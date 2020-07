Đâu sẽ là 'capital' đích thực của Phú Quốc trong tương lai?

Quảng cáo

Sở hữu vị trí trung tâm, được quy hoạch xứng tầm, hạ tầng đồng bộ hiện đại, Meyhomes Capital Phú Quốc đáp ứng đầy đủ tiêu chí trở thành một “capital” hoàn hảo của Phú Quốc trong tương lai gần.

Vị trí trung tâm, giao thông thuận tiện

Meyhomes Capital Phú Quốc nằm tại trung tâm An Thới (1 trong 2 phường đầu tiên khi Phú Quốc lên thành phố) và phía Nam Bãi Trường (1 trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc). Nếu Dương Đông là đô thị lịch sử thì An Thới sẽ là trung tâm phát triển kinh tế mới của Phú Quốc. Theo Đề án thành lập Thành phố Phú Quốc, An Thới sẽ là Đô thị cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật và trung tâm tiếp vận, khu phi thuế quan, cụm công nghiệp nhỏ, trung tâm thương mại, du lịch, văn hóa, di tích lịch sử gắn với truyền thống lâu đời của người dân địa phương. Với định hướng này, Meyhomes Capital Phú Quốc trong vai trò là đô thị trung tâm An Thới sẽ là nơi diễn ra dòng chảy tài chính và nhịp sống thương trường sôi động trong tương lai không xa.

Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa và tài chính phía Nam đảo

Meyhomes Capital Phú Quốc cũng là nơi hội tụ của những tuyến giao thông huyết mạch như trục đường 975, “con đường tỷ đô” nối liền các quần thể du lịch nghỉ dưỡng phía Tây Phú Quốc, đường Trần Hưng Đạo, đường dạo bộ ven biển…

Với vị thế trung tâm đón đầu xu hướng phát triển mới, Meyhomes Capital Phú Quốc xứng đáng trở thành một “capital” đích thực - Trung tâm kinh tế, văn hóa và tài chính mới phía Nam đảo Ngọc.

Quy hoạch xứng tầm, hạ tầng hiện đại

Với định hướng đó, Meyhomes Capital Phú Quốc được quy hoạch đồng bộ, khoa học với tầm nhìn lên đến hàng trăm năm. Cơ sở hạ tầng tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn của các Tổ hợp đô thị đa chức năng trên thế giới.

Các con đường tuyến phố tại dự án được quy hoạch theo mô hình ô bàn cờ cách điệu. Quy hoạch ô bàn cờ đã có từ thời cổ đại và được coi như tiêu chuẩn vàng trong quy hoạch tại các thành phố ở Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ý, Nhật Bản, Singapore… Nó giúp giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, tạo cảnh quan đẹp mắt, đem lại hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững. Đây cũng chính là quy hoạch tại khu vực phố cổ Hà Nội.

Ứng dụng giải pháp này, Meyhomes Capital Phú Quốc được quy hoạch theo mô hình ô bàn cờ cách điệu. Đây là sự kết hợp giữa tính khoa học (ô bàn cờ) và sự mềm mại, uyển chuyển (dự án được lấy cảm hứng thiết kế từ sự lan tỏa). Đây sẽ là nền tảng cho việc hình thành nên cộng đồng kinh doanh đa sắc với những phố nghề, phố mua sắm nhộn nhịp sau này.

Các tuyến đường cũng được đầu tư hiện đại. 100% đường cáp điện trong đô thị được ngầm hóa 2 bên đường, điện chiếu sáng đô thị dùng điện mặt trời… Đại lộ Trung tâm An Thới và đại lộ Bình Minh có lộ giới lên tới 36m, mặt đường mỗi bên 10,5m. Đại lộ Hoàng Hôn và Ánh Trăng lộ giới 30m. Đại lộ Ánh Sao và Huỳnh Đàn lộ giới 24 m. Các con đường nhỏ hơn như Kim Giao, Thiên Điểu, Hải Đường… có lộ giới 13,5 m.

