Điểm danh 3 đô thị thông minh hàng đầu Châu Á

Songdo (Hàn Quốc) – sạch từng milimet

Songdo đã trở thành dự án tâm điểm của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương khi được đầu tư hàng chục tỷ USD bởi công ty New Songdo City Development LLC, với diện tích 6,1 km2 ([1]). Trong đó, phần tốn kém nhất thuộc về chi phí đầu tư các tiện ích hiện đại, công nghệ thông minh.

Có thể kể đến các tiện ích như trạm sạc pin cho xe điện, hệ thống tái sử dụng nước thông minh, nhưng ấn tượng nhất là hệ thống xử lý rác thải. “Thành phố không xe rác” này đã sử dụng hệ thống đường ống nén khí để hút rác từ máng đổ rác của các tòa nhà rồi chuyển tới cơ sở phân loại rác tập trung. Tại đây, rác được xử lý, biến thành năng lượng hoặc đưa đi tái chế.

Songdo đã thành công trong việc ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và cung cấp nhiều tiện nghi. Đến nay, nhắc đến Songdo là người ta nhắc đến cụm từ “không rác thải” hay “thành phố nói không với xe tải rác”.

Fujisawa (Nhật Bản) – tiết kiệm điện năng

Fujisawa có diện tích 19ha được phát triển bởi PanaHome (tập đoàn điện tử Panasonic), nổi tiếng là khu đô thị có chất lượng sống hoàn hảo và bảo vệ môi trường.

Fujisawa ra đời trong bối cảnh nhiều thành phố ở Nhật Bản đối mặt tình trạng thiếu hụt điện năng và bị cắt điện liên tục. Lý do là vì sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, Nhật Bản đẩy mạnh việc tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả năng lượng.

Fujisawa có hệ thống quản lý năng lượng thông minh

Để giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng và tận dụng tối đa năng lượng tái tạo, mỗi ngôi nhà được lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái, ắc quy dự trữ điện năng, hệ thống quản lý năng lượng thông minh tại gia cho phép sử dụng năng lượng sạch khi cần thiết, chia sẻ năng lượng với hàng xóm, tắt thiết bị gia dụng khi không dùng đến. Ngoài ra, tất cả hệ thống đèn giao thông, thắp sáng đường phố cũng được được lắp đặt tấm pin mặt trời và thiết bị lưu điện.

Nhờ kết hợp công nghệ độc đáo vào quá trình xây dựng dự án, Fujisawa được xem là khu đô thị “siêu tiết kiệm điện năng” được nhiều nước trên thế giới học hỏi.

Vinhomes Smart City (VN) – an ninh, an toàn bậc cao

Được phát triển bởi tập đoàn Vingroup, Vinhomes Smart City nằm ở phía Tây Hà Nội với tổng diện tích lên tới 280ha, trở thành khu đô thị thông minh “đáng sống nhất”, đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam nhờ tích hợp hàng loạt các công nghệ thông minh tối tân.

Có thể thấy, từ trước đến nay, các dự án nhà ở cao cấp của Vingroup luôn mang đến cho cư dân một cuộc sống đủ đầy tiện ích, cộng đồng văn minh – kết nối; không gian sống xanh cũng như an ninh được thắt chặt. Tuy nhiên, với định hướng phát triển sản phẩm sau luôn tốt hơn sản phẩm trước, tập đoàn này đã tạo nhiều cú “hat trick” trong dự án Vinhomes Smart City, trong đó nổi bật phải kể đến an ninh, an toàn – nhằm đảm bảo đời sống cư dân ở mức cao nhất, từ đó cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống.

Tại Vinhomes Smart City, mạng lưới camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo và các cảm biến được trang bị ở khắp mọi nơi trong đại đô thị; các công nghệ thông minh được tích hợp trong từng tiện ích và thiết bị máy móc… tạo ra một môi trường sống an toàn, đảm bảo, cư dân yên tâm tận hưởng cuộc sống mà không phải lo bị làm phiền; trẻ con có thể vô tư vui chơi ở trong khu đô thị mà không phải lo lắng bị kẻ xấu quấy rối, lạm dụng.

Vinhomes Smart City mở ra không gian sống an toàn, tiện nghi và hiện đại chưa từng có cho cư dân thời đại mới tại Việt Nam. (Ảnh minh họa) Một phần trong hệ thống vận hành an toàn của Vinhomes Smart City, đầu tiên phải kể đến là các camera có khả năng tự động nhận diện biển số tự động, nhận diện khuôn mặt để chỉ “mở cửa” cho cư dân có đăng ký; đồng thời nhanh chóng cảnh báo khi phát hiện ra người lạ cố tình đột nhập. Thông qua việc nhận diện hình ảnh, các camera còn chủ động giám sát các sự cố, vấn đề trị an trong đô thị…và gửi dữ liệu đến lực lượng an ninh chỉ trong vòng “vài nốt nhạc”. Tiếp theo, hệ thống thang máy thông minh kiểm soát phân tầng để cư dân hoặc khách ở tầng nào chỉ lên được tầng đó, tự động nhận diện khuôn mặt và mở thang cho khách qua Intercom hoặc Smartphone. Bên cạnh đó, hệ thống PCCC thông minh cảnh báo cháy và hướng dẫn thoát nạn qua Smartphone cũng góp phần giải tỏa được nỗi lo thường trực của cư dân về các vấn đề an toàn, an ninh đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết trong xã hội. Vấn đề an toàn của cư dân còn được chú trọng ở khía cạnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thông qua việc đầu tư của Vingroup vào hệ thống giám sát chất lượng ko khí, cảnh báo ô nhiễm môi trường, sau đó được gửi qua qua phần mềm cư dân trên điện thoại. Đây là những tính năng đặc biệt chưa từng có tại các đại đô thị trước đây. Nhiều chuyên gia dự đoán, với nguồn lực mạnh mẽ và lợi thế về nền tảng công nghệ, không khó để Vingroup kiến tạo thành công đô thị thông minh theo chuẩn quốc tế: an toàn; xanh sạch; tích hợp tất cả trong một hệ sinh thái khép kín. Đài truyền hình Singapore từng so sánh Vingroup như “Samsung của Việt Nam” khi tập đoàn này đang chứng minh sự phát triển thần tốc với những dự án đầu tư đa ngành khổng lồ trên nền tảng công nghệ. Việc Vingroup tiên phong triển khai mô hình đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế, mang tên Vinhomes Smart City nằm ở khu vực trung tâm phía Tây phát triển sôi động của thủ đô Hà Nội được đánh giá “như một bước đi tất yếu”, mang đến cuộc sống chất lượng cao cho cư dân.

An Mai