HD Mon Holdings chính thức mở bán dự án cao cấp mới ở Mỹ Đình

Theo đó, 100 khách hàng đầu tiên sở hữu căn hộ The Zei từ nay đến ngày 18/5 sẽ được tặng mức chiết khấu 3% và gói nội thất linh hoạt. The Zei còn có các gói chính sách hấp dẫn khác như chiết khấu thanh toán sớm lên tới 6%, gói hỗ trợ vay ưu đãi 0%. Đặc biệt, tham dự sự kiện mở bán The Zei ngày 18/5/2019 tại khách sạn JW Mariott, khách hàng có cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch Châu Âu và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.

Toạ lạc tại số 8 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, dự án The Zei được thiết kế như một “thành phố thẳng đứng” với lối thiết kế tối giản, thanh lịch, tích hợp đầy đủ các tiện ích của một cuộc sống hiện đại như rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, bể bơi bốn mùa… nhưng vẫn ưu tiên và trân trọng cảm xúc của con người. Sự sắp xếp các không gian xanh một cách thông minh, chan hoà tạo nên những không gian ấm áp, trong lành vừa đủ để nâng niu cảm xúc, khiến con người thoả sức say mê, sáng tạo và tái tạo năng lượng một cách đầy tích cực.

The Zei, sở hữu vị trí vàng tại trung tâm Mỹ Đình The Zei sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm Mỹ Đình. Từ đây cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới các cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí lớn của khu vực như Bệnh viện quốc tế Vinmec, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, Hệ thống giáo dục American School, Trường Marie Curie, Trường Hà Nội – Amsterdam, Cung thể thao dưới nước, Trung tâm Hội nghị Quốc gia… Hiện nay, The Zei là khu phức hợp đa dạng loại hình căn hộ nhất tại Hà Nội, có khả năng đáp ứng phần lớn những nhu cầu ở cũng như đầu tư của khách hàng. 891 căn hộ cao cấp được phân chia thành 5 loại hình căn hộ, bao gồm các căn hai phòng ngủ, căn ba phòng ngủ, căn hộ kép (dual-key), căn hộ thông tầng (duplex) và penhouse. Giữ những ưu thế vượt trội về vị trí, thiết kế, cơ cấu căn hộ, dịch vụ tiện ích…, The Zei đang sẵn sàng để trở thành một cộng đồng dân cư quốc tế tại khu vực Mỹ Đình. Mặc dù mới ra mắt, dự án đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng khách nước ngoài, đặc biệt là những khách hàng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc… và hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường khi chính thức mở bán. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 0971 19 91 91. Website: thezei.vn

P.V