Hỏa tốc ứng phó ngập lụt ở làng biệt thự triệu đô Hà Nội

'Làng' biệt thự triệu đô nhận lệnh 'hỏa tốc' ứng phó với bão số 4

“Giữa Thủ đô mà như ở vùng rốn lũ, đi xếp hàng xin bao cát thôi; Khu ta lại chuẩn bị bơi thuyền, chèo xuồng trên phố thôi; Các bao cát Ban quản lý để ở ngoài mặt đường gom, nhà bác nào có nhu cầu để chắn nước vào nhà thì qua đó lấy dùng ạ; Mang tiếng ở nhà phố, nhà biệt thự nhìn thông báo mà nản quá cả nhà ơi; Thời tiết không có lỗi...”.

Đấy là những dòng trao đổi, tâm sự trên các trang diễn đàn của cư dân "làng" nhà phố liền kề, nhà biệt thự triệu đô ở khu đô thị mới (KĐT) Lê Trọng Tấn – Geleximco (Hà Nội), khi nhận được thông báo “hỏa tốc” của Ban quản lý để ứng phó ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đang diễn ra.

Theo thông báo "hỏa tốc" mà cư dân ở KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco vừa nhận được từ Ban quản lý KĐT này thì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 4, cảnh báo mưa lớn từ đêm 15/8 đến ngày 17/8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt); nguy cơ xảy ra ngập úng.