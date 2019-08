Dự án Khu đô thị Phương Trương An ‘hút khách’ nhờ pháp lý rõ ràng

Quảng cáo

Theo ghi nhận, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có một số dự án tạo được hiệu ứng rất tốt và nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, khách hàng. Trong đó, phải kể đến dự án Khu đô thị Phương Trường An tọa lạc bên quốc lộ 13 thuộc phường Tân Định, TX. Bến Cát (Bình Dương).

TX. Bến Cát với định hướng phát triển hạ tầng, đô thị tạo nơi an cư ổn định, văn minh cho người dân địa phương cũng như người lao động từ nơi khác đến sống và làm việc. Do đó, ngoài việc chủ động đầu tư hạ tầng đồng bộ thì các dự án Khu đô thị, dân cư cũng được chính quyền đặc biệt chú trọng.

Điều này được cụ thể hóa bằng việc TX Bến Cát hiện đang sở hữu hệ thống giao thông đồng bộ, hạ tầng đang dần hoàn thiện được kết nối toàn diện với TP HCM và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Có thể kể đến như: quốc lộ 13, vành đai 4, đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn – Nhơn Trạch.

TX. Bến Cát đã trở thành một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh nhất của Bình Dương với khoảng 10 khu, cụm công nghiệp. Trong đó, đáng chú ý là khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 2, 3, Rạch Bắp, Singapore Ascendas – Protrade, Mapletree.

Để đáp ứng nhu cầu và hỗ trợ địa phương phát triển ổn định, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Bất động sản Phương Trường An đã mạnh tay đầu tư một khu đô thị đạt chuẩn mang tên “Khu đô thị Phương Trường An”.

Được biết, dự án Khu đô thị Phương Trường An đến nay đã đầy đủ giấy tờ pháp lý và cơ sở hạ tầng hoàn thiện đồng bộ trên 90%. Hiện dự án đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước. Chính vì vậy mà dự án luôn nhận được sự ủng hộ cũng như được đánh giá cao từ cơ quan chức năng cũng như người dân.

Nói về dự án Khu đô thị Phương Trường An, đại diện chủ đầu tư cho biết, việc đầu tư xây dựng dự án không phải mục đích chính là thu lợi nhuận mà nhằm tạo một nơi an cư văn minh cho người lao động. “Chúng tôi khẳng định, dự án Phương Trường An đã có đầy đủ pháp lý và đóng thuế cho Nhà nước”, đại diện chủ đầu tư Công ty Phương Trường An khẳng định.

P.V