Dự án 2.900 tỷ tại Bình Định của con ông Bắc Hà bị đề xuất thu hồi

Trước đó, ngày 26/10/2017, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng, Công ty CP Tập đoàn An Phú và một doanh nghiệp khác thực hiện dự án Khu phức hợp Khách sạn, Thương mại và Căn hộ cao cấp Thiên Hưng tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Theo đó, các công ty trên được giao thực hiện dự án tại khu đất K200 thuộc Khu đô thị, thương mại, dịch vụ phía Tây đường An Dương Vương - TP Quy Nhơn với diện tích đất khoảng 10.840m2, tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng.

Theo văn bản cam kết của chủ đầu tư dự án, tiến độ triển khai hoàn thành dự án này sẽ được thực hiện từ quý 3/2017 đến quý 3/2020 thì hoàn thành. Tuy nhiên, đến thời điểm này dự án vẫn “dậm chân tại chỗ”, không triển khai theo đúng cam kết. Được biết chủ đầu tư dự án này thuộc về hai con của ông Trần Bắc Hà.

Trước tình trạng trên, sáng 1/8/2018, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định đã có đề xuất lên UBND tỉnh Bình Định xem xét việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án và tìm nhà đầu tư mới.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng được thành lập năm 2014, do bà Trần Lan Phương làm giám đốc. Còn Công ty CP Tập đoàn An Phú (được thành lập năm 2009), do ông Trần Duy Tùng làm chủ tịch HĐQT.

Cả 2 Công ty trên đều đăng ký trụ sở chính tại số 01 đường Hàn Mặc Tử (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) cách nơi thực hiện dự án chỉ vài trăm mét.

Trương Định