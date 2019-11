Giải mã sức hút dự án The Manor Central Park

Vị trí tâm điểm của tâm điểm

Vị trí luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu đối với cả nhóm khách hàng cá nhân, gia đình, hay nhà đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư Bitexco Group cho biết, dự án The Manor Central Park n ằ m trong vùng kinh tế trọng điểm phía Tây Hà Nội . Dự án nằm ngay mặt đường Nguyễn Xiển với hệ thống giao thông khu vực ngày càng đồng bộ và hoàn thiện như: mở rộng tuyến đường vành đai 3 bên dưới; hoàn thiện đường vành đai 3 trên cao; đường Nguyễn Trãi, Phạm Hùng…. Điều này giúp rút ngắn thời gian kết nối từ dự án tới khu vực trung tâm thủ đô, các tỉnh lân cận hay kết nối tới sân bay Nội Bài; tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối các tỉnh duyên hải phía Bắc...

Khu đô thị quy hoạch mở thông minh The Manor Central Park có vị trí đắc địa tại đường Nguyễn Xiển, Hà Nội

Trong vài năm trở lại đây, phía Tây Hà Nội nói chung và dự án The Manor Central Park nói riêng được đánh giá là t âm điểm của Hà Nội với tốc độ phát triển nhanh, hội tụ đầy đủ hệ tiện ích đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Do vậy, đầu tư vào The Manor Central Park được xem là cơ hội đầu tư, kinh doanh đầy hấp dẫn cũng như sự lựa chọn an cư lý tưởng cho những chủ nhân tương lai với giá trị không ngừng gia tăng theo thời gian.

B ởi b ên cạnh vị trí thuận lợi, The Manor Central Park cũng được giới chuyên môn đánh giá cao bởi kiến trúc đan xen hợp lý giữa phương Đông và phương Tây cùng quy hoạch mở thông minh, đồng bộ về cơ sở hạ tầng theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050 được UBND Tp. Hà Nội phê duyệt . Với quy hoạch mở : khoảng 70% sản phẩm thấp tầng là shophouse, đan xen khéo léo với những căn biệt thự, nhà liền kề, khối cao tầng, phố xá và và công viên cây xanh rộng khắp , The Manor Central Park dễ dàng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đa dạng cũng như khao khát kiếm tìm giải pháp nhà ở hoàn hảo của cư dân hiện đại.

Hồn phố cũ giữa dòng chảy toàn cầu

Không chỉ đáp ứng bài toán về vị trí, khu đô thị quy hoạch mở thông minh The Manor Central Park còn phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, đặc biệt là người mua có nhu cầu ở thực.

Với quy mô 89,7 ha , ngoài quy hoạch mở và liên kết vùng linh hoạt, The Manor Central Park còn sở hữu hệ thống tiện ích, hạ tầng được thiết kế đồng bộ với các khu chức năng phân bổ khoa học, bao gồm: 1 Công viên Trung tâm 6,6ha và 5 công viên nội khu, các quảng trường, phố đi bộ, trung tâm thương mại sầm uất..., tạo nên một hệ sinh thái trọn vẹn, đồng thời hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa và thương mại không thể bỏ lỡ của Hà Nội trong tương lai .