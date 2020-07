Him Lam Land nhận “cơn mưa” giải thưởng tại Dot Property Vietnam Awards 2020

Quảng cáo

Ngày 23/07, Lễ trao giải Bất động sản Dot Property Vietnam Awards 2020 lần thứ năm chính thức diễn ra tại TP.HCM. Buổi lễ thu hút hàng trăm khách mời đến từ các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

Dot Property Vietnam Awards là giải thưởng bất động sản quốc tế có uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đây được xem là chứng nhận công nhận về uy tín và chất lượnkg của các dự án và các công ty trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản Đông Nam Á. Với quy trình đánh giá chặt chẽ, minh bạch của hội đồng kiểm định gồm những chuyên gia đầu ngành, Dot Property Vietnam Awards là chương trình được nhiều đơn vị bất động sản hàng đầu tham gia thường niên và được xem là một trong số những sự kiện lớn, đáng trông chờ nhất năm.

Năm nay, tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2020, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên để dành chiến thắng hạng mục giải thưởng “Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam 2020”. Ngoài ra, dự án Him Lam Vạn Phúc cũng được vinh danh ở hạng mục “Dự án shophouse cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020”.

Bà Lê Thị Bích Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Him Lam Land và Ông Vũ Trọng Khánh – Giám đốc thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc, cùng tập thể CBNV chụp hình kỷ niệm

Để được vinh danh tại hạng mục Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam 2020, nhiều năm qua, Him Lam Land đã luôn nỗ lực và cống hiến không ngừng để mang đến cho quý khách hàng những dự án nhà ở chất lượng và đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu về một chốn an cư lý tưởng. Những dự án bất động sản do Him Lam Land đầu tư, phát triển đã và đang tạo nên tiếng vang trên thị trường bất động sản như: KĐT Him Lam Tân Hưng (TP.HCM), KĐT Him Lam Green Park (Bắc Ninh), Him Lam Riverside (TP.HCM), Him Lam Chợ Lớn (TP.HCM), Him Lam Phú An (TP.HCM), Him Lam New Star (Hà Nội), Him Lam Vạn Phúc (Hà Nội)…

Các dự án này đều tọa lạc tại những vị trí đắc địa bậc nhất, kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông đa hướng, thuận tiện. Bên cạnh đó, Him Lam Land cũng luôn chú trọng vào tiện ích nội – ngoại khu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng cư dân.

Bà Lê Thị Bích Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Him Lam Land nhận giải “Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam 2020”

Đi theo con đường phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, Him Lam Land luôn đặt cái tâm vào từng sản phẩm. Bên cạnh việc đẩy mạnh các chiến lược kinh doanh, Him Lam Land cũng là doanh nghiệp có nhiều chương trình thiện nguyện hướng về cộng đồng xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Bích Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi đại diện Him Lam Land nhận giải thưởng Nhà phát triển dự án phức hợp tốt nhất Việt Nam trong năm 2020. Điều này minh chứng cho những giá trị to lớn mà Him Lam Land đã mang đến cho cộng đồng, cũng như sự tín nhiệm mà cộng đồng dành cho Him Lam Land. Đây chính là động lực để chúng tôi cống hiến những giá trị to lớn hơn nữa cho cộng đồng, xã hội trong tương lai”.

Bà Lê Thị Bích Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty Him Lam Land phát biểu tại buổi lễ

Nằm trong chuỗi dự án do Him Lam Land phát triển, dự án Him Lam Vạn Phúc tự hào khi được vinh danh ở hạng mục “Dự án shophouse cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020” tại Dot Property Vietnam Awards 2020. Dự án Him Lam Vạn Phúc là sự khởi nguồn từ ý tưởng tái hiện “Một Paris thu nhỏ trong lòng phố Lụa”. Đây là một dự án hiện đại bậc nhất, nhưng vẫn mang nét đẹp cổ kính với những giá trị kiến trúc vượt thời gian. Tất cả các Shophouse Him Lam Vạn Phúc đều sở hữu 2 mặt phố thuận tiện cho việc đầu tư, kinh doanh và hưởng thụ cuộc sống đẳng cấp.

Ông Vũ Trọng Khánh – Giám đốc thiết kế dự án Him Lam Vạn Phúc nhận giải thưởng “Dự án shophouse cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020”

Bên cạnh giải thưởng “Dự án shophouse cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020”, dự án Him Lam Green Park (Bắc Ninh) do Him Lam Land phát triển còn lọt Top những dự án được yêu thích nhất tại Dot Property Vietnam Awards 2020 với số lượt bình chọn cao hàng đầu. Dự án tọa lạc ngay “trái tim” TP Bắc Ninh, đây là khu vực phát triển tiềm năng và có quy mô lớn nhất tại Bắc Ninh hiện nay.

Dot Property Vietnam Awards là giải thưởng bất động sản lớn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đây được xem là chứng nhận công nhận về uy tín và chất lượng của các dự án và các công ty trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản Đông Nam Á. Dot Property Vietnam Awards được thành lập bởi Dot Property Group - Tập đoàn sở hữu 10 cổng thông tin bất động sản có tốc độ phát triển nhanh tại khu vực Đông Nam Á và ấn phẩm Tạp chí Dot Property.

