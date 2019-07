Đất nền Bình Dương: Cung chưa vượt cầu

Quảng cáo

TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước và tập trung rất đông đúc dân nhập cư đến sinh sống và làm việc. Theo quy luật phát triển đô thị, TP.HCM ngày càng quá tải trong việc cung cấp nơi ở. Do đó, một số người lao động khu vực ngoại thành đã chọn Bình Dương, Đồng Nai, Long An làm nơi an cư.



Gia tăng nhu cầu đất nền Bình Dương



Trong số những khách hàng tìm mua đất nền Bình Dương, không chỉ là người định cư tại đây mà còn có không ít người lao động và nhà đầu tư từ TP.HCM. Thực trạng này là hệ quả của việc TP.HCM đang kiếm soát cấp phép xây dựng các dự án nhà ở mới. Theo Kế hoạch Phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2016 - 2020, thành phố sẽ hạn chế và chọn lọc để cấp phép phát triển dự án mới tại quận 1, quận 3; các quận nội thành như quận 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú hạn chế xây mới và tập trung phát triển các dự án đang triển khai; chỉ riêng khu Đông gồm quận 2, quận 9, Thủ Đức được ưu tiên phát triển dự án nhà ở mới, đặc biệt là chung cư dọc theo những tuyến đường lớn.



Kế hoạch này đã làm giảm nguồn cung dự án sơ cấp tại TP.HCM nên các chủ đầu tư đã phải dịch chuyển dòng vốn ra các tỉnh giáp ranh. Do đó, nhu cầu tìm mua nhà đất cũng lan dần sang khu vực này. Trong đó, nổi bật nhất có thể kể đến phân khúc đất nền Bình Dương. Bởi vì quỹ đất sạch hạn chế tại TP.HCM không cho phép thị trường có quá nhiều dự án đất nền. Không những thế, tài chính để mua căn hộ giá rẻ/trung bình tại TP.HCM tương đương để mua đất nền từ 50 – 60m2 tại Bình Dương.



Bên cạnh quỹ đất dồi dào, Bình Dương hiện sở hữu nhiều ưu thế để phát triển đô thị với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, nhiều khu đô thị quy mô lớn mọc lên và nâng cao chất lượng hoạt động thương mại – dịch vụ. Bình Dương sắp sửa mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 làn xe (đoạn từ cổng chào phường Vĩnh Phú, TX. Thuận An đến điểm giao với đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một). Theo dự kiến đến 2022, tỉnh sẽ xây dựng hai cầu vượt tại giao lộ quốc lộ 13 - cầu Ông Bố thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An và nút giao ngay cổng Khu công nghiệp VSIP 1.

Đặc biệt, Bình Dương vừa thông qua đề án nâng cấp TX. Thuận An và TX. Dĩ An lên thành phố trực thuộc tỉnh. Hiện hai địa phương này đã đảm bảo các tiêu chí để trở thành đô thị loại 2. Ý kiến này là cú hích giúp nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước chú ý hơn đến Bình Dương. Địa phưng cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh hiện nay và hướng đến mục tiêu phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Những yếu tố này đều có lợi cho lĩnh vực bất động sản, góp phần gia tăng nguồn cung mới và thu hút dân nhập cư đến sinh sống và làm việc. Thị trường thiếu nguồn cung chất lượng Thị trường Bình Dương hiện nay ngày càng đón nhận nhiều dự án mới được đầu tư bài bản. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của các cư dân tương lai và nhà đầu tư. Do đó, những dự án có chất lượng luôn tạo “điểm sáng” và nhận được rất nhiều sự quan tâm. Vì đối tượng mua đất Bình Dương hiện là những cư dân có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư chuyển dịch từ TP.HCM nên đòi hỏi sản phẩm phải đầy đủ pháp lý, hoàn chỉnh hạ tầng và tạo cộng đồng cư dân văn minh.

Lộc Phát Residence được thị trường đón nhận tích cực nhờ có sẵn sổ đỏ riêng từng nền

Chính vì lí do này, Lộc Phát Residence từ khi gia nhập thị trường đã tạo được tiếng vang lớn và nhanh chóng hút hàng. Dự án đã có sổ đỏ riêng từng nền, chỉ từ 1,91 tỷ và cam kết giao sổ chỉ sau 15 ngày. Do đó, khách hàng mua ở thực có thể xây dựng nhà ở ngay mà không cần chờ đợi lâu. Việc xoay vòng vốn và sinh lợi nhuận của các nhà đầu tư cũng rất thuận lợi.

Đơn vị phát triển dự án Đất Xanh Miền Nam cho biết, hiện Lộc Phát Residence đã chào đón hộ dân đầu tiên đặt nền móng xây dựng nhà tại đây. Khi chiến dịch mở bán vẫn đang trong giai đoạn tăng tốc để về đích mà dự án đã sắp sửa có cư dân đến an cư là minh chứng cho chất lượng sống nổi bật tại đây.

Lộc Phát Residence tọa lạc tại mặt tiền đường 22 tháng 12, P. Thuận Giao, TX. Thuận An. Đây là vị trí đắc lợi nhờ nằm ngay mặt tiền tuyến đường quan trọng của địa phương, liên kết với Quốc lộ 13. Đặc biệt, từ Lộc Phát Residence di chuyển vào trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 25 phút đi xe máy và dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận.

Phan Trang