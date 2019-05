Du lịch mua sắm gia tăng giá trị cho bất động sản

Bất động sản hưởng lợi từ phố du lịch mua sắm

Trên thế giới, nhiều kinh đô du lịch thu hút lượng du khách lớn và trở thành thương hiệu toàn cầu phần lớn nhờ vào các khu phố mua sắm. Cũng bởi vậy, ở những con phố đó, giá thuê cũng như mua bán mặt bằng thường cao hơn.

Theo số liệu thống kê của Cushman & Wakefield công bố đầu năm 2018, Đại lộ số 5 - Fifth Avenue (New York), New Bond Street (London), Via Montenapoleone, Milan (Milan), Avenue des Champs Elysees (Paris)... đều là những con phố có giá thuê mặt bằng cao nhất thế giới.

Cụ thể, tại Đại lộ số 5, giá thuê mỗi m2 mặt bằng trong một năm vào khoảng 36.000 USD. Còn ở New Bond Street con số này vào khoảng gần 21.000 USD. Giá thuê trung bình hàng năm tại Champs-Élysées cũng vào khoảng 17.000 USD m2 với mỗi m2. Những con phố này đều là điểm mua sắm nổi tiếng nhất thế giới các quán cà phê, rạp chiếu phim, cửa hàng thời trang, ẩm thực... luôn sầm uất ở hai bên đường.

Tại Châu Á – Thái Bình Dương, những con phố mua sắm nằm trong số những địa điểm đắt đỏ nhất thế giới là Causeway Bay (Hong Kong), Ginza (Tokyo), Pitt Street Mall (Sydney) và Myeongdong (Seoul)... với giá thuê dao động từ 11.000 USD đến 32.700 USD mỗi m2. Theo Cushman & Wakefield, bất chấp sự đắt đỏ, nhu cầu thuê mặt bằng trên những phố này vẫn luôn ở mức cao trong suốt nhiều năm qua.

Ở Việt Nam, một số con phố mua sắm sầm uất nhất như Đồng Khởi (TP HCM) giá giao dịch mỗi m2 nhà đất tại đây cũng lên tới 1 đến 1,2 tỷ đồng mỗi m2. Tuy ở những đất nước khác nhau nhưng nguyên nhân khiến bất động sản ở khu vực gần các dãy phố mua sắm tăng cao đều giống nhau. Đó là tính chất khai thác thương mại, dịch vụ tốt từ thương hiệu lâu năm của dãy phố, mang đến tỷ lệ sinh lời cao và bền vững. Những dãy phố này có điểm chung là buôn bán đa dạng các mặt hàng từ cao cấp đến bình dân, từ các thương hiệu thời trang, đặc sản đến quà lưu niệm, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, khơi gợi tò mò của du khách. Những trải nghiệm về ẩm thực đường phố, không khí mua sắm về đêm hay mỗi bước đi là một thương hiệu lớn khiến du khách nào cũng muốn được thử một lần.

Do đó, tuy mất nhiều công sức, nhiều nhà đầu tư tìm kiếm để mua được bất động sản quanh những khu vực này vì có thể sinh lời nhanh chóng sinh lời nhờ cho thuê để kinh doanh, bán hàng nhờ lượng khách du lịch khổng lồ đến đây mỗi năm.

Những dự án tiên phong tại Việt Nam

Hiểu rằng phố mua sắm ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của nhiều quốc gia, Việt Nam cũng đã bắt đầu tạo dựng các khu phố mua sắm, hướng đến việc phát triển du lịch chuyên nghiệp, có giá trị gia tăng cao.

Một số chủ đầu tư cũng theo đuổi chiến lược tạo dựng những không gian mua sắm cao cấp dành cho du khách. Và khu phố mua sắm shop villas bên trong nội khu dự án The Arena, Cam Ranh với đầy đủ dịch vụ như cửa hang thời trang, nhà hàng, quán cafe, cửa hàng đặc sản địa phương, khu giải trí... là một sản phẩm thu hút nhà đầu tư ngay khi vừa ra mắt.

Shop villas The Arena kỳ vọng trở thành phố mua sắm hàng đầu Cam Ranh

Cam Ranh là thiên đường du lịch mới với hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tuy nhiên, nơi đây vẫn thiếu vắng trung tâm mua sắm, không gian ẩm thực thu hút du khách. Phố mua sắm tại khu vực Shopvillas The Arena ra đờI với kỳ vọng đa dạng hoá sản phẩm, thúc đẩy du lịch địa phương tăng trưởng.

Sự ra đời của 126 căn shop villas trong phố nội khu của The Arena còn là kênh sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Bởi nằm trong địa điểm sôi động nhất dự án, khu phố shop villas dự kiến là nơi tập trung đông du khách trong và ngoài nước. Vì vậy, gia chủ có thể tự kinh doanh hoặc cho thuê với giá cao, mang lại tỷ suất sinh lời tốt và đều đặn quanh năm. Hơn nữa, giá trị của shop villas luôn có xu hướng tăng giá vì không chỉ nằm bên bờ biển mà còn ở trong khu vực sầm uất nhất dự án, đồng thời cũng là điểm đón đầu du khách khi vừa đặt chân xuống sân bay Cam Ranh. Bởi vậy, khi lựa chọn đầu tư vào shop villas, nhà đầu tư có thể yên tâm rằng tài sản đó sẽ luôn có giá trị.

Phối cảnh toàn dự án The Arena

Hiện khách hàng còn được hưởng lợi nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn từ chủ đầu tư khi cho vay lên đến 50% giá trị shop villas, lãi suất 0% đến khi bàn giao và ân hạn nợ gốc 12 tháng. Chỉ cần 6,5 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu 1 căn Shopvilla The Arena để kinh doanh và đầu tư lâu dài. Hiện tại, 50 căn shop villa đầu tiên đã giới thiệu ra thị trường, dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2019.

P.V