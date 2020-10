Gaw NP Industrial hoàn thiện dự án nhà xưởng xây sẵn đầu tiên tại Thái Nguyên

Block 1A – Khối nhà xưởng xây sẵn đầu tiên từ dự án Trung tâm Công nghiệp GNP Yên Bình sẽ hoàn thiện vào giữa tháng 10 này

Trung tâm Công nghiệp GNP Yên Bình có tổng diện tích đất lên đến 13 ha, trong đó tổng diện tích nhà xưởng xây sẵn cho thuê khoảng 90.000 m2, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021.

Với diện tích nhà xưởng đa dạng từ 2.000, 5.000 đến 10.000 m2, GNP Yên Bình sẽ phù hợp với bất kì nhu cầu nào về nhà xưởng xây sẵn của khách hàng.

Đặt trọng tâm vào việc phát triển chất lượng nhà xưởng theo tiêu chuẩn cao cấp nhất, vì vậy nhà xưởng được xây dựng hoàn toàn không có bước cột bên trong và quy trình cho thuê một cửa liền mạch (hỗ trợ thủ tục, giấy phép và các dịch vụ gia tăng khác), đồng thời trang bị các tiện ích hỗ trợ và cơ sở vật chất đi kèm (căng-tin, hệ thống xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy tự động, đội ngũ chăm sóc khách hàng tại dự án), GNP Yên Bình mong muốn mang đến cho khách thuê những dịch vụ tốt nhất khi đi vào vận hành.

Ông Võ Sỹ Nhân, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tại Gaw NP Industrial cho biết sau hơn một năm hoạt động tại Việt Nam, Gaw NP Industrial đang tạo ra những bước ngoặt lớn trên thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Ngoài dự án đầu tiên sẽ sớm đi vào hoạt động vào năm 2021 này, các dự án khác của Gaw NP Industrial tại khu vực phía Nam cũng đang trong quá trình hoàn thiện.

Ông Nhân cho biết thêm, các dự án do Gaw NP Industrial đầu tư hầu hết nằm ở những nơi có chính sách ưu đãi đầu tư cho lĩnh vực sản xuất và có hệ thống giao thông vận tải thuận lợi như Thái Nguyên ở miền Bắc Việt Nam, hay Đồng Nai và Bình Dương ở miền Nam Việt Nam.

Trung tâm Công nghiệp GNP Yên Bình sở hữu vị trí địa lý lý tưởng với nhiều thuận lợi về giao thông vận tải, nằm dọc theo cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và nút giao Yên Bình, đạt tiêu chuẩn Hệ thống Giao thông Thông minh. Dự án cũng nằm liền kề nhà máy Samsung, tọa lạc trên bốn tuyến đường kết nối đến sân bay quốc tế Nội Bài, trung tâm Hà Nội, cảng nước sâu Hải Phòng và cửa khẩu Việt - Trung.

Trung tâm Công nghiệp GNP Yên Bình sở hữu vị trí địa lý lý tưởng với nhiều thuận lợi về giao thông vận tải

Với phương châm “You invest. We do best”, Gaw NP Industrial hiểu được những băn khoăn và khó khăn của các doanh nghiệp khi đầu tư vào Việt Nam, do đó luôn cố gắng tìm ra những giải pháp hiệu quả nhưng bền vững cho khách thuê của mình.

Là nền tảng dịch vụ hậu cần, kho bãi và công nghiệp được hợp tác thành lập bởi Gaw Capital Partners và NP Capital Partners, Gaw NP Industrial đầu tư vào bất động sản công nghiệp tại các vị trí chiến lược với thiết kế hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu từ các khách hàng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, và đặc biệt là từ sự bùng nổ của thương mại điện tử ở thị trường Việt Nam.

Các nhà sáng lập của Gaw NP Industrial đã gặt hái nhiều thành công trong việc phát triển mô hình tương tự ở các thành phố cửa ngõ trên khắp thế giới với hơn 1 triệu mét vuông mặt sàn. Theo đó, Gaw NP Industrial mong muốn phát huy những kinh nghiệm thành công này vào Việt Nam để nền tảng này có thể tham gia sâu rộng vào thị trường Việt Nam bao gồm cung cấp các dịch vụ kho vận, cho thuê và quản lý tài sản. Khách hàng mục tiêu của Gaw NP Industrial là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, điện tử, lắp ráp ô tô và hàng may mặc.

“Chiến lược kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam là phù hợp với sở hữu công nghiệp. Trong thời gian tới, Gaw NP Industrial sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các dự án mới, đưa thị trường công nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới”, ông Nhân nói thêm.

GNP Yên Bình sẽ mở cửa đón khách từ giữa tháng 10 khi hoàn thành Block A1. Khách hàng quan tâm có thể đăng ký tham quan dự án tại đây.

P.V