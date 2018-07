Giải tỏa áp lực tài chính từ dự án sắp bàn giao

Nhiều dự án “hot” đã tăng giá

Ghi nhận từ thị trường cho thấy, căn hộ sắp bàn giao đang có khá nhiều lựa chọn và cũng “thượng vàng hạ cám”. Theo các chuyên gia thì người mua cần lựa chọn các chủ đầu tư uy tín, đặc biệt những chủ đầu tư đã có các chuỗi căn hộ bàn giao và vận hành tốt trước đó.

Đơn cử như tại dự án Him Lam Phú An (quận 9) do Him Lam Land làm chủ đầu tư, trong thời gian qua, rất nhiều khách hàng đã tìm tới tận công trình để có thể “nhìn tận mắt, sờ tận tay” căn hộ thật đang trong giai đoạn hoàn thiện trước khi quyết định xuống cọc đặt mua.

Theo quan sát, dự án Him Lam Phú An có 4 block với hơn 1092 căn hộ được đầu tư tại khu vực sát nhà ga metro số 9 Bến Thành – Suối Tiên. Đây là dự án mà phía Him Lam Land phát triển trong chuỗi căn hộ nhắm đến đối tượng kháchhàng trẻ có nhu cầu ở thật. Do vậy, các căn hộ tại đây có diện tích và giá bán khá phù hợp đối tượng trẻ. Tất cả các căn hộ có diện tích từ 68 - 71 m² và được tích hợp hệ thống tiện ích nội khu hiện đại, đa dạng. Với giá bán từ 1,8 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ, chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao hoàn thiện với các trang thiết bị cao cấp của Kohler, Teka... Điểm đặc biệt khiến dự án này thu hút khách hàng còn nằm ở chỗ đây là dự án chuẩn bị bàn giao, dự kiến từ quý 3/2018.

Tuy nhiên, việc người mua tiếp cận thời điểm căn hộ sắp bàn giao sẽ phải chịu một mức giá cao hơn từ khoảng trên dưới 5%, thệm chí có nhiều dự án “hot” đã tăng giá thứ cấp lên mức 10-20%.

Cụ thể, ở khu Đông, dự án Lavita Garden (phường Trường Thọ, Thủ Đức) đã hoàn thiện phần thô, dự án 9 View Apartment (Tăng Nhơn Phú) hiện đang hoàn thiện bàn giao, dự án Sky 9… Hay như tại quận 9 là Him Lam Phú An, hiện giá trị căn hộ đã tăng gần 30% so với thời điểm ra mắt cuối năm 2016, dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng lũy tiến khi thời gian bàn giao đã gần kề.

Mở hướng giải bài toán tài chính

Chuyên gia Sử Ngọc Khương, giám đốc bộ phận đầu tư Công ty Savills VN cho rằng giá nhà đất hiện nay đang tăng mạnh nhất trong hơn 10 năm qua. Điều này đang khiến đại đa số người mua nhà với nhu cầu ở thật lại khó tiếp cận do giá nhà đã tăng quá cao.

Với chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 85%, Him Lam Land tạo điều kiện tối đa để khách hàng có nhu cầu thực tiếp cận căn hộ trong giai đoạn sắp bàn giao. (Ảnh: TuanLam) Mở hướng giải bài toán trên, chuyên gia tài chính Bùi Quang Tín khuyến nghị các chủ đầu tư phải đa dạng nguồn vốn trong thời điểm ngân hàng đang siết vốn vào BĐS. “Vấn đề đặt ra là hiện nay đối tượng trẻ, các bạn mới lập gia đình có nhu cầu mua nhà chiếm đa số. Họ rất cần tiếp cận vốn ngân hàng nhưng trong bối cảnh này giá nhà đất tăng cao, lãi suất cho vay từ ngân hàng đối với mua BĐS đã điều chỉnh tăng dần. Đây là lúc mà các chủ đầu tư BĐS muốn bán được nhà phải giải được bài toán tài chính cho người mua”, ông Tín nhấn mạnh. Nắm bắt ngay xu hướng đó, một số công ty BĐS đã đưa ra phương thức hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho người mua nhà. Tiêu biểu trong đó, chủ đầu tư Him Lam Land đã đưa ra chính sách hỗ trợ từ vay vốn từ ngân hàng lên tới 85% cho người mua nhà tại dự án Him Lam Phú An (quận 9). Như vậy, với vốn tích lũy ban đầu khoảng 300 triệu đồng của một cặp vợ chồng thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 20 triệu đồng là đã có thể sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ chất lượng, đầy đủ tiện nghi.