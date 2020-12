Gấp đôi lợi ích khi đầu tư BĐS Bãi Kem – Phú Quốc

Khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort tại Bãi Kem

Thương hiệu tạo nên giá trị

Hiếm có khu vực nào ở Phú Quốc mà chỉ trên một diện tích vừa phải, lại xuất hiện hàng loạt thương hiệu lớn trong lĩnh vực quản lý, vận hành khách sạn, đó là tổ hợp nghỉ dưỡng bãi Kem tại Nam đảo. Bãi biển này mang một vẻ đẹp hoang sơ, kỳ ảo với hình cánh cung nằm giữa 2 sườn rừng xanh thẫm. Với vẻ đẹp “cực phẩm” ấy, cùng bàn tay kiến tạo của chủ đầu tư Sun Group đã đưa Bãi Kem từ một kẻ vô danh trên bản đồ du lịch trở thành cái tên “sang chảnh” của giới thượng lưu, đồng thời là bến đỗ của những “ông lớn” hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý, vận hành khách sạn.

Trong đó, không thể không kể tới những cái tên đình đám như Marriott International, Accor Hotels đã định hình tên tuổi của mình trong suốt nửa thập kỷ qua, và vừa mới đây là “màn trình làng” ấn tượng của Tập đoàn Rosewood Hotel Group, mang đến một luồng gió mới cho Bãi Kem với sản phẩm khu nghỉ dưỡng 5 sao New World Phu Quoc Resort (từng được biết đến với cái tên Sun Premier Village Kem Beach Resort), đánh dấu sự tham gia chính thức của thương hiệu đình đám này tại đảo Ngọc.

Có lịch sử hơn 40 năm, sở hữu hơn 40 khách sạn tại 19 quốc gia, Rosewood Hotel Group nằm trong top 5 thương hiệu khách sạn sang trọng nhất thế giới do The Luxury Travel Expert bình chọn năm 2019. Các khách sạn trong hệ thống này được đánh giá cao bởi thiết kế sang trọng, tôn trọng văn hóa bản địa, đảm bảo tính riêng tư. Hiện Rosewood Hotel Group thiết lập mạng lưới cơ sở lưu trú vững mạnh ở thị trường châu Á, đặc biệt thương hiệu New World Hotel & Resort có lối phục vụ mang phong cách hiếu khách phương Đông hiện đại, hướng đến tầng lớp thượng lưu. Do đó, thương hiệu New World Phu Quoc Resort được kỳ vọng sẽ mang dòng khách cao cấp tại các thị trường lân cận như Trung Quốc, Thượng Hải, Hồng Kong… đến Phú Quốc.

Theo thống kê, nhóm khách du lịch Trung Quốc có mức chi tiêu cao hàng đầu thế giới. Những thương hiệu hàng xa xỉ ghi nhận số lượng tiêu thụ chủ yếu từ dòng khách này. Cái “bắt tay” giữa Sun Group và Rosewood Hotel Group cho thấy tầm nhìn “đi trước đón đầu” của Tập đoàn BĐS, du lịch – nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam khi chuẩn bị sẵn dòng khách tiềm năng.

Kiến trúc độc đáo của biệt thự bãi Kem

Bên cạnh đó, những tên tuổi uy tín trong lĩnh vực khách sạn luôn tạo niềm tin cho nhà đầu tư, coi đó là thước đo lợi nhuận. Theo một nghiên cứu về “Tác động của thương hiệu lên giá bán khách sạn”, nghiên cứu với các khách sạn cao cấp và sang trọng, trong số 192 giao dịch mua bán có dữ liệu mô tả từ năm 2007 – 2017 tại Mỹ, có 136 (tương đương 71%) sản phẩm là BĐS mang thương hiệu khách sạn hạng sang. 29% còn lại là BĐS khách sạn không có thương hiệu. Phân tích kỹ hơn con số 136 giao dịch khách sạn thành công, phần lớn được liên kết với các thương hiệu lớn Marriott và Hilton (chiếm đến 73%), còn lại là các thương hiệu khách sạn sang trọng khác như Hyatt, IHG, Sofitel…

Điều này cho thấy, các thương hiệu khách sạn lớn không chỉ là bảo chứng hút khách du lịch tới Bãi Kem mà còn tác động không nhỏ đến quyết định kinh doanh BĐS của nhà đầu tư.

