu cứu về việc vào giữa năm 2015, chủ đầu tư cam kết cấp sổ đỏ trong vòng 5 năm và thuê lại căn hộ du lịch để kinh doanh với lợi nhuận hấp dẫn (15%/năm). Tuy nhiên, kể từ đó đến nay (hơn 3 năm), các chủ căn hộ du lịch gần như không nhận được bất kỳ các khoản tiền lợi nhuận nào từ hợp tác kinh doanh như Công ty Bạch Việt đã ký cam kết, ngoại trừ 15% lợi nhuận kinh doanh năm thứ nhất nhận ngay sau khi ký hợp đồng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về việc lấn sông Hàn làm các dự án nhà ở, nhà cao tầng.

Dự án Marina Complex lấn sông Hàn phân lô biệt thự xôn xao dư luận.

Đại gia ngoại rót tỷ USD vào bất động sản, xác lập kỷ lục mới



Sau 4 tháng đầu năm nay, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt mức kỷ lục, trong đó bất động sản đứng vị trí thứ hai khi thu hút 1,1 tỷ USD chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian qua có nhiều dự án xây dựng ven sông Hàn, như khu biệt thự, nhà hàng, bến du thuyền. Trong đó, đặc biệt là dự án Marina Complex (dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng) ở bờ đông sông Hàn, thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xây kè, đổ đất lấn sông, gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.Sau 4 tháng đầu năm nay, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt mức kỷ lục, trong đó bất động sản đứng vị trí thứ hai khi thu hút 1,1 tỷ USD chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng đầu năm 2019, vốn ngoại rót 1,1 tỷ USD vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

(Xem chi tiết) Đây cũng là số vốn khủng khi gần bằng toàn bộ nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực này cả năm 2016 là 1,68 tỷ USD. Như vậy liên tục kể từ năm 2016 đến nay, BĐS vươn lên đứng thứ hai thu hút vốn ngoại đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với số vốn không ngừng tăng lên.

Mở lại giao dịch đất đai tại Bắc Vân Phong sau 1 năm 'đóng băng'

UBND huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa), nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong sẽ được mở lại các giao dịch, chuyển nhượng đất đai sau gần 1 năm bị “đóng băng”.

UBND huyện Vạn Ninh mở lại các giao dịch, chuyển nhượng đất đai sau gần 1 năm bị cấm.

Mới chớm hè, cả chung cư phải dùng nước sinh hoạt như ‘nước cống’ Như Tiền phong thông tin, vào cuối năm 2017, trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã xảy ra tình trạng sốt đất chưa từng có. Nhiều khu vực bị giới đầu cơ thổi giá lên từ 10 đến vài chục lần khi nghe thông tin đặc khu Bắc Vân Phong sớm được Quốc hội thông qua. Trước tình hình này, ngày 9/5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành “lệnh cấm”chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Mới chớm hè, nhiều hộ gia đình tại chung cư CT12 Văn Phú – Hà Đông (Hà Nội) phản ánh tình trạng nước sinh hoạt tại khu chung cư không đảm bảo, nước bẩn đục như “nước cống”, lúc màu đen, lúc màu vàng khiến người dân lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng.

Hình ảnh nước sinh hoạt đen kịt tại các hộ chung cư CT12 Văn Phú - Hà Đông.

(Xem chi tiết) Theo chị Hà, sống tại tầng 17 thuộc chung cư CT12 Văn Phú – Hà Đông, cho biết tình trạng nước chuyển màu đã xuất hiện vài tháng nay ở chung cư này. “Cứ đến những lúc cần dùng nhiều nước sinh hoạt nhất, mở vòi máy lại thấy ngả màu, chuyển màu đục, cảm thấy lo lắng cho sức khỏe cả gia đình”, chị Hà chia sẻ. Chị Hà cho biết thêm: “Tình trạng này xảy ra rất nhiều lần, đặc biệt là những lúc cần để nấu nướng, tắm giặt khiến không chỉ tôi mà mọi người đều bức xức”. Được biết, nguồn nước sinh hoạt của tòa chung cư CT12 Văn Phú – Hà Đông được ban quản trị tòa nhà ký hợp đồng với công ty nước sạch Hà Đông.

