Ecopark chuyển hướng làm nhà triệu đô

Nấc thang phát triển mới của thương hiệu

Sau gần một thập kỷ phát triển, Ecopark đã trở thành thương hiệu quen thuộc, nhận được nhiều sự ủng hộ, tin tưởng của khách hàng. Từ mạch nguồn cảm xúc về một cuộc sống xanh, trong lành, nhân văn, với bàn tay khối óc và một lý tưởng lớn, chủ đầu tư Ecopark đã vận hành một khu đô thị xanh và hiện đại không chỉ ở Việt Nam mà còn là hình mẫu trong khu vực.

Không dừng lại ở đó, sau một quá trình phát triển bài bản, bền vững, chủ đầu tư Ecopark quyết định tối đa hóa giá trị của một thương hiệu đã định vị về đẳng cấp và niềm tin của khách hàng để tạo ra một thương hiệu sản phẩm mới. Không chỉ đáp ứng nhu cầu có thực và khá lớn của một tầng lớp thượng lưu mới - những người có điều kiện kinh tế, biết trân quý giá trị bản thân và muốn tận hưởng những nét tinh túy nhất trong mọi khía cạnh cuộc sống… dòng sản phẩm BĐS cao cấp này còn thiết lập một ngưỡng mới về giá trị và định vị cho toàn bộkhu đô thị.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Dũng Minh – Phó Tổng Giám đốc Vihajico – Ecopark cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để Ecopark tiếp cận thị trường cao cấp. Dòng sản phẩm này sẽ là “mảnh ghép” hoàn hảo của bức tranh khu đô thị phức hợp có tổng vốn đầu tư lên đến gần 10 tỷ USD.

Ecopark Grand – Quần thể biệt thự đảo đẳng cấp

Toạ lạc giữa bốn bề là vịnh hồ xanh mát và các thảm thực vật nhiều tầng tán, quần thể biệt thự đảo Ecopark Grand mang thiên hướng Đảo Cọ Palm Island kỳ vĩ tại Dubai, nơi tất cả những căn biệt thự đều có mặt thoáng tiếp xúc với thiên nhiên.

Ecopark Grand có sự tham gia của các 5 tập đoàn thiết kế danh tiếng trên thế giới, nổi tiếng với những công trình thế kỷ như Raffles Hotel – tượng đài quốc gia Singapore, 65 Bay Street ở New Jersey; The Parc at White Rock ở Dalllas Texas; JW Marriott Resort & Spa ở California, Mỹ…

Không dừng ở đó, Ecopark Grand còn thiết lập một tiêu chuẩn sống mới dành tặng riêng các khách hàng cao cấp, đặc biệt là những người thành đạt, có địa vị, có sự tích luỹ về kinh nghiệm sống và tầm ảnh hưởng trong xã hội luôn muốn được sở hữu những nơi an cư thực sự xứng tầm đẳng cấp để khẳng định vị thế và thương hiệu cá nhân.

Cư dân Ecopark Grand có đặc quyền đưa đón với dòng xe cao cấp của Maybach. Khu vực club house tại đây sở hữu riêng thuyền ca-nô hiện đại để phục vụ cư dân và khách tham quan nội khu biệt thự đảo; đội ngũ nhân viên concierge sẵn sàng phục vụ 24/7. Ecopark còn kết hợp với một loạt các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới như tập đoàn LVMH, Bvlgari, Tumi… đểcác cư dân không chỉ được đặc quyền ưu tiên khi mua các thiết kế mới và các mẫu trong bộ sưu tập số lượng giới hạn của các nhãn hàng xa xỉ như Louis Vuitton, Gucci hay Bvlgari… mà còn được phục vụ ngay tại nhà.

Marina Arc – Siêu nhà phố triệu đô

Siêu phẩm nhà phố Marina Arc 9 tầng nhìn thẳng ra vịnh Aqua Bay có diện tích gấp 1.5 hồ Hoàn Kiếm, được lấy cảm hứng và mang dáng dấp từ các toà nhà bề thế trên những con phố thương mại sầm uất bao quanh hồ Hoàn Kiếm như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay…

Các toà nhà này đều có giá thấp nhất từ khoảng 36 tỷ đồng/căn với diện tích khoảng 280m2, cá biệt có những căn lên đến 100 tỷ đồng cho 630m2, là cơ hội lớn cho đầu tư, kinh doanh các loại hình nhà hạng thượng hạng, khách sạn boutique, căn hộ 5 sao, văn phòng cho thuê... Đây thực sự sẽ là những bất động sản hạng sang, vô giá, không chỉ là tài sản có ý nghĩa vật chất mà còn có thể coi là những di sản cá nhân bởi khả năng sinh lời bền vững và giá trị không thể hoán đổi.

The Collection – Bộ sưu tập kỳ quan căn hộ

Tại vịnh hồ Aqua Bay, lần đầu tiên Ecopark giới thiệu những căn hộ vượt xa mọi chuẩn mực truyền thống của một căn hộ hạng sang, dành cho những khách hàng đặc biệt đam mê “hàng độc bản”.

The Collection là tên gọi dành riêng cho gần 200 căn hộ cao cấp với các sản phẩm: Penthouse duplex, Golf200, Aqua150, Shophouse và căn hộ sân vườn Aqua Garden. Căn hộ The Collection đều sở hữu tầm nhìn kép xuyên suốt chiều dài của vịnh hồ trung tâm hoặc sân golf đẳng cấp.Trong số này có tới hơn 100 căn sở hữu thang máy riêng đến từng cửa căn hộ.

Chỉ trong vòng khoảng nửa tháng giới thiệu sản phẩm ra thị trường, toàn bộ 100% các căn penthouse, shophouse và Aqua Garden đã được CĐT chào bán thành công.

