Giải mã nhu cầu tìm không gian xanh tại nội đô Hà Nội

Những tháng đầu năm 2019, ô nhiễm môi trường tại Hà Nội đã chạm ngưỡng “báo động đỏ”, chỉ số chất lượng không khí (viết tắt là AQI) thường xuyên trên 100, tức là mức độ không khí “kém” và “xấu”. Người dân thường xuyên phải đối diện với tình trạng phải hít thở cả bụi mịn, loại bụi mà khẩu trang thông thường không thể ngăn chặn được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Trong hoàn cảnh đó, nhu cầu tìm nơi tìm nơi sống đảm bảo không khí trong lành, xanh mát ngày càng tăng, các yếu tố xanh trong khu chung cư dường như là một những yếu tố không thể thiếu để cấu thành giá trị của một căn hộ.

Tuy nhiên, ở Hà Nội, nhiều chung cư, khu nhà ở mọc lên như nấm những không đủ chuẩn sống xanh đích thực, người mua còn phải đối mặt với nguy cơ giá nhà tăng chóng mặt. Tìm nhà ở, đặc biệt là nhưng căn hộ chung cư cao cấp đáp ứng yêu cầu xanh và chính sách tài chính hợp lý đang là nhu cầu bức thiết của nhiều người.

Màu xanh ngập tràn khu đô thị.

Thấu hiểu những nhu cầu đó, Gamuda Land Việt Nam đã cho ra mắt The ZEN Residence tại ở cửa ngõ phía Nam thủ đô, được định vị là khu đô thị xanh, căn hộ thông minh và đầy đủ tiện ích.

Là tổ hợp căn hộ cao tầng cuối cùng được xây dựng trong khu đô thị sinh thái Gamuda Gardens Hoàng Mai, The Zen Residence bao gồm 3 tòa nhà cao từ 31 đến 35 tầng. Mỗi căn hộ có từ 1 đến 3 phòng ngủ với diện tích từ 52 đến 216m2.

Đúng như tên gọi, kiến trúc của The Zen Residence là sự kết hợp hài hòa giữa phong cách phương Đông và yếu tố mới mẻ mang hơi thở thời đại.

Hưởng trọn lợi thế về vị trí, cơ sở hạ tầng đồng bộ của khu đô thị Gamuda Gardens, tổng thể The ZEN Residence dựa trên địa hình tự nhiên để quy hoạch công viên, hồ nước, cũng như không gian sinh hoạt cộng đồng cho cư dân.

Bên ngoài, các toà nhà của The Zen Residence đều được thiết kế giếng trời để tăng thêm sự thoáng đãng và tối đa hóa diện tích tiếp xúc ánh sáng tự nhiên ở tất cả các phòng. Toàn bộ khu đô thị tràn ngập màu xanh không chỉ từ khuôn viên cây xanh, khu dạo bộ, vườn thượng uyển trên tầng thượng, khu bể bơi vô vực, tiểu cảnh…

Thiết kế hiện đại.

Bên trong, mỗi căn hộ đều có một không gian đặc biệt để gia chủ có thể bày trí khu vườn hoa, cây cảnh theo ý thích của riêng mình. Thiết kế căn hộ linh hoạt, tùy biến nhằm mang nắng trời tự nhiên vào phòng, vừa gần gũi với với thiên nhiên, vừa tiết kiệm điện năng.

Không dừng lại ở đó, những tiện ích trong khu đô thị đặc biệt này đáp ứng đủ đời sống sinh hoạt bao gồm trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, hệ thống siêu thị, chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ giải trí, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng… Ngoài ra, cư dân hoàn toàn có thể rèn luyện sức khỏe tại bể bơi vô cực, phòng tập yoga, khu vui chơi ngoài trời, vườn thượng uyển, thư viện và khu sinh hoạt cộng đồng.

Tiện ích đầy đủ.

Chị Nguyễn Quỳnh Mai (Lĩnh Nam, Hà Nội) đã chia sẻ: “Khi quyết định đổi sang căn hộ mới và to hơn do hai bé đã lớn, tôi đã quyết định chọn The Zen Residence thay vì các dự án khác bởi không gian xanh quá tuyệt. Gia đình rất mong tìm được một nơi an cư lạc nghiệp, có không gian có các cháu hòa mình vào thiên nhiên.”

Nhằm hỗ trợ tối đa cho người mua nhà, đơn vị chủ quản – Gamuda Land – đã đưa ra chính sách tài chính thông minh, linh hoạt: Chỉ cần thanh toán 30% giá trị hợp đồng, người mua có thể nhận nhà ngay lập tức trong tháng 7, có nghĩa là, chỉ cần một khoản tiền khoảng 490 triệu, người mua đã chính thức trở thành chủ sở hữu của căn hộ đó.

Chưa hết, Gamuda còn cho phép ân hạn nợ gốc với lãi suất 0 đồng trong suốt 24 tháng. Ngoài ra, tất cả người mua nhà trong tháng 4 đều có cơ hội bốc thăm trúng thưởng hàng tuần để nhận IphoneX. Chương trình áp dụng từ 01/4 - 10/5/2019 và chỉ có giá trị với toà The Carlton.

Liên hệ hotline 0902 178 088 hoặc truy cập www.gamudagardens.com.vn để biết thêm chi tiết.