Sức nóng từ hệ sinh thái hoàn chỉnh

Tại Nam đảo, mỗi sản phẩm đều là một mảnh ghép trong bức tranh du lịch – nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, với vai trò và sứ mệnh riêng. Tổ hợp thương mại – giải trí – nghỉ dưỡng nhiều tỷ đô đó bao gồm hàng loạt khu nghỉ dưỡng sang trọng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - “Top 50 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới” do Tạp chí nổi tiếng Conde Nast Traveller bình chọn, khu nghỉ dưỡng Sun Premier Village The Eden Bay – nơi hiếm hoi có thể ngắm cả hoàng hôn và bình minh tại cùng một vị trí, những tuyến phố kinh doanh sầm uất mang đậm sắc màu Địa Trung Hải, cáp treo vượt biển dài nhất thế giới hay khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Phú Quốc - Sun Grand City New An Thoi…

Từ đầu tháng 1, khu biệt thự phong cách “làng biển” New World Phu Quoc Resort sẽ vận hành, trở thành mảnh ghép tiếp theo để bức tranh du lịch nghỉ dưỡng Nam Phú Quốc hoàn hảo hơn, ngày càng vươn tầm quốc tế. Ra đời muộn hơn, khu nghỉ dưỡng sẽ được hưởng trọn vẹn lợi ích từ hệ sinh thái mà Sun Group đã kiến tạo trước đó, chưa kể chuỗi công trình, dịch vụ mới liên tục được bổ sung tại Nam đảo.

Không gian nội thất của “ngôi làng biển”

Theo đó, du khách chọn New World Phu Quoc Resort không chỉ được trải nghiệm kỳ nghỉ thiên đường trong “ngôi làng biển 5 sao”, hài lòng với cung cách phục vụ chuẩn quốc tế mà còn được trải nghiệm chuỗi dịch vụ hấp dẫn trong tổ hợp Bãi Kem. Đó là những tuyến phố mua sắm sôi động suốt đêm ngày ở khu shophouse Melodia, hòa mình vào nhịp điệu của Quảng trường âm nhạc rộng 8.500m2 – nơi tổ chức những sự kiện hội hè vui bất tận hoặc ngay khi rời Bãi Kem để trải nghiệm đời sống Nam đảo là có thể “chạm tay” vào thị trấn Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera ở ga đi cáp treo…

New World Phu Quoc Resort cũng là dự án hiếm hoi tại Phú Quốc đáp ứng được cả 2 yếu tố: phong cách kiến trúc gần gũi thiên nhiên và thỏa mãn xu thế nghỉ dưỡng chăm sóc sức khoẻ đang rất được ưa chuộng. Khi số lượng khách sạn, resort mở mới ở bãi Kem đang bắt đầu giảm dần do quỹ đất không còn, dòng tiền chảy vào các khách sạn hiện tại sẽ mạnh hơn và do đó, giá trị BĐS sẽ tăng lên.

Trong khi đó, số lượng biệt thự còn lại tại New World Phu Quoc Resort không nhiều. Đây là thời điểm các nhà đầu tư cần nhạy bén sở hữu những “át chủ bài” cuối cùng, an tâm giao tài sản giá trị này cho tập đoàn uy tín quốc tế Rosewood khai thác và hưởng lợi khi du lịch Bãi Kem bứt tốc thu hút triệu lượt khách trong nay mai.

Từ 18 – 20/12, Sun Group sẽ tổ chức chuỗi sự kiện tri ân “Welcome Christmas – Welcome Home” gồm các chương trình như “Nam đảo Ngọc - 360 độ trải nghiệm - 360 độ cảm xúc”, “Khai trương đại cảnh Noel tại quảng trường âm nhạc Melodia Sun Premier Village Kem Beach Resort” với nhiều hoạt động thú vị như check - in cùng nhân tượng, vẽ chân dung truyền thần, nhận quà từ ông già noel, thưởng thức lễ hội ẩm thực tại Nam Phú Quốc.

