Hà Nội lý giải 7 năm cải tạo không xong chung cư cũ trên 'đất vàng'

Chung cư cũ "đất vàng" đổi chủ vẫn bất động

Chiều 12/11, UBND quận Đống Đa cùng nhà đầu tư là Công ty CP Bất động sản Vinaconex tổ chức buổi cung cấp thông tin các cơ quan báo chí về quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại Dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2 tại số 93 Láng Hạ.

Đây là dự án nằm tại vị trí "đất vàng" và chậm tiến độ hơn 7 năm nay khiến gần 120 hộ dân mòn mỏi chờ đợi nhà tái định cư mà chưa rõ ngày về.

Theo thông tin, khu tập thể cũ 93 Láng Hạ có diện tích 5.159m2, cao 5 tầng. Vào tháng 5/2011, UBND TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Bất động sản An Thịnh để thực hiện Dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2 tại số 93 Láng Hạ với tiến độ thực hiện từ năm 2011 - 2015.

Đến cuối năm 2015, Tổng công ty CP Vinaconex đã mua cổ phần Công ty CP bất động sản An Thịnh, rồi đổi tên thành Công ty Cổ phần bất động sản Vinaconex và trở thành chủ đầu tư của dự án này và đưa ra tiến độ mới là 2016-2019.

Mặc dù trở thành chủ đầu tư mới của dự án gần 3 năm nay nhưng đến nay dự án vẫn bỏ hoang đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, làm xấu bộ mặt mỹ quan đô thị.

Cảnh hoang tàn, đổ nát tại chung cư cũ 93 Láng Hạ sau nhiều năm bỏ hoang... ... trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, làm xấu bộ mặt mỹ quan đô thị.

Tại buổi họp báo, ông Dương Văn Mậu, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex thừa nhận đến nay dự án đang chậm tiến độ nhiều năm. Tuy nhiên ông Mậu cho rằng, khoảng thời gian từ năm 2011 đến cuối năm 2015, khi đó đang do Công ty CP Bất động sản An Thịnh Công ty An Thịnh làm chủ đầu tư, việc chậm tiến độ trong khoảng thời gian này không phải do Vinaconex.

Theo ông Mậu, trước khi tiếp nhận dự án, tháng 8/2015, doanh nghiệp này mới gặp gỡ các hộ dân để để thỏa thuận về các phương án liên quan đến quá trình xây dựng cải tạo. “Người dân đã đồng ý với mức bồi thường 1m2 sàn cũ sẽ được nhận lại 1,3m2 sàn mới. Thời điểm đó, có 106/118 hộ gia đình đồng ý chấp nhận đền bù”, ông Mậu nói.

Theo vị này, khu chung cư cũ L1, L2 có tổng cộng 118 hộ dân, đến nay đã có 117/118 hộ đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của chủ đầu tư. Tuy nhiên, hiện còn 1 hộ chưa đồng thuận phương án đền bù và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ông Dương Văn Mậu, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Vinaconex thừa nhận đến nay dự án không đáp ứng được tiến độ do vướng GPMB. Ảnh: Ninh Phan.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Giáp- Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, nếu kéo dài thêm thời gian để GPMB sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của 117 hộ gia đình và gây thiệt hại cho chủ đầu tư nên UBND quận đã báo cáo thành phố. "Thành phố đã chấp thuận cho phép cưỡng chế đối với hộ không chấp hành. Vì vậy, UBND quận quyết định sẽ tổ chức cưỡng chế để GPMB đối với một hộ gia đình còn lại và dự kiến thực hiện xong trong tháng 11”, ông Giáp nói.

Tại buổi thông tin với các cơ quan báo chí, ông Trần Ngọc Lương- Tổ phó Tổ dân phố số 21 (chung cư L1, L2), cho biết, nhiều hộ dân vô cùng bức xúc vì dự án chậm tiến độ trong nhiều năm qua. Theo ông Lương, t iến độ mới của dự án là năm 2019 hoàn thành nhưng bây giờ đã là cuối năm 2018 vẫn chưa GPMB. Trong khi đó, hơn 100 hộ dân đã giao nhà cho nhà đầu tư để đi thuê nhà ở tạm, chờ dự án triển khai mà như biết ngày về.

"Việc đi ở thuê khá khó khăn, chuyện học hành của con cái cũng ảnh hưởng nhiều, cuộc sống người dân như bị đảo lộn", ông Lương bức xúc. Ông Lương đề nghị UBND quận Đống Đa và chủ đầu tư sớm hoàn thành GPMB để triển khai dự án để trả nhà cho người dân về ở.

Đại diện chủ đầu tư cho hay, Dự án cải tạo chung cư cũ 93 Láng Hạ có tên thương mại là Green Building với chiều cao 27 tầng và 3 tầng hầm "Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành dự án trong vòng 24 tháng kể từ khi nhận được mặt bằng sạch", vị lãnh đạo Vinaconex cam kết.

Ninh Phan