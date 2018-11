Hà Nội chính thức thu hồi 16 dự án ôm đất 'vàng' bỏ hoang cả thập kỷ

Cụ thể, 16 dự án bị thu hồi, gồm: Dự án Nhà làm việc và văn phòng cho thuê tại 335 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân do Công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp thực phẩm làm chủ đầu tư; Dự án Khu hỗn hợp văn phòng - thương mại, dịch vụ - nhà hàng và giải trí tại số 153 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ do Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH làm chủ đầu tư…

Dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc và cho thuê tại số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Ba Đình làm chủ đầu tư; Dự án Xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng làm việc và cho thuê tại 53E phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm do Công ty TNHH MTV xổ số Thủ đô làm chủ đầu tư;

Dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc và cho thuê tại số 19 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Ba Đình làm chủ đầu tư bị thu hồi. Thế nhưng, tại khu đất này lại "mọc" lên một tòa nhà cao tầng có tên là Ba Đình Office.

Dự án Nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên tại 13 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật làm chủ đầu tư; Dự án Khu văn phòng tại 18 phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị làm chủ đầu tư;

Dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa Quang Trung tại Khu đồng Đế Mơ, đường Tam Trinh, phường Yên Sở, Hoàng Mai do Công ty Cổ phần bệnh viện đa khoa Quang Trung làm chủ đầu tư; Dự án Khu đô thị Monaco Garden - phần ô CC1, CC3, N4 tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai do Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại hệ thống Quốc tế Nettra làm chủ đầu tư;

Khu đất dự án Khu văn phòng tại 18 phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị làm chủ đầu tư bỏ hoang gần chục năm gây lãng phí.

Dự án Xây dựng chợ, Văn phòng và Trung tâm thương mại Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận cầu Giấy do Công ty Cổ phần Thương mại cầu Giấy làm chủ đầu tư; Dự án Trung tâm thương mại, chợ Ngã Tư Sở, quận Đống Đa do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh tài sản Việt Nam làm chủ đầu tư;

Cử tri ‘thúc’ Hà Nội thu hồi những dự án ‘ôm’ đất bỏ hoang nhiều năm Cử tri huyện Hoài Đức, huyện Quốc Oai đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra và xử lý thu hồi những dự án đã được phê duyệt quá thời hạn không triển khai thực hiện.

Dự án Khu dịch vụ, đào tạo nhân sự cao cấp và văn phòng làm việc tại tổ 6 phường Mễ Trì, quận Nam Từ liêm do Công ty Cổ phần Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư Phú Hòa làm chủ đầu tư; Dự án Nhà máy xử lý và tái chế rác tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ cao Minh Quân làm chủ đầu tư;

Cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn giai đoạn I - CN2 tại huyện Sóc Sơn do Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư; Dự án Khai thác đất để làm vật liệu san lấp tại xã Hồng Kỳ và xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn do Công ty Cổ phần Vật liệu Phú Đạt làm chủ đầu tư.

Và cuối cùng là dự án Trung tâm thương mại và nhà ở Vai Réo tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai do Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Lã Vọng làm chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 27/8/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo về việc rà soát 39 dự án dừng triển khai, chậm triển khai, trong đó báo cáo 16 dự án đã thực hiện xong việc chấm dứt hoạt động dự án.



Ngày 2/10/2018, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo đối với 16 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động nêu trên. Đồng thời giao sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện các thủ tục xử lý khác có liên quan (nếu có) theo quy định.

‘Đắp chiếu thập kỷ’, KĐT Kim Chung-Di Trạch lại điều chỉnh tăng 10ha Khu đô thị Kim Chung – Di Trạch (huyện Hoài Đức, Hà Nội) nằm “đắp chiếu”, bỏ hoang gần chục năm nay vừa được Hà Nội phê duyệt điều chỉnh nâng tổng diện tích quy hoạch lên khoảng 146,7ha. Đây cũng là một trong 21 dự án mà đoàn giám sát của Hà Nội đề nghị tiến hành thanh tra, kiểm tra do bỏ hoang nhiều năm.

Hà Nội yêu cầu khẩn trương thu hồi 47 dự án chậm tiến độ Hà Nội yêu cầu khẩn trương thu hồi 47 dự án chậm tiến độ; thành lập đoàn tiến hành thanh tra, kiểm tra 21 dự án, xử lý dứt điểm vi phạm tại 89 dự án đã được đoàn giám sát của HĐND Thành phố kiến nghị nhưng chưa khắc phục, xử lý trên địa bàn 7 quận, huyện. Hàng trăm dự án chậm triển khai, ai chịu trách nhiệm? Chiều 23/5, Đoàn giám sát HĐND thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm trưởng đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Ninh Phan