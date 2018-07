Đề án ‘đô thị thông minh’: Sức bật cho thị trường BĐS Đông Sài Gòn

Gía trị tăng gần 30% so với thời điểm ra mắt

Him Lam Phú An là dự án hướng tới nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu ở thực do Him Lam Land làm chủ đầu tư. So với thời điểm ra mắt vào cuối năm 2016, giá trị của Him Lam Phú An đã gia tăng gần 30%, hứa hẹn mức gia tăng lũy tiến khi thời gian bàn giao nhà đã gần kề.

Him Lam Phú An nằm ngay cửa ngõ Xa Lộ Hà Hội, chỉ cách chân cầu Sài Gòn chưa đầy 3 km, cách nhà ga số 9 của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên vài phút đi bộ. Tổng 1.092 căn hộ của dự án có diện tích từ 68 – 71 m2, được tích hợp hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, đa dạng. Với giá bán từ 1.8 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ, Chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao hoàn thiện với các trang thiết bị cao cấp của Kohler, Teka…

