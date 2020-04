Dịch COVID-19: Hà Nội xem xét tạm dừng thanh tra các dự án theo kế hoạch

Quảng cáo

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung giao Thanh tra TP, thanh tra chuyên ngành thuộc các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã rà soát lại kế hoạch thanh tra năm 2020, đề xuất tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch các dự án để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các chủ đầu tư ổn định sản xuất, kinh doanh, phòng chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, lãnh đạo TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ thực hiện việc thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp. Đối với những vụ việc đã thanh tra thì khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát lại kế hoạch thanh tra năm 2020, đề xuất tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch các dự án để tạo điều kiện phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tối đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình. Đối với các dự án khó khăn, vướng mắc phải làm rõ tồn tại, hạn chế, phân công cán bộ để tháo gỡ, xử lý; chủ động báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết.

Liên quan đến các kế hoạch thanh tra các dự án trong đó có các dự án thuộc lĩnh vực BĐS, mới đây Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai đối với một số địa phương và các dự án bất động sản trong năm 2020.

Theo đó, tại Hà Nội đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra các dự án gồm: Dự án khu đô thị "Thành phố Giao Lưu" tại quận Bắc Từ Liêm của Công ty CP đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba; Dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh (An Lạc Green Symphony) tại huyện Hoài Đức của Công ty CP đầu tư An Lạc; Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Bắc An Khánh (Splendora) tại huyện Hoài Đức của Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh.

Trọng tâm là việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Hay trước đó, để khắc phục những tồn tại hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư từ quý II/2020, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra hàng loạt chung cư tại 19 quận, huyện...

Ninh Phan