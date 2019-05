HaLong marina - Khu đô thị khép kín hoàn chỉnh

Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm huyết mạch của Hạ Long như bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Tỉnh, Chợ Hạ Long, bến xe Bãi Cháy, Cảng tàu Bãi Cháy, Khu vui chơi giải trí Tuần Châu, Công viên Đại Dương, Cáp treo Hạ Long… với khoảng cách rất gần và thuận lợi, chỉ từ 3-5 phút chạy xe. Bên cạnh đó, Green Bay Garden còn được thừa hưởng toàn bộ hệ thống dịch vụ trong Khu đô thị Halong Marina như trường quốc tế Singapore, rạp chiếu phim CGV, tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, nhà phố thương mại du lịch Little Vietnam, chợ đêm Hạ Long, quảng trường biển...

Citadines Marina Halong - công trình kiến trúc biểu tượng cho sự hội nhập

Là kết quả của cái bắt tay chiến lược giữa BIM Land – BIM Group và ông vua điều hành kinh doanh căn hộ dịch vụ trên thế giới – The Ascott Limited, Citadines Marina Halong đang thu hút mọi cái nhìn, là sản phẩm mang tính cạnh tranh cao mà ngay cả các chủ đầu tư uy tín khác tại địa bàn Hạ Long cũng xem là đối thủ vô cùng nặng ký. Không chỉ có được những lợi thế cạnh tranh từ đơn vị quản lý danh tiếng, Citadines Marina Halong còn cung cấp đa dạng các tiện ích như bể bơi vô cực, bể bơi trên mái, hệ thống nhà hàng, siêu thị, phòng tập gym, khu vui, quầy bar lounge, hệ thống bãi đỗ xe thông minh….

Citadines Marina Halong bao gồm 637 căn hộ dịch vụ khách sạn (Condotel) và 176 căn hộ cao cấp (chung cư) với 100% căn có view Vịnh

Có thể coi những điểm trên là ưu điểm của dự án nhưng một trong những thế mạnh hoàn toàn khác biệt đối với các sản phẩm tại thị trường Quảng Ninh là Citadines là dự án duy nhất cung cấp các căn hộ chung cư cao cấp và condotel được quản lý bởi thương hiệu quốc tế. Yếu tố này không chỉ khẳng định giá trị và chất lượng vượt trội, tiện ích tối ưu mà còn đảm bảo các yếu tố về an ninh an toàn và cảnh quan. Có thể nói Citadines là dự án hướng đến đáp ứng trọn vẹn 3 mục tiêu cho các đối tượng khách hàng khác nhau: Đầu tư tối ưu - Nghỉ dưỡng đẳng cấp – An cư lâu bền.

Halong Marina Square – đón đầu xu hướng Boutique Hotel Shophouse

Với rất nhiều ưu điểm, Boutique Hotel Shophouse đang là xu hướng đầu tư mới tại Việt Nam. Triển vọng sinh lời với lợi ích 3 trong 1 (lưu trú nghỉ dưỡng, đầu tư kinh doanh và cho thuê). Dự án Boutique Hotel kết hợp Shophouse (BHS) Halong Marina Square trở thành điểm nhấn của khu đô thị Halong Marina và là tác phẩm kiến trúc vô cùng độc đáo bên bờ biển kỳ quan thế giới.

Nhờ sở hữu vị trí lý tưởng cùng lượng du khách đông đúc, đảm bảo khả năng cho thuê cao, tính thanh khoản cao, giá trị bất động sản tăng dần theo thời gian. Hứa hẹn khoản lợi nhuận vàng từ 20 phòng khách sạn trên 1 căn cho đến cả trăm phòng nhờ khả năng ghép căn linh hoạt.

BHS Halong Marina Square sở hữu vị trí gần như đẹp nhất trong tổng thể Khu đô thị Halong Marina. Với số lượng giới hạn chỉ 88 căn khiến cho việc sở hữu một căn tại Halong Marina Square đang ngày càng trở nên đáng giá.

BHS Halong Marina Square Được xây dựng theo mô hình sản xuất “hàng hiệu”: Số lượng ít, mẫu mã đa dạng và được chăm chút tỉ mỉ.