Dự án nào tạo khác biệt vượt trội trên thị trường BĐS du lịch?

1. Ưu thế lữ hành inbound và thương hiệu quản lý, vận hành riêng

Bên cạnh sức bật du lịch của vùng và bức tranh tiện ích, vài năm gần đây, nhà đầu tư chú ý đến khả năng lấp đầy buồng phòng khi dự án hoàn thiện để đưa ra quyết định cuối cùng. Vì vậy, các chủ đầu tư (CĐT) lớn chú trọng khâu quản lý và vận hành hơn bao giờ hết. Những CĐT sở hữu thương hiệu quản lý và khai thác BĐS du lịch đồng thời có thế mạnh lữ hành như tập đoàn Crystal Bay là một ưu thế vượt trội.

Crystal Bay Hospitality – đơn vị quản lý, vận hành BĐS du lịch thuộc Tập đoàn Crystal Bay được đánh giá cao và thành công trên thị trường. Nhận định này đã được đo lường bằng những con số ấn tượng: công suất buồng phòng đạt trên 90% với 30% khách Nga quay trở lại tại Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, công suất buồng phòng trên 80% tại The Sailing Bay Mũi Né.

Thành công của Crystal Bay Hospitality gắn liền với sự hậu thuẫn lớn từ công ty lữ hành trực thuộc Tập đoàn Crystal Bay. Đơn vị này được biết đến với vị thế dẫn đầu về thị phần đưa dòng khách Nga đến Việt Nam. Năm 2018, Crystal Bay đón 360.000 lượt khách Nga vào Việt Nam, sử dụng 18 máy bay Charter, thực hiện 1.500 chuyến bay thuê chuyến. Dự kiến hết năm 2019, Crystal Bay sẽ đón 400.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Crystal Bay Hospitality cũng là đơn vị quản lý và vận hành dự án Sailing Bay Ninh Chữ (Ninh Thuận) khi dự án này hoàn tất.

2. Dự án của những tiện ích khổng lồ và hoàn toàn mới

Trải nghiệm, trải nghiệm và trải nghiệm. Xu hướng du lịch thế giới đi theo hướng này. Vì thế, các dự án BĐS du lịch All -in -one (tất cả trong một) với tiện ích lớn xuất hiện ngày càng nhiều. Sailing Bay Ninh Chữ trở thành điểm nhấn trên thị trường nhờ loạt tiện ích hoàn toàn khác biệt và quy mô quốc tế.

Đầu tiên là tổ hợp giải trí tuyết Ski Bay Ninh Chữ rộng 8000m2, đứng thứ 3 thế giới, tương tự mô hình nhà tuyết Ski Dubai nổi tiếng với 750.000 lượt khách vui chơi hàng năm. Tại Ski Bay Ninh Chữ là thế giới ôn đới với bầu trời tuyết rơi, những khu làng Bắc Âu sinh động, những trò chơi tuyết đặc trưng, khung cảnh lung linh của khu vực điêu khắc băng nghệ thuật. Tại đây có những không gian thiết kế riêng để du khách check in ghi dấu từng khoảnh khắc, và cả những chú chim cánh cụt đáng yêu…

Thế nhưng, tổ hợp giải trí tuyết Ski Dubai không phải là tiện ích tiên phong duy nhất. Sailing Bay Ninh Chữ đã sẵn sàng “bày đại tiệc” cho du khách bằng tổ hợp công viên nước bốn mùa khổng lồ với chuỗi trò chơi đầy hứng khởi.