Hồ sơ giả 'qua mặt' công chứng: Người mua nhà mất tiền tỷ

Có công chứng vẫn bị lừa

Phản ánh đến báo Tiền Phong, ông Nguyễn Cảnh Phương (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Quang Bảo (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết là nạn nhân của vụ lừa đảo từ mua nhà dù đã thực hiện công chứng qua văn phòng công chứng Vạn Xuân (số 48, phố Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình).

Theo đó, ngày 16/3/2017, ông Nguyễn Cảnh Phương làm thủ tục sang nhượng căn hộ số 2307 (dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ công cộng và nhà ở tại KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính - Thanh Xuân, Hà Nội do Cty CP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội làm chủ đầu tư) với bà Nguyễn Thị Hiền Đức. Bản công chứng hợp đồng mua bán căn hộ có số 0114117 được thực hiện cùng ngày tại Văn phòng công chứng Vạn Xuân.

Giá trị trong hợp đồng mua bán căn hộ trên là 4 tỷ đồng và được công chứng viên Nguyễn Văn Tấn thực hiện. Sau hơn 20 ngày ký hợp đồng mua bán, ông Phương gặp chủ đầu tư để đề nghị sửa chữa căn hộ thì được biết căn hộ trên không phải của bà Nguyễn Thị Hiền Đức.

Vụ việc được cơ quan công an vào cuộc, ngày 6/6/2017, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP Hà Nội) có kết luận giám định khẳng định: “Hình tròn dấu “Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội” và chữ ký đứng tên Vũ Anh Tuấn trên các tài liệu giám định so với các tài liệu mẫu so sánh là không phải do cùng một con dấu đóng ra và không phải chữ ký do cùng một người ký ra.

Kết luận giám định có nêu: Qua quan hệ xã hội, anh Nguyễn Cảnh Phương quen biết anh Nguyễn Quang Huy (SN 1983, thường trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội). Biết anh Phương đang có nhu cầu mua nhà, Huy làm giả toàn bộ giấy tờ liên quan đến căn hộ nêu trên và thuê bà Nguyễn Thị Hiền Đức làm chủ căn hộ, ký hợp đồng mua bán với anh Phương với giá 4 tỷ đồng. Ông Phương cho biết, căn hộ số 2307 thực chất là của bà D.T.P. (SN 1980), đang được thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội, chi nhánh Điện Biên Phủ.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Quang Huy “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trị giá 1,5 tỷ đồng của ông Nguyễn Bảo Quang (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo hồ sơ, ngày 25/10/2016, ông Quang và ông Huy có đến Văn phòng công chứng Vạn Xuân làm toàn bộ thủ tục chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ số 804, tòa nhà hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở số 1 phố Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân, Hà Nội) với số hợp đồng công chứng tại Văn phòng công chứng Vạn Xuân là 04383216.

Tuy nhiên, đến ngày 11/4/2018, Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo cho ông Quang biết, ông Nguyễn Quang Huy đang bị bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo con dấu, giấy tờ. Lúc này, ông mới tá hoả biết mình bị lừa.

Cơ quan công an xác định, thủ đoạn của Huy là ký hợp đồng thuê nhà thời gian dài từ 1-3 năm, trả tiền thuê qua tài khoản nên chủ nhà gần như không xuất hiện. Lợi dụng các văn phòng công chứng không thẩm định kỹ hồ sơ mua bán nhà nên Huy đã sử dụng giấy tờ giả qua mặt các văn phòng công chứng để làm thủ tục mua bán nhà một cách công khai. Với thủ đoạn này, ngoài 2 vụ việc nêu trên, Huy còn gây ra 3 vụ lừa đảo tương tự.

Mòn mỏi đợi đền bù

Ông Phương và ông Quang nhiều lần tới Văn phòng công chứng Vạn Xuân yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại vì văn phòng này công chứng toàn bộ hồ sơ căn hộ giả mạo và không tra cứu, kiểm tra giao dịch đã có của các tài sản trên. “Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng Văn phòng công chứng Vạn Xuân cho rằng, lỗi do rủi ro nghề nghiệp của công chứng viên và văn phòng đã mua bảo hiểm của Cty PVI Hà Nội nên bảo hiểm sẽ đền bù cho khách hàng. Thế nhưng đến nay, tôi vẫn chưa nhận được bồi thường” - ông Quang bức xúc nói.

Ngày 24/8/2018 vừa qua, Cty Bảo hiểm PVI có công văn đề nghị Văn phòng công chứng Vạn Xuân bổ sung các tài liệu: Quy trình và thủ tục công chứng đối với các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản là bất động sản; Giải trình việc thực hiện quy trình công chứng viên thực hiện nghiệp vụ công chứng đối với trường hợp công chứng của ông Phương và ông Quang.

Qua điện thoại, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng Văn phòng công chứng Vạn Xuân cho biết đang xử lý các vấn đề của 2 trường hợp nêu trên. “Mỗi năm, chúng tôi công chứng hàng nghìn hợp đồng mua nhà. Còn việc chúng tôi công chứng sai sẽ chịu trách nhiệm. Văn phòng đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra”, ông Dũng nói. Về quy trình công chứng cụ thể tại Văn phòng Vạn Xuân, ông Dũng lấy lý do bận tổ chức hội thảo, sẽ cung cấp thông tin sau.

Trường hợp Cty bảo hiểm PVI Hà Nội yêu cầu văn phòng công chứng Vạn Xuân cung cấp các tài liệu liên quan mà văn phòng công chứng Vạn Xuân không cung cấp được đầy đủ để phục vụ công tác đền bù thiệt hại cho khách hàng, có thể đặt ra giả định, quy trình công chứng của văn phòng có vấn đề - Luật sư Trần Thu Nam, Trưởng văn phòng luật sư Tín Việt và cộng sự.

Minh Lộc