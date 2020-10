Hàng loạt chủ đầu tư vẫn không tuân thủ an toàn phòng cháy

Quảng cáo

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo "Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về an toàn cháy cho nhà, công trình; QCVN 04:2019/BXD nhà chung cư và các QCVN liên quan khác”.

Theo ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ xây dựng, trước đây, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều Quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy, thế nhưng, thực tế và đối chiếu với thực tiễn, một số quy định kỹ thuật quan trọng trong quy chuẩn cũ chưa có đủ điều kiện, cơ sở để đưa vào như các vấn đề về cấp nước chữa cháy, thang máy cho lực lượng chữa cháy, bố trí sử dụng các khu chức năng của các tầng hầm... Trong khi đó, các khu đô thị, chung cư và các công trình hỗn hợp được xây dựng rất nhiều trong 10 năm vừa qua đòi hỏi phải soát xét lại.

Toà nhà The Sun thuộc Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Toà nhà CC2 thuộc Khu đô thị mễ Trì Hạ (quận Nam Từ Liêm) chưa đủ điều kiện về PCCC.

Đơn cử như QCVN 06 cho phép bố trí các siêu thị, trung tâm thương mại không quá tầng hầm 1 của công trình. Nhà trên 10 tầng, nhà có từ 2 tầng hầm, gara, công trình tập trung đông người phải bố trí phòng trực điều khiển chống cháy. Phải đặt ở tầng 1 có 2 lối ra. Phải có bảng theo dõi, điều khiển các thiết bị chữa cháy, thiết bị khống chế khói (làm rõ 2 chức năng theo dõi giám sát và điều khiển). QCVN 04 cho phép bố trí máy phát điện ở tầng hầm 1, tầng hầm lửng và tầng 1.

Theo ông Bùi Quang Việt, Cục phó Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an), có rất nhiều nguyên nhân khiến việc thực thi quy định an toàn cháy nổ chưa hiệu quả, trong đó quan trọng nhất vẫn là ý thức tuân thủ quy định, luật pháp của chủ đầu tư khi triển khai dự án và của người dân chưa cao.

Bên cạnh đó, tại nhiều khu dân cư, hệ thống phòng cháy, chữa cháy sơ sài, thậm chí không có trong thiết kế, trong khi mật độ cư dân đông nên nguy cơ cháy, nổ luôn thường trực.

Theo số liệu thống kê của Công an TP Hà Nội trong cuộc thanh kiểm tra từ 10/7/2020 đến ngày 16/7/2020 vừa qua, các lực lượng chức năng Công an TP đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 45 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đáng chú ý, trong danh sách cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có các chung cư đã đưa vào sử dụng từ lâu như Toà nhà The Sun thuộc Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Toà nhà CC2 thuộc Khu đô thị mễ Trì Hạ (quận Nam Từ Liêm) hoặc dự án Dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ Golden Place A.

