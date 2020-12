Hà Nội: Bàn giao công trình 8B Lê Trực sau 5 năm cưỡng chế

Quảng cáo

Đại diện UBND quận Ba Đình cho biết, ngày 9/12 vừa qua, chính quyền đã bàn giao tòa nhà 8B Lê Trực cho chủ đầu tư hoàn thiện sau thời gian cưỡng chế.Hiện trạng công trình sau khi cưỡng chế còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mặt mái tầng 17 là 58,5 m, so với giấy phép xây dựng vượt 5,5 m; diện tích sàn tăng trên 2.800 m2.Theo Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May Lê Trực Lê Văn Hùng, hiện toàn bộ chốt bảo vệ của chính quyền tại công trình đã rút, vận thăng và cẩu tháp phục vụ cưỡng chế cũng được tháo dỡ.Chủ đầu tư đã chuẩn bị nhân lực, vật lực và các phương án để có thể thi công phần còn lại. "Một số hạng mục văn phòng, chỉnh trang cảnh quan có thể hoàn thành sau, còn khối căn hộ sẽ hoàn thiện, bàn giao cho người mua nhà trước Tết Nnguyên đán 2021", ông Hùng nói.Trước đó tháng 9/2015, Hà Nội thanh tra dự án 8B Lê Trực sau khi Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng của dự án. Kết luận thanh tra công bố đầu tháng 10/2015 cho thấy công trình có nhiều sai phạm so với giấy phép xây dựng đã được cấp về khoảng lùi; giật cấp; chiều cao.Do chủ đầu tư chậm khắc phục, đầu tháng 11/2015 chính quyền đã cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm. Việc này được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 11/2015 và hoàn thành sau khoảng một năm với việc tháo dỡ phần tum thang và tầng 19. Giai đoạn hai, từ tháng 5/2020, tháo dỡ toàn bộ phần tường xây, vách ngăn, cửa, thiết bị tầng; hoàn thành khối lượng cắt sàn tầng 18.Ngày 7/11/2020, UBND thành phố Hà Nội thông báo hoàn thành việc xử lý vi phạm tại số 8B Lê Trực, đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình và lợi ích các bên.

Trần Hoàng