EcoCity Premia – Điểm sáng mới của bất động sản cao cấp Tây Nguyên

Những con sóng “manh mún”

Thành phố Buôn Ma Thuột sở hữu rất nhiều tiềm năng lớn thuận lợi cho sự phát triển của thị trường BĐS. Đó là sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng giao thông, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm ổn định 13,5%. Và đặc biệt, Buôn Ma Thuột sở hữu nguồn cầu dồi dào khi đây là đô thị miền núi có dân số lớn nhất Việt Nam với 502.170 người. Trong đó, hơn 80% dân cư (hơn 415.500 người) sống tại khu vực nội thành.

Những năm gần đây, thị trường BĐS Buôn Ma Thuột rất sôi động. Tùy từng vị trí, mặt bằng giá đất nền, đất thổ cư tăng từ 0,5-2,5 lần trong biên độ 1-2 năm. Phân khúc đất đấu giá hấp lực mạnh mẽ dòng tiền ở thực và đầu tư. Các dự án đất nền bán đấu giá của nhà nước như dự án Metro, dự án Phan Bội Châu, dự án Võ Thị Sáu, dự án Lê Vụ... đều nhanh chóng hết hàng sau thời gian ngắn mở bán. Điều này cho thấy nhu cầu BĐS của thị trường này là rất lớn.

Dù sở hữu nhiều tiềm năng phát triển nhưng thị trường bất động sản nơi đây còn khá sơ khai, chưa được khai thác và phát triển đúng tầm. Trong khi nhiều tỉnh, thành khác đã có sự vận động theo mạch sôi động chung của thị trường cả nước ở sự đa dạng cơ cấu sản phẩm, loại hình thì sự nhộn nhịp của Buôn Ma Thuột vẫn bó hẹp trong phân khúc đất nền đấu giá. Buôn Ma Thuột đang vắng bóng các dự án BĐS chất lượng cao có sự đồng bộ trong quy hoạch, tiện ích và dịch vụ. Các khu dân cư, khu đô thị tại thành phố đều có quy mô nhỏ và mới chỉ chú trọng “xây nhà” mà bỏ quên tiện ích, dịch vụ. Người dân sống trong biệt thự phải di chuyển rất xa để đến được các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại… Họ cũng phải đi những quãng đường dài để tiếp cận các tiện ích hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện…

Trong khi nhu cầu sống của người dân ngày càng cao thì thị trường bất động sản phố núi lại hụt hơi trong việc giải bài toán về nhà ở chất lượng cao. Thị trường chưa có dự án nào đủ lớn và có sự quy hoạch đồng bộ để có thể cung cấp cho cư dân một cuộc sống đẳng cấp. Do đó, không khó để nhận ra sóng BĐS ở Buôn Ma Thuột tuy nóng nhưng còn khá “manh mún”, thiếu những dự án đủ lực để đẩy sóng lên cao trào.

EcoCity Premia - Điểm sáng thị trường BĐS Tây Nguyên

Trong bối cảnh đó của BĐS Tây Nguyên, sự xuất hiện tới đây của dự án EcoCity Premia của Tập đoàn Capital House trở thành hiện tượng của thị trường bởi đây là khu đô thị đồng bộ đầu tiên và đẳng cấp bậc nhất tại Buôn Mê Thuột nói riêng và Tây Nguyên nói chung tính đến thời điểm hiện tại ở thị trường phố núi này.

Nằm tại Km7 thành phố Buôn Ma Thuột, Khu đô thị EcoCity Premia sở hữu một vị trí đất vàng, đắc địa, ở cửa ngõ phía Bắc của Thành phố với 3 mặt tiếp giáp giao thông, trở thành một đỉnh của tam giác thịnh vượng nối liền điểm trung tâm thành phố và sân bay Buôn Ma Thuột. EcoCity Premia cách trung tâm thành phố 6,5km, cách sân bay 9km, trên tuyến đường nối quốc lộ 14 từ Kon Tum, Gia Lai vào thành phố và rẽ vào quốc lộ 26 đi TP. HCM.

Khu công viên thể thao - hồ điều hòa Premia Lake Park rộng lớn 9ha sẽ mang cư dân EcoCity Premia đến với cuộc sống thượng lưu bậc nhất với những tiện ích đẳng cấp, gồm: Hồ điều hòa 3ha; Sân tập golf bên hồ Eco ClubHouse; Clubhouse với nhiều dịch vụ: Ẩm thực, spa, cầu gỗ ngắm hồ, đồi thông vãn cảnh, vườn thiền Nhật Bản Zen Garden, đường hoa Mai Anh Đào, khu picnic - BBQ Garden, công viên thể thao ngoài trời: Bóng đá, parkout, Sân bóng rổ và bể bơi nước mặn bốn mùa đầu tiên tại Buôn Ma Thuột.

Quảng trường Premia Square gần 2ha và Tuyến phố đi bộ - Con đường ánh sáng là biểu tượng của lối sống trẻ trung, năng động với những biểu tượng mang hơi thở của thời đại. Nổi bật ở quảng trường Premia Square là biểu tượng điểm nhấn “Song tịnh thịnh vượng” – hình tượng con voi đã đi vào đời sống và trở thành biểu tượng văn hóa của cao nguyên Đắk Lắk.

EcoCity Premia sẽ là nơi đánh thức tuổi trẻ của một thành phố đã, đang và sẽ phát triển đầy năng động.

Hơn thế, EcoCity Premia còn là khu đô thị xanh với công viên lõi cảnh quan có trong từng khu ở, mọi giác quan được hòa vào thiên nhiên trong lành, nơi mỗi góc đều là một khu vườn tuyệt đẹp, nơi tận hưởng và trải nghiệm thiên nhiên với những dấu ấn màu sắc đặc biệt nhất.

Được mệnh danh là “thành phố của tương lai”, cư dân EcoCity Premia cũng sẽ an tâm khi sống trong một khu đô thị thông minh với những ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc đảm bảo an toàn, giám sát an ninh và quản lý tòa nhà.

Sự xuất hiện của EcoCity Premia được giới chuyên gia nhận định sẽ tạo nên sự cộng hưởng lớn về thương mại, xã hội, kích thích giá trị BĐS khu vực tăng trưởng mạnh. Những giá trị khác biệt của dự án cũng sẽ tạo nên sức hút, sự hấp dẫn với khách hàng. Đồng thời, EcoCity Premia sẽ góp phần quan trọng nâng cao chuẩn mực sống mới của người dân và làm thay đổi diện mạo đô thị nơi đây, góp phần đưa Buôn Ma Thuột trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.