Hệ thống giao thông được quy hoạch theo mô hình ô bàn cờ cách điệu sẽ tạo nền tảng cho việc hình thành nên cộng đồng kinh doanh đa sắc sau này

Đáp ứng tiêu chuẩn sống cao của cư dân, Meyhomes Capital Phú Quốc đã quy hoạch 1,5ha xây dựng Trường liên cấp quốc tế. Tại dự án cũng sẽ có Phòng khám đa khoa quốc tế, 1 tổ hợp khách sạn cao cấp, 07 trung tâm thương mại - tài chính với tổng diện tích khoảng 4,2ha sẵn sàng đón đầu xu hướng mở thêm văn phòng đại diện của các Tập đoàn, công ty đa quốc gia và các công ty trong nước.

8 club house chủ đề với vai trò là các trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thể thao phức hợp, trung tâm dịch vụ thương mại, trung tâm tổ chức hội nghị và triển lãm, trung tâm biểu diễn nghệ thuật và sự kiện, trung tâm vui chơi giải trí, trung tâm văn hóa… sẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân đồng thời mở ra vô vàn trải nghiệm cho du khách.

Đặc biệt, Nhà hát lan tỏa và Trung tâm tổ chức sự kiện gần 1000 chỗ ngồi sẽ là địa điểm tổ chức các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội tại Phú Quốc trong tương lai. Công trình quy mô này cũng hướng tới mục tiêu đưa Meyhomes Capital Phú Quốc thành “thủ phủ” MICE của Phú Quốc trong tương lai

Trung tâm tổ chức sự kiện sẽ là nơi diễn ra các hoạt động quan trọng của Phú Quốc

Là đô thị đảo, Meyhomes Capital Phú Quốc đặc biệt chú trọng tới điện và nước ngọt. Đây cũng chính là thế mạnh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Cùng với hệ thống điện lưới Quốc gia, mỗi ngôi nhà tại dự án sẽ được cấp 1 dàn pin năng lượng mặt trời chuyển hóa thành điện năng để sử dụng. Điện dư thừa sẽ được hòa vào lưới điện Phú Quốc để cung cấp cho các khu vực khác. Điện mặt trời cũng được lắp đặt tại các trung tâm thương mại, trường học, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm vui chơi giải trí, các khu vực công cộng…

Cùng với điện, lợi thế khác của dự án chính là nước ngọt. Bằng việc được trang bị Giải pháp nước sạch thông minh tinh khiết của Tập đoàn Tân Á Đại Thành và ChungHo Nais - Hàn Quốc. Tại các khu vực công cộng và trong mỗi ngôi nhà, cư dân có thể uống nước trực tiếp tại vòi. Dự án cũng được đầu tư sẵn hạ tầng và sẽ được vận hành theo chuẩn thành phố thông minh.

Với vị thế trung tâm cùng sự đầu tư bài bản theo chuẩn đô thị cao cấp trên thế giới, Meyhomes Capital Phú Quốc sẵn sàng để trở thành một “capital” hoàn chỉnh, đón đầu nhịp sống năng động - hiện đại khi Phú Quốc trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước.

Thông tin liên hệ:

Website: http://www.meyhomescapital.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/MeyhomesCapitalPQ

Đại lý Miền Nam - Liên quân HT Land: 0978117117 Wikiland: 0907338889 Eagle (028) 62762536 - Southerland: 0918812278 và 0903092603 - SC Holding: 0917000929 - Liên minh Richland: 0932127575 HB Land: 0931633838 - Đông Tây: 0977487777 - Hoozing: 19003100 Đại lý Miền Bắc - Hải Phát Land: 0888 668 428 - Đất xanh miền Bắc: 0971 722 556 - Hoàng Gia Invest: 0909539999 - LuxeRealty: 0986935553 - Starland: 0985849246 - Liên minh DHN: Bhomes: 0912888812 Hợp Nhất Land: 0345707888 An Việt Homes 0825232323 - Liên minh: Redland: 0904598765) Pec Group: 0936101199 Triệu phú land: 0902203316 - Liên minh QNP.5SAO: 0965483080 và 0915999898) - My Second Home (MSH): 1900 588886



P.V