Dự án The Marq của HongKong Land tạo tiếng vang khi vừa ra mắt

Đây chính là dự án đã và đang được thị trường mong chờ từ lâu, bởi những ưu điểm vượt trội bao gồm vị trí đắc địa, hoàn thiện cao cấp và thương hiệu chủ đầu tư danh tiếng trong khu vực. The Marq tọa lạc tại số 29B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

“Khách hàng hiện nay đang tìm kiếm các sản phẩm đầu tư với tiềm năng gia tăng giá trị hợp lý trong tương lai và lợi nhuận ổn định hàng năm đến từ việc cho thuê tại thị trường Việt Nam”, chia sẻ từ một chuyên viên tư vấn của dự án. “Nhu cầu đầu tư và sở hữu bất động sản tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh luôn ở mức cao bởi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm. Với những lợi thế vượt trội về mặt vị trí khi chỉ cách các tòa nhà văn phòng hạng A; lãnh sự quán các nước; các công trình mang tính biểu tượng về văn hóa, lịch sử của thành phố; các trung tâm mua sắm và giải trí sầm uất vài phút di chuyển, The Marq chính là sự lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư đang mong đợi một tài sản có giá trị, có tiềm năng khai thác lớn đến từ việc cho thuê trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, The Marq còn thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Đã từ lâu rồi, chúng tôi mới thấy thị trường sôi động và hào hứng hẳn lên với sự ra mắt của một dự án mới tại TP. Hồ Chí Minh.”

Khu tiện ích mang tên The Sky Club tọa lạc tại tầng thượng tòa nhà

Phòng ngủ của căn hộ mẫu một phòng ngủ

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi The Marq hoàn toàn chinh phục được các khách hàng khó tính nhất bởi những chi tiết hoàn thiện đắt giá và khác biệt như: trần cao 3,2 mét; những tấm đá cẩm thạch được lắp đặt tỉ mỉ trên mặt quầy bếp, trên sàn nhà khu vực phòng khách và phòng ăn, trên tường và sàn phòng tắm; tủ bếp và các thiết bị, phụ kiện vệ sinh đến từ các thương hiệu cao cấp hàng đầu. Ngoài ra, một số căn hộ lớn còn sở hữu thiết kế thông tầng sang trọng tại phòng khách và phòng ăn, sảnh thang máy riêng, lối đi dịch vụ tách biệt và tủ bếp nhập khẩu. Đặc biệt, với thiết kế tầng thượng là khu tiện ích mang tên The Sky Club, The Marq tự hào mang đến cho các vị gia chủ, dù sở hữu căn hộ ở tầng cao hay tầng thấp, những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, luyện tập thể thao từ trên cao với tầm nhìn tuyệt mỹ về thành phố hoa lệ bên dưới.

Khách hàng quan tâm đến dự án có thể đăng ký nguyện vọng và chờ đợi tham dự sự kiện ra mắt dự án vào ngày 11 và 12 tháng 05 năm 2019 sắp tới.