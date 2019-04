Dân chung cư 'chào hè' với hóa đơn điện nhảy múa

Sau khi nhận hóa đơn tiền điện, chị Thu Trang – sống tại chung cư Linh Đàm (Hà Nội) không khỏi "choáng" khi thấy tiền điện tháng này tăng gấp đôi so với tháng trước.

"Tiền điện tháng này so với các tháng trước tăng hơn gấp đôi trong khi thực tế gia đình chị chỉ có 2 vợ chồng và 2 đứa con cũng sử dụng như các tháng trước. Ban ngày mọi người đều đi làm, đi học hết đến tận tối 6 - 7h tối mới về nhà, thời tiết hôm nóng, hôm lạnh nên không phải hôm nào cũng bật điều hoà, việc hóa đơn tiền điện mới đầu hè đã nhảy vọt. Không biết vào đỉnh điểm nắng nóng thì tiền điện rồi sẽ ra sao", chị Trang lo lắng.

Hoá đơn tiền điện ( từ ngày 15/2/2019 – 7/3/2019) và hoá đơn tiền điện (từ ngày 8/3/2019 – 7/4/2019 sau khi áp dụng theo mức giá điện mới) của gia đình anh H.

Thậm chí không phải rời vào dịp những ngày nắng nóng đầu hè của tháng 4, mà ngay từ thời điểm khi giá điện mới điều chỉnh, gia đình anh H., sống ở chung cư trên địa bàn quận Hoàng Mai đã phải đóng số tiền điện nhiều hơn so với các tháng trước đó.

Cụ thể tiền điện tính từ ngày 15/2/2019 – 7/3/2019 của gia đình anh H. chỉ có 400.000 đồng với 180 kWh đến tháng sau tính từ ngày 8/3/2019 – 7/4/2019 tăng lên hơn 700.000 đồng với hơn 320 kWh: "Tháng 2 dù rơi vào kì nghỉ gần 10 ngày lễ nên gia đình sinh hoạt ở nhà liên tục, sử dụng nhiều hơn nhưng tiền điện vẫn thấp hơn tháng vừa rồi", anh H. kể

Nhiều cư dân ở các khu chung cư trên địa bàn, dù đã được Ban quản lý tòa nhà thông báo trước về vấn đề tăng giá nhưng nhiều hộ gia đình vẫn không khỏi ngạc nhiên khi cầm trên tay hoá đơn tiền điện. "Biết là giá điện đã điều chỉnh tăng nhưng do nhiều gia đình đóng tiền qua ngân hàng nên chỉ mới biết khi bị trừ tiền trong tài khoản hay đóng qua tài khoản mới thấy tiền phải đóng cao hơn bình thường gấp 2,3 lần", bà M. cư dân ở chung cư Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân) cho hay.

Những nguyên nhân làm tăng tiền điện trong hóa đơn Ngành điện đã có những giải thích cụ thể về việc người dân gặp khó khăn và lo lắng khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 4.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tại Việt Nam, việc sử dụng điều hoà chiếm dao động từ 28% đến 64% (tính trung bình so với tổng điện năng tiêu thụ trong một gia đình). Vào mùa nắng nóng, do sự dụng liên tục, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng trung bình khoảng 50%. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng chỉ 1 độ C, điện năng tiêu thụ của điều hoà sẽ tăng nhanh gấp 3% tuỳ vào loại máy và cách sử dụng.

"Để tránh việc phát sinh thêm chi phí về hoá đơn tiền điện khi giá điện điều chỉnh tăng lên như hiện nay, các gia đình nên tìm hiểu cách sử dụng điều hoà cũng như các đồ điện tử khác đúng cách, vệ sinh, bảo trì điều hoà đầy đủ, tránh để các thiết bị: quạt, TV,... ở chế độ chờ và phản ánh với các cơ quan chức năng khi giá điện có nhiều thay đổi bất thường để được giải đáp", vị chuyên gia đưa ra lời khuyên.

Thu Nguyễn