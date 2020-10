Dự án nào hưởng lợi từ hạ tầng hoàn hảo phía Tây Hà Nội?

Bất động sản phía Tây bứt phá tiến lên nhờ hạ tầng đồng bộ bậc nhất thủ đô

Cú hích từ hạ tầng tỷ đô

Thị trường bất động sản Hà Nội đã có cuộc lột xác ngoạn mục chỉ trong 1 thập kỷ. 10 năm trước, ít ai có thể nghĩ rằng những ruộng rau, ao nước mênh mông tại Từ Liêm hay Mỹ Đình có thể trở thành một khu vực tấp nập, sầm uất và có triển vọng bậc nhất Hà Nội như hiện nay.

Trong chiến lược biến khu Tây thành “trung tâm mới” của Hà Nội, 2 trục đường “xương sống” Đại lộ Thăng Long và Lê Trọng Tấn đã được mở rộng. Dọc theo tuyến này hiện đã có hàng loạt dự án hiện hữu như KĐT Bắc An Khánh, KĐT Foresa, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Quốc gia Hà Nội mới,… thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Vinhomes Smart City thừa hưởng hạ tầng giao thông hoàn hảo bậc nhất thủ đô

Trong khi đó, hạ tầng đường bộ phía Tây sở hữu cụm đường vành đai lớn nhất nhì Hà Nội như Vành đai 2 với 6 làn xe ở phía dưới và 1 đường cao tốc trên cao sắp đi vào hoạt động; cùng đường vành đai 2.5, 3, 3.5 & 4 kết nối 6 quận huyện đã và đang thi công khẩn trương là những “cú hích” vô cùng mạnh mẽ khiến một lượng lớn dân cư đổ về đây, mang lại nhiều tác động tích cực đến thị trường BĐS khu vực phía Tây Hà Nội.

“Trung tâm mới” phía Tây cũng nằm sát khu hành chính - văn hoá - giải trí Mỹ Đình với trung tâm hành chính quốc gia, các khu hoạt động thể thao, giải trí tầm cỡ quốc tế, biến nơi đây thành trọng điểm mới sầm uất, giá trị bậc nhất Hà Nội.

Sức nóng phát triển hừng hực của phía Tây thủ đô còn đến từ một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, dày đặc và liên tục mở rộng. Nổi bật nhất là 3 tuyến metro trọng điểm, hiện đại số 5, 6, 7 kết nối khu Tây tới tất cả các vùng khác của Hà Nội. Trong đó, tuyến metro số 5 vừa được TP.Hà Nội đề xuất Thủ tướng thẩm định chi hơn 65.000 tỉ đồng để sớm khởi công vào năm 2022 và đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2026.

Bất động sản hưởng lợi nhờ vị trí lõi

Nổi bật tại khu vục này là dự án Vinhomes Smart City nằm trên tuyến đường huyết mạch Đại lộ Thăng Long - nơi trung chuyển của 3 tuyến cao tốc trên cao cùng hàng loạt cung đường đang được mở rộng.

Từ đại đô thị, chỉ mất từ 5-7 phút để đến các khu trung tâm hành chính, 20 phút để đến khu vực Hoàn Kiếm, phố Cổ; và chỉ cần 40 phút để tới sân bay Nội Bài.

Đáng chú ý khi 3 tuyến metro số 5, 6, 7 đi qua Vinhomes Smart City đi vào vận hành trong tương lai không xa sẽ tạo diện mạo hoàn toàn mới, mở rộng khả năng kết nối cực kỳ năng động cho cư dân bằng tất cả các loại phương tiện từ xe máy, xe buýt, xe buýt điện, ô tô, đường sắt trên cao…

Do đó, phân khu The Grand Sapphire tại Vinhomes Smart City vừa mới ra mắt thị trường đã lập tức gây chú ý với giới mua nhà khi sở hữu vị trí có một không hai, được ví như “toạ độ hoàng kim” của đại đô thị.

The Grand Sapphire nằm ở toạ độ hoàng kim ngay cửa ngõ đại đô thị Vinhomes Smart City, vừa dễ dàng kết nối ra bên ngoài, vừa thuận tiện kết nối hệ thống tiện ích nội khu đa dạng

Cụ thể, toạ lạc ở ngay lối ra vào của Đại đô thị, The Grand Sapphire có thể kết nối vào trục đường huyết mạch Lê Trọng Tấn – Vành đai 3.5, giúp mở ra mọi hướng đi đến các khu vực Mỹ Đình, Đại lộ Thăng Long, Hà Đông, Mễ Trì…một cách dễ dàng. Cũng nhờ vị trí này, The Grand Sapphire giúp cư dân di chuyển nhanh nhất tới các tuyến metro số 5, 6, 7 mở lối tới mọi điểm đến quan trọng của Hà Nội chỉ còn trong vài phút di chuyển.

Chủ đầu tư tận tâm chăm chút đến từng mét vuông mảng xanh, mang đến cuộc sống trong lành cho cư dân tại dự án (Ảnh chụp tại phân khu S2 – Vinhomes Smart City)

The Grand Sapphire toạ lạc ngay cầu vượt số 2 nối tới các trục đường chính dẫn thẳng tới các đại tiện ích của dự án, và thừa hưởng “bộ tứ kim cương” tiện nghi Vingroup như: trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; trường mầm non & trường liên cấp Vinschool; khu đô thị được vận hành theo tiêu chuẩn Vinhomes. Những lợi thế vượt trội khiến The Grand Sapphire trở thành tâm điểm của dự án, xứng đáng là viên sapphire đắt giá mang lại cuộc sống đáng mơ ước.

The Grand Sapphire được thừa hưởng thảm xanh trải dài của bộ 3 công viên liên hoàn trong đại đô thị Vinhomes Smart City

Dấu ấn của “viên ngọc xanh” còn nằm ở quy hoạch cảnh quan nội khu với 2/3 diện tích được bao phủ bởi cây xanh, mặt nước, hướng đến kiến tạo không gian resort đậm chất nghỉ dưỡng ngay thềm nhà, mang lại sự thư thái, an lành, tiện nghi cho cư dân.

Chính thức ra mắt phân khu The Grand Sapphire, mở đầu là tòa GS2 tung ra thị trường các loại hình căn hộ đa dạng với diện tích linh hoạt từ 28,1 – 75,6 m2; bao gồm các loại hình: Studio, 1PN + 1, 2PN, 2PN + 1, 3PN… đáp ứng linh hoạt nhu cầu từ người độc thân, giới trẻ, gia đình 2 - 3 thế hệ hay những công dân quốc tế muốn có cuộc sống đủ đầy tiện ích, cộng đồng văn minh.

P.V