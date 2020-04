Hải Phát chuyển mình để thích nghi

Quảng cáo

Khi thị trường đi xuống, bên cạnh những doanh nghiệp địa ốc có nguy cơ đứng bên bờ vực phá sản thì cũng có những doanh nghiệp bằng chiến lược của mình đã biết “tích cốc phòng cơ” tranh thủ thời cơ để tái cấu trúc doanh nghiệp, hoàn thành thủ tục hồ sơ pháp lý các dự án và chuẩn bị nguồn vốn tốt sẵn sàng triển khai dự án ngay sau khi thị trường hồi phục. Điển hình trong số những doanh nghiệp Bất động sản đang có những thay đổi lớn phải kể đến như Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (MCK: HPX).

Tranh thủ “tích cốc phòng cơ”

Nhắc đến Hải Phát, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những dự án lớn mà doanh nghiệp này đã triển khai và đưa vào sử dụng như dự án The Pride, Roman Plaza, The Vesta, Khu đô thị mới Phú Lương, Thuận An Central Lake, HPC Landmark 105, HaNoi Homeland, Nhà phố thương mại 24h Vạn Phúc, v.v.

Trong cơ cấu danh mục các dự án của Hải Phát, ngoài một số dự án tại Bình Thuận và Cần Thơ đã được Hải Phát công bố thì cách đây không lâu, liên danh Hải Phát và Công ty TNHH Hà Sơn vừa trúng thầu dự án Khu đô thị mới Mai Pha (Lạng Sơn) với quy mô gần 92 ha và tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng. Ngoài những dự án Hải Phát đã công bố, doanh nghiệp này còn sở hữu quỹ đất lớn lên tới hàng trăm hec-ta tại các tỉnh thành có tốc độ phát triển như Đà Nẵng, Phú Yên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, v.v. Nói về ảnh hưởng của Covid -19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh Ban Lãnh đạo Hải Phát cho biết, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 Hải Phát đã chủ động điều phối công việc hoạt động kinh doanh sao cho hiệu quả nhất, nhưng vẫn đảm bảo áp dụng đúng Chỉ thị 16 của Chính phủ về việc giãn cách xã hội cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBNV trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Lãnh đạo Hải Phát cũng chia sẻ thêm, đối với Hải Phát – một tên tuổi đã có hơn 16 năm hình thành và phát triển trên thị trường, bằng năng lực và kinh nghiệm của mình Hải Phát cũng đã chứng kiến và trải qua các giai đoạn của thị trường Bất động sản từ tăng trưởng - ổn định – nóng sốt – đóng băng – trầm lắng – phục hồi và tăng trưởng trở lại… Hải Phát đã có kinh nghiệm để ứng phó với những giai đoạn khó khăn của thị trường trong những năm 2008 – 2009 và trong giai đoạn thị trường Bất động sản chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh như hiện nay thì Hải Phát cũng đã có đối sách. Cụ thể, trong giai đoạn này Hải Phát sẽ tái cơ cấu nguồn nhân lực, hoàn thành hồ sơ pháp lý các dự án để chuẩn bị triển khai, tiếp tục phát triển quỹ đất tại các tỉnh thành có tốc độ phát triển lớn trên cả nước và tái nhận diện thương hiệu Hải Phát trên thị trường. Thay đổi để hoàn thiện Đối với việc thay đổi nhận diện thương hiệu, đây không phải là lần đầu tiên Hải Phát thay đổi nhận diện, nhưng việc thay đổi nhận diện lần này được đánh giá là sự thay đổi có tính toàn diện và giúp nhận diện thương hiệu tốt nhất.

Logo thương hiệu mới của Hải Phát mang lại cảm giác mạnh mẽ và giúp nhận diện thương hiệu tốt Logo mới của Hải Phát bao gồm 2 phần, phần hình là 6 hình vuông màu cam tượng trưng cho các khối nhà cao tầng được sắp xếp từ thấp lên cao thể hiện sự tăng trưởng bền vững, đây cũng là thế mạnh của Hải Phát trong lĩnh vực đầu tư, phát triển các dự án Bất động sản; 3 hình vuông có đường chỉ màu vàng tượng trưng cho những mũi tên luôn hướng về phía trước thể hiện khát vọng vươn tới những tầm cao mới. Các hình vuông được bố trí tăng dần đều từ trái qua phải thể hiện những bước tiến không ngừng mở rộng về quy mô của Công ty, đồng thời luôn có sự kế thừa, tích lũy và lan tỏa những giá trị cốt lõi. Mặt khác, những hình vuông nhỏ trong logo còn tượng trưng cho các công ty con và các đơn vị thành viên, thể hiện sự lớn mạnh về quy mô của hệ sinh thái Bất động sản Hải Phát. Thông qua việc thay đổi nhận diện thương hiệu, Ban Lãnh đạo Hải Phát kỳ vọng rằng hình ảnh mới của Công ty sẽ góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp, tiến tới đưa Hải Phát trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản, nâng cao sức cạnh tranh của Hải Phát tại thị trường và đưa Hải Phát vươn lên tầm cao mới.

P.V