Hà Nội sẽ có công viên Hello Kitty World đẳng cấp thế giới

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho rằng: Sự kiện công bố triển khai dự án Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG không chỉ là dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sanrio tại Việt Nam mà còn là niềm vui của thành phố Hà Nội khi lần đầu tiên một công viên theo chủ đề trong nhà đạt đẳng cấp quốc tế và thương hiệu nổi tiếng thế giới của Việt Nam được xây dựng tại Hà Nội.

Việc ra đời công viên này sẽ phần nào giải quyết vấn đề tồn tại nhiều năm của Thủ đô khi những nơi vui chơi giải trí cho thiếu nhi còn thiếu.

Theo kế hoạch, sau 24 tháng thi công, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2021 và sẽ là công trình biểu tượng chào mừng nhiều sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước như: Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, SEA Games 31…

Sau 24 tháng thi công, công viên Hello Kitty World Hanoi sẽ hoàn thành dự kiến đón 1 triệu khách mỗi năm

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG cho biết, từ lâu Tập đoàn BRG mong muốn có một công trình tầm cỡ dành cho trẻ em Việt Nam. Nhìn ra các nước trong khu vực như: Nhật Bản, Singapore, Thái Lan hay Hồng Kông (Trung Quốc) đều có những công viên giải trí đẳng cấp và vô cùng hấp dẫn cho trẻ em cũng như khách du lịch.

Sau khi tham khảo các mô hình công viên giải trí cũng như công viên chủ đề trên thế giới, Tập đoàn BRG đã bắt tay hợp tác với Sanrio Nhật Bản để đưa các nhân vật hoạt hình hấp dẫn do Sanrio sở hữu về Việt Nam. Không lâu nữa khi dự án hoàn thành, trẻ em Việt Nam cũng như khách du lịch sẽ được vui chơi ở tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam.

Bà Yuko T suji - Tổng Giám đốc điều hành Sanrio châu Á cho biết: Các nhân vật hoạt hình của Sanrio đã đem đến niềm vui cho mọi người trên thế giới. Sanrio rất mong sẽ đem các nhân vật yêu thích đến Việt Nam thông qua Tổ hợp Tổ hợp vui chơi giải trí Sanrio Hello Kitty World Hanoi BRG sẽ là món quà đặt biệt mang ý nghĩa triết lý “món quà nhỏ, nụ cười lớn”.



Dự án Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG có diện tích gần 30.000 m2 nằm ở địa chỉ 151-153 Yên Phụ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) do Tập đoàn BRG đầu tư và phát triển, hợp tác với Sanrio Nhật Bản - công ty sở hữu thương hiệu Hello Kitty. Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG sẽ như một thế giới hoạt hình đầy màu sắc, đem đến niềm vui, kích thích trí tưởng tượng, khám phá… cùng những trải nghiệm khó quên cho trẻ em.

Đáng chú ý, Sanrio Hello Kitty World Hanoi by BRG không chỉ hấp dẫn bởi các nhân vật ngộ nghĩnh cùng nhiều trò chơi hấp dẫn trong không gian rộng lớn mà trẻ em và du khách còn có cơ hội tận hưởng các sản phẩm, dịch vụ giải trí cao cấp từ Tập đoàn BRG theo tiêu chuẩn quốc tế của Sanrio.



Các hạng mục giải trí của công viên rất đa dạng, bao gồm: các trò chơi giải trí, điểm tham quan, chương trình diễu hành, nhà hát... Ở mỗi khu đều có nhiều trò chơi hấp dẫn cho trẻ em và du khách khám phá, trải nghiệm như: đi du thuyền trên Dòng sông tình bạn, bay trên khinh khí cầu Hello Kitty airship (trò chơi khinh khí cầu Hello Kitty đầu tiên trên thế giới), đi tàu lượn siêu tốc xoay quanh Cây mơ ước, chơi xe đụng ở thành phố ánh sáng Neontopia hoặc thăm khu rừng Monkichi kỳ thú. Trẻ em ưa thích nghệ thuật và sự sôi động có thể vào nhà hát Hoàng gia để xem các chương trình kịch nghệ hấp dẫn với các nhân vật như bước ra từ thế giới cổ tích.



Ngoài ra, trẻ em thích trải nghiệm, ham học hỏi sẽ vô cùng thích thú khi được Học viện Hello Kitty đào tạo thành “đầu bếp nhí”, được tự tay nhào bột làm bánh và thưởng thức…

Trong tổ hợp vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế này còn có các khu Kerokero cà phê, khu ẩm thực Yummy, nhà khách Kitty, khu đồ lưu niệm với các nhân vật của Sanrio - nơi các du khách, cha mẹ và các bé có thể dừng chân nghỉ ngơi trên mỗi chặng đường khám phá…

Tập đoàn BRG kỳ vọng, công viên giải trí với các nhân vật của Sanrio sẽ là điểm vui chơi quen thuộc của trẻ em Việt Nam cũng như du khách khi đến thăm Hà Nội. Dự kiến khi dự án hoàn thành sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách/năm.

Hà Nhân