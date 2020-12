Hà Nội lên tiếng về đề nghị cấp ‘sổ đỏ’ dự án có hàng trăm căn hộ trái phép

Quảng cáo

Liên quan đến kiến nghị việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cấp sổ và bàn giao chi phí bảo trì cho cư dân sinh sống dự án chung cư CT6C phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) do Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes là chủ đầu tư, UBND TP Hà Nội cho biết, từ tháng 5/2018, Sở Xây dựng đã kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư tại Dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại (CT6) phường Kiến Hưng.

Cử tri đề nghị UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để cấp "sổ đỏ" và bàn giao chi phí bảo trì cho cư dân sinh sống tại chung cư CT6C phường Kiến Hưng.

Dự án được đầu tư xây dựng năm 2011, thời điểm thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2005, Nghị định số 71 (năm 2010) của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, chủ đầu tư phải có trách nhiệm xác định kinh phí bảo trì 2% của người mua nhà theo quy định của pháp luật về nhà ở.



Tuy nhiên, khi bán nhà, công ty chưa thu kinh phí bảo trì 2% của người mua nhà (trong hợp đồng mua bán không thể hiện nội dung này).



“Việc chủ đầu tư chưa thu kinh phí bảo trì là chưa thực hiện đúng quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 71 (năm 2010) của Chính phủ. Trường hợp chủ đầu tư không thu được kinh phí bảo trì 2% thì phải trích kinh phí của chủ đầu tư để nộp cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại khoản 4 Điều 108 của Luật Nhà ở”, UBND TP Hà Nội cho biết.



UBND TP cũng cho biết, tại buổi kiểm tra đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư thực hiện thu nộp kinh phí bảo trì 2% và bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định. Đến nay chủ đầu tư chưa thực hiện việc bàn giao kinh phí bảo trì 2% theo quy định của Luật Nhà ở cho Ban quản trị nhà chung cư.

Tòa chung cư CT6C Kiến Hưng (Hà Đông) được xây dựng không phép, không quy hoạch giữa Thủ đô khiến hàng trăm khách hàng lo lắng không được cấp sổ đỏ. Ngoài ra, UBND TP Hà Nội cho hay, hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại dự án CT6 Kiến Hưng. Vì vậy, sau khi có kết quả điều tra, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND quận Hà Đông để kiểm tra giải quyết.

Trước đó, liên quan đến những sai phạm tại dự án chung cư CT6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người điện pháp luật của Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes. Đồng thời cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Uyển (SN 1964), Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Vương Đăng Quân - nguyên phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông và Mai Quang Bài - cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông để điều tra những sai phạm liên quan. Cả ba bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, ông Lê Cường, Bí thư Quận ủy Hà Đông bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do liên quan đến một số sai phạm trật tự xây dựng diễn ra trên địa bàn quận Hà Đông thời điểm ông này đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông, trong đó có dự án CT6 Kiến Hưng.

Được biết, dự án chung cư CT6, do Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư được quy hoạch thiết kế được duyệt là 2 tòa, gồm CT6A và CT6B. Tuy nhiên, trong thực tế, chủ đầu tư đã tự ý xây thêm 4 căn biệt thự và toà CT6C cao 30 tầng, sai quy hoạch được duyệt. Bức xúc vì không được cấp sổ hồng, các hộ dân đã gửi đến tố cáo đến các cơ quan chức năng của Hà Nội...

Đình Phong