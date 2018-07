Dự án An Phú Riverside hút khách nhờ pháp lý rõ ràng, giá bán hấp dẫn

Lợi nhuận cao nhờ đầu tư đúng cách

Cuối năm 2017, đầu năm 2018, trước làn sóng đầu tư đất nền vùng ven, anh Bùi Văn Tú (TP.HCM) quyết định rót tiền mua đất nền tại Long An vì nhận thấy các giá trị tiềm năng và khả năng sinh lợi của nó. Tuy nhiên, từ đó đến nay, giá đất khu vực anh mua đã tăng nhưng hai lô đất của anh thì rao mãi vẫn không bán được dù giữ nguyên giá gốc. Anh Tú bộc bạch: “Khi tôi mua thì người môi giới hứa hẹn đủ điều nhưng đến nay đã gần một năm vẫn chưa ra được sổ đỏ riêng. Do đó mà khi tôi rao bán lại thì không ai chịu mua vì sợ rủi ro”.

Còn với trường hợp anh Hà Văn Thái (Lâm Đồng), đầu năm 2018 anh cũng quyết định mua đất nền để đầu tư với mong muốn sinh lợi. Tham khảo nhiều lần các dự án tại Đồng Nai, Quận 12, Quận 9 và Bình Dương, cuối cùng anh Thái đã “sang tay” lại một lô đất tại dự án An Phú Village (Quận 12) do chủ đầu tư Công ty TNHH Kinh Doanh Nhà An Phú, vốn là chủ đầu tư uy tín tại khu vực quận 12 phân phối. Dự án có pháp lý rõ ràng, đã có sổ hồng riêng từng nền, có thể công chứng sang tên ngay trong ngày nên việc đất tăng giá chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng như dự đoán, đầu tháng 5/2018, anh đã dễ dàng bán lại nền đất của mình với mức lợi nhuận lên đến 25% chỉ sau 4 tháng đầu tư.

P.V