Điều gì làm nên sức hấp dẫn của shophouse The Terra - An Hưng?

Hạ tầng đi trước…

Theo thông tin mới ban hành, từ ngày 1/1/2020, UBND TP Hà Nội quyết định điều chỉnh tăng giá đất tại thành phố Hà Nội lên trung bình 15% so với giai đoạn 2014 – 2019. Cụ thể, đối với đất ở tại các quận điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%. Đơn cử như khu vực quận Hà Đông, các khu căn hộ, biệt thự liền kề trong những khu đô thị lớn như Dương Nội, An Hưng đạt mức tăng giá từ 30 đến 50% chỉ sau 12 tháng (năm 2018) và tiếp tục tăng trong suốt 2019.

Thị trường bất động sản Hà Đông thay da đổi thịt từng ngày chính nhờ sự đầu tư đồng bộ của các công trình giao thông, thương mại lớn. Có thể kể đến tuyến Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, hầm chui Đại lộ Thăng Long, tuyến buýt BRT, dự án BT đường 70… Trong năm 2019, Aeon Mall Hà Đông đi vào hoạt động đã trở thành đại siêu thị lớn nhất miền Bắc. Do đó, các dự án nằm trên trục đường chính Tố Hữu được xem như những điểm sáng đầu tư được khách hàng đặc biệt quan tâm.

… dự án theo sau

Nắm bắt cơ hội nhanh chóng, nhiều dự án mới đã tập trung quanh khu vực Tố Hữu, Hà Đông gắn với những chủ đầu tư quen thuộc trên thị trường bất động sản như Văn Phú – Invest, Nam Cường, Hải Phát… Trong đó, phải kể đến dự án The Terra – An Hưng, tiêu điểm mới của thị trường phía Tây, đang sở hữu khá nhiều ưu thế khi nằm trên mặt đường Tố Hữu, ngay cửa ngõ khu đô thị An Hưng với hạ tầng hoàn thiện và hiện đại bậc nhất Hà Đông. Dự án gần với đoạn giao Tố Hữu và Lê Trọng Tấn, kết nối dễ dàng tới trung tâm thành phố qua tuyến Lê Văn Lương hoặc tới các tỉnh qua đại lộ Thăng Long, đường 70.

Trong bán kính 1-2,5 km từ dự án có hàng loạt tiện ích hiện đại như Aeon Mall Hà Đông, Trường Quốc tế Nhật Bản, THCS Lê Quý Đôn, Trường Quốc tế Olympia, Ga tàu điện La Khê. Kết hợp với các tiện ích nội khu như siêu thị, bể bơi, gym, thư viện, sân chơi trẻ em… cư dân The Terra – An Hưng sẽ được hưởng trọn hệ sinh thái tiện nghi, năng động, các nhà đầu tư shophouse hưởng lợi từ hạ tầng xung quanh, cùng quy mô dân số lớn đang sinh sống tại trong và ngoài dự án.

Cơ hội đầu tư hấp dẫn

Giới quan sát nhận định, riêng sản phẩm shophouse The Terra - An Hưng sở hữu nhiều ưu thế nổi bật, có tính cạnh tranh cao so với các dự án cùng phân khúc. Với loại hình sản phẩm nhà phố thương mại, điều các nhà đầu tư quan tâm hơn cả chính là khả năng cho thuê và kinh doanh.

“Shophouse muốn thu hút khách hàng cần nằm ở các trục đường lớn, mặt tiền rộng thoáng, gần hoặc trong các khu đô thị có lượng dân cư đông đúc, số lượng nhà phố đủ lớn để tạo thành một khu thương mại sầm uất với đa dạng các loại hình nhà hàng, quán cafe, cửa hiệu thời trang… Và The Terra - An Hưng thỏa mãn các tiêu chí cần thiết đó.”, anh Nguyễn Mạnh Tùng, một nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội chia sẻ.

Đặc biệt, chủ đầu tư Văn Phú - Invest cho biết shophouse The Terra - An Hưng hiện đã đi vào giai đoạn bàn giao, nhiều căn shophouse đã có hoạt động kinh doanh từ trước tết nguyên đán, do đó khách hàng tiến hành giao dịch trong thời điểm hiện tại có thể thu được lợi nhuận ngay nếu cho thuê hay kinh doanh.

"Khách hàng không chỉ tìm kiếm chất lượng trong từng sản phẩm riêng biệt mà còn kỳ vọng một tầm nhìn chiến lược của các chủ đầu tư, phát triển dự án đồng bộ với kế hoạch phát triển của khu vực và thành phố, đặc biệt là phát triển về cơ sở hạ tầng giao thông và an sinh xã hội" Ông Dương Đức Hiển - Giám đốc bộ phận Kinh doanh nhà ở miền Bắc và miền Trung Savills Việt Nam chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư shophouse.

Đúng như chia sẻ của ông Hiển, với kinh nghiệm gần 20 năm phát triển bất động sản đô thị, triển khai các dự án làm thay đổi bộ mặt thủ đô như Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông, The Terra - Hào Nam, The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ… chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã tạo nên cho mình một bản sắc riêng, có được vị trí vững chắc trong làng bất động sản. Vì vậy những dự án gắn với thương hiệu của Văn Phú - Invest luôn có tính thanh khoản cao và shophouse The Terra - An Hưng ngay từ khi ra mắt đã trở thành tâm điểm thị trường, luôn giữ nhiệt từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020.

